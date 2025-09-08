ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон КордобаНакаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью? Дэниэл ЛевиПять причин бояться «Тоттенхэм» после увольнения Дэниела Леви Иван ИгнатьевИгнатьев возвращается в РПЛ. Перезапустит ли воспитанник «Краснодара» карьеру в «Оренбурге»?
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:49
    • Дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине обыграть Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026
  • 23:16
    • Соболев — о невызове в сборную России: Карпин так решил, значит, так надо
  • 22:11
    • Хесус Медина перешел из «Спартака» в «Дамак» из Саудовской Аравии
  • 22:03
    • «Краснодар» и «ФК 10» сыграли вничью в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Остин» одолеть канзасцев?

    Спортинг Канзас-Сити — Остин. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, МЛС, 8 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Спортинг Канзас-Сити» — «Остин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Остин»
    8 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Спортинг Канзас-Сити» и «Остин». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг Канзас-Сити» — «Остин», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 08 Сентября 2025 года

    Спортинг Канзас Сити

  • Канзас Сити
    •  Спортинг Канзас Сити 02:00 Остин

    Остин

  • США. MLS
    •

    «Спортинг Канзас-Сити»

    Турнирное положение: «Спортинг Канзас-Сити» нынешний сезон проводит бледновато. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Спортинг Канзас-Сити» в 28 поединках набрал 27 очков. В них команда отличилась 43 результативными выстрелами.

    Спортинг Канзас Сити — Остин: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Спортинг Канзас-Сити» одолел «Колорадо Рэпидс» (4:2).

    До того команда потерпела поражение от «Сиэтл Саундерс» (2:5). Да и поединок с «Орландо Сити» завершился неудачей (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Спортинг Канзас-Сити» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 15.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Спортинг Канзас-Сити» нынче выглядит не столь монолитно. Команда на 8 очков отстает от топ-9.

    Причем «Спортинг Канзас-Сити» традиционно неудачно противостоит «Остину». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Спортинг Канзас-Сити» только-только прервал свой четырехматчевый пораженческий сериал.

    «Остин»

    Турнирное положение: «Остин» нынешний чемпионат проводит не столь удачно. Команда на данный момент находится на 7 месте.

    Причем «Остин» набрал 38 очков в 27 матчах МЛС. А вот забивает команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

  • Сейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • Футболист, призванный закрыть дыру в центре поля, сам стал проблемой
  • 05/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Остин» переиграл «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:1).

    До того команда была бита «Монреалем» (2:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Далласом» (1:1).

    При этом «Остин» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Остин» крепок, но стабильностью не блещет. Да и оборона нередко совершает результативные сбои.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Остин» чередует успешные поединки с блеклыми. Да и вообще, команда нынче выглядит не столь монолитно.

    Команда явно постарается закрепиться в зоне плей-офф. Да и оборона соперника часто допускает результативные ошибки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Остин» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Спортинг Канзас-Сити» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • Канзасцы до последней виктории уступили 4 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг Канзас-Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

    Прогноз: «Остин» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован закрепиться в зоне плей-офф.

    Номинальные гости имеют в своем составе качественных исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Остина» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.34

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч США — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сен-Дени — Руффи
  • Бои
  • Сегодня в 00:10
    •  2.04
  • Прогноз на матч Имавов — Борральо
  • Бои
  • Сегодня в 00:40
    •  2.38
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чикаго Файр — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Сент-Луис Сити — Даллас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хиросима — Сёнан
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касива — Йокогама Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Йокогама
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Урава Ред
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хвалинска — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Спортинг Канзас-Сити — Остин: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 08.09.202502:00. Сумеет ли «Остин» одолеть канзасцев?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры