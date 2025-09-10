Чили — Уругвай. Ставка (к. 2.25) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 10 сентября 2025 года

Чили
Турнирное положение: Чили по итогам 17-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает последнюю, 10-ю позицию с 10-ю очками в активе.
Команда уже давно потеряла шансы выйти на мундиаль и на 15 баллов отстает от зоны прохода в финальную часть турнира (топ-6), а также на восемь пунктов от зоны плей-офф за выход на ЧМ-2026.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура южноамериканской квалификации сборная на чужом поле потерпела разгром от Бразилии — 0:3.
Перед этим в 16-м туре отборочного цикла на мундиаль команда также осталась ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:2 проиграла Боливии.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, Чили ни разу не выиграл при четырех поражениях и лишь одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, тем не менее, они все же есть, особенно на своем поле, и если они настроены утешить болельщиков победой над немотивированным соперником.
Эдуардо Варгас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Турнирное положение: Уругвай по итогам 17-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию с 27-ю очками в активе.
Команда уже давно вышла на североамериканский мундиаль и лишь на один балл отстает от второй в таблице Бразилии, а также только на один пункт опережает своего ближайшего преследователя Эквадор.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура квалификации сборная на своем поле сумела одержать разгромную победу над Перу (3:0).
Перед этим в 16-м туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 2:0 переиграл Венесуэлу.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на отбор на чемпионат мира, Уругвай выиграл два раза.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, однако отсутствие мотивации и фактор чужого поля могут помешать им выиграть.
Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Чили проиграл
- в трех из пяти последних матчей Чили забивали меньше 1,5 голов
- в трех последних матчах Уругвая забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.30, победа Чили — в 3.20.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.
Прогноз: в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их последнем выездном поединке.
При этом в трех последних матчах хозяева не забивали и пропускали.
Ставка: только одна команда забьет за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь в трех последних матчах хозяева проиграли и не забили.
Ставка: сухая победа Уругвая за 3.55