Ботафого — Васко да Гама. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Кубок Бразилии, 12 сентября 2025 года

12 сентября в 1/4 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Васко да Гама». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Васко да Гама», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Победоносные» сражаются за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ботафого» на 12 очков отстают от лидера чемпионата. Да и пропустила команда 13 мячей в 20 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Победоносные» переиграли «Ред Булл Брагантино» (4:1).

До того команда расписала паритет с «Васко да Гамой» (1:1). А вот поединок с «Жувентуде» завершился победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ботафого» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Победоносные» намерены побороться за Кубок Бразилии. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.

Причем «Ботафого» традиционно успешно противостоит «Васку». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Победоносные» не проигрывают уже три матча кряду.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Васко» нынешний чемпионат проводят неудачно. Команда на данный момент находится на 15 месте.

Причем «Васко да Гама» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Васко» переиграл «Спорт Ресифи» (3:2).

До того команда подписала мировую с «Ботафого» (1:1). А вот чуть ранее она была бита «Коринтиансом» (2:3).

При этом «Васко да Гама» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Васко» ныне несколько прибавил в плане игры и результатов. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Васко да Гама» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команде здорово недостает стабильности.

Команда уступила не смогла обыграть «Ботафого» в родных стенах. Теперь же «Васко» нужно не дать разбежаться сопернику у него на поле.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Васко» не проигрывает два матча кряду, «Ботафого» — три

«Ботафого» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: «Ботафого» нынче выглядит монолитнее оппонента, и уж точно начнет встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева имеют в своем составе опытных исполнителей, к тому же «Васко» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05