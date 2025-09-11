Леон Сатурн — Broke Boys. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок России, 11 сентября 2025 года

11 сентября в 1/8 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Леон Сатурн» и «Broke Boys». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Леон Сатурн» — «Broke Boys», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Леон Сатурн»

Турнирное положение: «Леон Сатурн» проводит не столь продуктивный сезон. Команда находится на 7 месте в своей зоне второй лиги.

При этом «Леон Сатурн» не побеждает уже больше 2 месяцев. А вот пропустила команда 31 мяч в 20 поединках первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Леон Сатурн» не сумел переиграть питерскую «Звезду» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Енисеем-2» (0:0). А вот поединок с «Балтикой-2» завершился болезненной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Леон Сатурн» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Леон Сатурн» крепок, но стабильностью не блещет. При этом команда явно способна прибавить.

Причем «Леон Сатурн» сыграл вничью в двух своих последних поединках. Да и подбор игроков у команды вполне приличный.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается остановить зарвавшихся медийщиков.

«Broke Boys»

Турнирное положение: «Броуки» уже успели пройти два раунда Кубка страны. Причем обе победы получились натужными.

Причем «Broke Boys» в двух кубковых матчах настрелял 5 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила трижды.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Броуки» переиграли «Авангард» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Орлу» (3:2). А вот чуть ранее она была повержена нальчикским «Спартаком» (1:2).

При этом «Broke Boys» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Броуки» в кадровом плане выглядят весьма выгодно. Один только Фёдор Смолов чего стоит!

При этом «Broke Boys» весьма неплохо атакует. Да и в последних поединках команда демонстрирует приличную результативность.

«Броуки» постепенно набирают обороты. Да и в Кубке страны команда явно способна пройти достаточно далеко.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Смолов и компания настроены максимально.

Статистика для ставок

«Broke Boys» победил в 2 последних матчах

«Леон Сатурн» не побеждал в 8 своих последних поединках

«Broke Boys» в 2 кубковых матчах настрелял 5 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Broke Boys» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

Прогноз: «Broke Boys» нынче выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

«Броуки» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника ошибается частенько.

Ставка: Победа «Broke Boys» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.95