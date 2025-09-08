Спортинг Канзас-Сити — Остин. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, МЛС, 8 сентября 2025 года

8 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Спортинг Канзас-Сити» и «Остин». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг Канзас-Сити» — «Остин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спортинг Канзас-Сити»

Турнирное положение: «Спортинг Канзас-Сити» нынешний сезон проводит бледновато. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Спортинг Канзас-Сити» в 28 поединках набрал 27 очков. В них команда отличилась 43 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Спортинг Канзас-Сити» одолел «Колорадо Рэпидс» (4:2).

До того команда потерпела поражение от «Сиэтл Саундерс» (2:5). Да и поединок с «Орландо Сити» завершился неудачей (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Спортинг Канзас-Сити» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спортинг Канзас-Сити» нынче выглядит не столь монолитно. Команда на 8 очков отстает от топ-9.

Причем «Спортинг Канзас-Сити» традиционно неудачно противостоит «Остину». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Спортинг Канзас-Сити» только-только прервал свой четырехматчевый пораженческий сериал.

«Остин»

Турнирное положение: «Остин» нынешний чемпионат проводит не столь удачно. Команда на данный момент находится на 7 месте.

Причем «Остин» набрал 38 очков в 27 матчах МЛС. А вот забивает команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Остин» переиграл «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:1).

До того команда была бита «Монреалем» (2:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Далласом» (1:1).

При этом «Остин» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Остин» крепок, но стабильностью не блещет. Да и оборона нередко совершает результативные сбои.

При этом «Остин» чередует успешные поединки с блеклыми. Да и вообще, команда нынче выглядит не столь монолитно.

Команда явно постарается закрепиться в зоне плей-офф. Да и оборона соперника часто допускает результативные ошибки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Остин» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Спортинг Канзас-Сити» в среднем пропускает 2 гола за матч

Канзасцы до последней виктории уступили 4 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг Канзас-Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Остин» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован закрепиться в зоне плей-офф.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Остина» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.34