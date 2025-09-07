Северная Македония — Лихтенштейн. Ставка (к. 1.97) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года 7 сентября 2025 года

7 сентября в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Северная Македония и Лихтенштейн. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч Северная Македония — Лихтенштейн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Северная Македония

Турнирное положение: Северная Македония находится на 2-м месте в своей отборочной группе. В активе команды 8 очков по итогам четырех встреч.

У Северной Македонии две победы и две ничья. В отборе на ЧМ-2026 сборная еще ни разу не проигрывала.

Последние матчи: В текущем месяце Северная Македония разочаровала поклонников в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Встреча состоялась 4 сентября. Команда уступила со счетом 1:2.

В 2025 году Северная Македония в отборе на ЧМ-2026 провела четыре матча. Команда победила Лихтенштейн и Казахстан, а также сыграла вничью с Уэльсом и Бельгией.

Состояние команды: У Северной Македонии вряд ли возникнут проблемы в матче с главным аутсайдером группы. Домашняя форма впечатляет — на протяжении девяти матчей подряд сборная не знает поражений на своём поле.

Команды уже играли в марте этого года. Тогда Северная Македония в гостях забила в ворота Лихтенштейна три безответных гола. Будет ли разгром в этот раз?

Лихтенштейн

Турнирное положение: Лихтенштейн замыкает турнирную таблицу своей группы. Команда в четырех встречах не набрала ни одного очка.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: 4 сентября Лихтенштейн потерпел фиаско во встрече с Бельгией. Команда уступила со счетом 0:6.

Ранее Лихтенштейн проиграл Северной Македонии, Казахстану и Уэльсу. В четырех матчах квалификации ЧМ-2026 сборная пропустила 14 голов.

Состояние команды: От Лихтенштейна никто не ждет чудес. Команда много проигрывает и очень слабо играет в атаке.

Последний раз Лихтенштейн забивал еще в прошлом году. Это было 18 ноября. Тогда Лихтенштейн в рамках Лиги наций дома уступил Сан-Марино со счетом 1:3.

Статистика для ставок

22 марта Северная Македония разгромила Лихтенштейн со счетом 3:0

Проигрышная серия Лихтенштейна составляет 7 матчей

Северная Македония в квалификации ЧМ-2026 еще ни разу не уступала

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Северной Македонии дают 1.05, на Лихтенштейн — 44.3, ничью букмекеры оценивают в 12.5.

Тотал меньше 2,5 идет за 3.10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.35.

Прогноз: Северная Македония является фаворитом матча. Сенсации не будет. Хозяева должны разгромить соперника, как и в первом матче.

Ставка: Северная Македония выиграет с форой (-3) за 1.96.

Прогноз: еще один прогноз, что команды сыграют результативно и за 90 минут в сумме забьют минимум четыре гола.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.97.