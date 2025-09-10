ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Волгарь» начнёт без увертюр

    Зенит Пенза — Волгарь. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Кубок России, 10 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Зенит» Пенза — «Волгарь»
    «Волгарь»
    10 сентября в 1/8 финала пути регионов России по футболу сыграют «Зенит» Пенза и «Волгарь». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» Пенза — «Волгарь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок 10 Сентября 2025 года

    Зенит Пенза

  • Пенза
    •  Зенит Пенза 16:00 Волгарь

    Волгарь

  • Россия. Кубок
    «Зенит» Пенза

    Турнирное положение: Пензенцы проводят блеклый сезон. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы своей группы второй лиги.

    При этом «Зенит» Пенза набрал 19 очков в 20 турах первенства. А вот забила команда 17 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Пензенцы уступили «Орлу» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Кванта» (0:1). А вот поединок со «Строгино» принес ей успех (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Зенит» Пенза забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Пензенцы уже прошли один раунд Кубка России. При этом ресурсов вряд ли хватит для успешного выступления на двух фронтах.

    Причем «Зенит» Пенза уступил в двух своих последних поединках. В них команда не сумела отличиться ни разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Пензенцы явно постараются дать бой более крепкому оппоненту.

    «Волгарь»

    Турнирное положение: Астраханцы бьются за выход в первую лигу. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы «золотой» зоны второго дивизиона.

    Причем «Волгарь» на 7 очков отстает от лидера своей зоны. А вот пропустила команда 8 мячей в восьми турах первенства.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Астраханцы переиграли «Ленинградец» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Текстильщику» (2:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Машуку-КМВ».

    При этом «Волгарь» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Астраханцы победили в 2 своих последних матчах. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

    При этом «Волгарь» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и Дмитрий Лесников пока отличился лишь 2 забитыми мячами в первенства.

    Астраханцы постепенно набирают обороты. Да и в Кубке страны команда явно способна пройти достаточно далеко.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Астраханцы явно сильнее соперника, да и мотивация пройти в следующий раунд огромная.

    Статистика для ставок

    • Пензенцы в среднем забивают реже гола за матч

    • Астраханцы победили в 2 своих последних поединках

    • «Зенит» Пенза уступил в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

    Прогноз: «Волгарь» нынче выглядит на голову сильнее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    Астраханцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и пензенцы угодили в психологическую яму.

    Ставка: Победа «Волгаря» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

