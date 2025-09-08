Косово — Швеция. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 8 сентября 2025 года

Косово
Турнирное положение: Косовары намерены наконец-то квалифицироваться на чемпионат мира. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 4 позиции.
При этом Косово имеет довольно качественный подбор игроков. Да и до последней коллизии команда победила 5 раз подряд.
Косово — Швеция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Косовары потерпели поражение от Швейцарии (0:4).
При этом чуть ранее Косово переиграла Коморские острова (4:2). Да и поединок с Арменией завершился уверенной викторией (5:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Косово добыла 5 побед. При этом игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Косовары на данном этапе выглядят довольно выгодно. Да и в плане реализации команда преуспевает.
При всем при этом Косово исторически неудачно противостоит шведам. В трех очных поединках команда уступила 3 раза.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Косовары явно постараются добыть первые очки в квалификации.
Швеция
Турнирное положение: Шведы нынче выглядят довольно выгодно. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Швеция не проигрывает уже четыре матча кряду. До последней ничьей команда победила трижды кряду.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Шведы не сумели одолеть Словению (2:2).
До того команда нанесла поражение Алжиру (4:3). А еще чуть ранее она уверенно переиграла крепких венгров (2:0).
Вообще же, Швеция в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 13 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шведы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей. Вот только Виктор Дьёкереш не сумел отличиться в последнем поединке.
При этом Швеция вполне способна прибавить во всех компонентах. Плюс скандинавы еще ни разу в истории не пропускали от косоваров.
Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами частенько преуспевает. Шведы явно поборются за триумф в своем квартете.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Дьёкереш и компания наверняка будут максимально агрессивными.
Статистика для ставок
- Швеция одолела косоваров во всех трех очных поединках
- Косово до последней коллизии победила 5 раз подряд
- Косовары еще ни разу не поражали ворота шведов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швеция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.93.
Прогноз: Шведы выглядят сильнее соперника, и уж точно сразу активно понесутся к его владениям.
Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и Дьёкереш явно скажет свое веское слово.
Ставка: Победа Швеции в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.05