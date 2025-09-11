ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кобби МейнуПроблема роста: как успехи Мейну обернулись для него потерей места в составе «МЮ» Ламин ЯмальНеудержимые: Испания с Ямалем и Педри устроила очередной спектакль Нуну Эшпириту Санту«Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным
  • 15:44
    • «Сочи» намерен побороться за форварда «Леганеса» Мигеля Де ла Фуэнте
  • 14:42
    • «Спорт-Экспресс»: Бителло заключил новый контракт с московским «Динамо»
  • 14:25
    • «Аль-Хиляль» отказал ЦСКА в трансфере нападающего Маркоса Леонардо
  • 13:37
    • Источник: Нападающего «Ювентуса» Милика предложили российскому клубу
  • 13:17
    • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром отборочного этапа чемпионата мира в Южной Америке
  • 13:13
    • В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян может сыграть в матче против «Реала»
  • 11:40
    • Алексей Батраков — лучший футболист РПЛ в июле и августе
    Все новости спорта

    «Броуки» начнут без увертюр

    Леон Сатурн — Broke Boys. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок России, 11 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Сатурн Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Леон Сатурн» — «Broke Boys»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фёдор Смолов
    11 сентября в 1/8 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Леон Сатурн» и «Broke Boys». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Леон Сатурн» — «Broke Boys», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 11 Сентября 2025 года

    Сатурн

  • Россия. Кубок
    •  Сатурн 19:30 Broke Boys

    Broke Boys

  • Москва
    •

    «Леон Сатурн»

    Турнирное положение: «Леон Сатурн» проводит не столь продуктивный сезон. Команда находится на 7 месте в своей зоне второй лиги.

    При этом «Леон Сатурн» не побеждает уже больше 2 месяцев. А вот пропустила команда 31 мяч в 20 поединках первенства.

    Сатурн — Broke Boys: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Леон Сатурн» не сумел переиграть питерскую «Звезду» (2:2).

    До того команда подписала мировую с «Енисеем-2» (0:0). А вот поединок с «Балтикой-2» завершился болезненной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Леон Сатурн» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Леон Сатурн» крепок, но стабильностью не блещет. При этом команда явно способна прибавить.

    Причем «Леон Сатурн» сыграл вничью в двух своих последних поединках. Да и подбор игроков у команды вполне приличный.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается остановить зарвавшихся медийщиков.

    «Broke Boys»

    Турнирное положение: «Броуки» уже успели пройти два раунда Кубка страны. Причем обе победы получились натужными.

    Причем «Broke Boys» в двух кубковых матчах настрелял 5 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила трижды.

  • Андрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о сегодняшнем дне нашей национальной команды
  • 08/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Броуки» переиграли «Авангард» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Орлу» (3:2). А вот чуть ранее она была повержена нальчикским «Спартаком» (1:2).

    При этом «Broke Boys» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Броуки» в кадровом плане выглядят весьма выгодно. Один только Фёдор Смолов чего стоит!

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Broke Boys» весьма неплохо атакует. Да и в последних поединках команда демонстрирует приличную результативность.

    «Броуки» постепенно набирают обороты. Да и в Кубке страны команда явно способна пройти достаточно далеко.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Смолов и компания настроены максимально.

    Статистика для ставок

    • «Broke Boys» победил в 2 последних матчах

    • «Леон Сатурн» не побеждал в 8 своих последних поединках

    • «Broke Boys» в 2 кубковых матчах настрелял 5 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Broke Boys» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

    Прогноз: «Broke Boys» нынче выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    «Броуки» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника ошибается частенько.

    Ставка: Победа «Broke Boys» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.95

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Зенит Пенза — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  6.09
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Насаф — Бухара
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Да Силва — Сьерра
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Видманова — Бартункова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Байя
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Марино — Мария
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мертенс — Жакмо
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Машъал — Шуртан
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Леон Сатурн — Broke Boys: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 11.09.202519:30. «Броуки» начнут без увертюр
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры