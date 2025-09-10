ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКАТрансферный дайджест. 2 — 8 сентября Андре ОнанаМежду гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»?
  • 23:51
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
  • 23:43
    • Хорватия разгромила Черногорию в матче квалификации ЧМ-2026
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
    Все новости спорта

    Как Чили попрощается с отбором ЧМ-2026?

    Чили — Уругвай. Ставка (к. 2.25) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 10 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Чили Прогнозы на сборную Уругвая
    Прогноз и ставки на Чили — Уругвай
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федерико Вальверде (Уругвай)
    10 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Чили и Уругвай. Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чили — Уругвай, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 10 Сентября 2025 года

    Чили

  • Сантьяго
    •  Чили 02:30 Уругвай

    Уругвай

  • Монтевидео
    •

    Чили

    Турнирное положение: Чили по итогам 17-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, 10-ю позицию с 10-ю очками в активе.

    Команда уже давно потеряла шансы выйти на мундиаль и на 15 баллов отстает от зоны прохода в финальную часть турнира (топ-6), а также на восемь пунктов от зоны плей-офф за выход на ЧМ-2026.

    Чили — Уругвай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура южноамериканской квалификации сборная на чужом поле потерпела разгром от Бразилии — 0:3.

    Перед этим в 16-м туре отборочного цикла на мундиаль команда также осталась ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:2 проиграла Боливии.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, Чили ни разу не выиграл при четырех поражениях и лишь одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, тем не менее, они все же есть, особенно на своем поле, и если они настроены утешить болельщиков победой над немотивированным соперником.

    Эдуардо Варгас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвай по итогам 17-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию с 27-ю очками в активе.

    Команда уже давно вышла на североамериканский мундиаль и лишь на один балл отстает от второй в таблице Бразилии, а также только на один пункт опережает своего ближайшего преследователя Эквадор.

  • Лишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии
  • Вингер рискует пропустить ЧМ-2026
  • 07/09/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура квалификации сборная на своем поле сумела одержать разгромную победу над Перу (3:0).

    Перед этим в 16-м туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 2:0 переиграл Венесуэлу.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на отбор на чемпионат мира, Уругвай выиграл два раза.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, однако отсутствие мотивации и фактор чужого поля могут помешать им выиграть.

    Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Чили проиграл

    • в трех из пяти последних матчей Чили забивали меньше 1,5 голов

    • в трех последних матчах Уругвая забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.30, победа Чили — в 3.20.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их последнем выездном поединке.

    При этом в трех последних матчах хозяева не забивали и пропускали.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь в трех последних матчах хозяева проиграли и не забили.

    Ставка: сухая победа Уругвая за 3.55

    Ещё прогнозы на спорт
    2.56
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Приданкина
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кава — Йович
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Саккари — Жакмо
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Маккейб — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Котов — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мансури — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддад — Тона
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч ЮАР — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чили — Уругвай: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 10.09.202502:30. Как Чили попрощается с отбором ЧМ-2026?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры