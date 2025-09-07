2-й таймЛатвия — СербияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Митрович и Душан ВлаховичЛатвия — Сербия. Онлайн, прямая трансляция Эрик тен Хаг и Жозе МоуриньюТри отставки за неделю: что осталось от наследия Моуриньо, Сульшера и тен Хага в «МЮ» Конор Макгрегор против Хабиба НурмагомедоваПроигрыш Хабибу, декласс от Порье: как Макгрегор потерял величие за семь лет
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 17:19
    • «Металлург» смог обыграть «Ак Барс» в серии буллитов
  • 17:08
    • Маркус Рашфорд может досрочно покинуть «Барселону»
  • 16:38
    • Кристиян Бистрович стал игроком «Акрона»
  • 15:56
    • «Лидс» в последние часы трансферного окна пытался подписать Сперцяна
  • 14:51
    • Зидан близок к назначению главным тренером «Фенербахче»
    Все новости спорта

    Будет ли результативный футбол?

    Северная Македония — Лихтенштейн. Ставка (к. 1.97) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года 7 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Македонии Прогнозы на Сборная Лихтенштейна
    Прогноз и ставки на Северная Македония — Лихтенштейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Северной Македонии
    7 сентября в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Северная Македония и Лихтенштейн. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч Северная Македония — Лихтенштейн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J 07 Сентября 2025 года

    Северная Македония

  • Скопье
    •  Северная Македония 19:00 Лихтенштейн

    Лихтенштейн

  • Вадуц
    •

    Северная Македония

    Турнирное положение: Северная Македония находится на 2-м месте в своей отборочной группе. В активе команды 8 очков по итогам четырех встреч.

    У Северной Македонии две победы и две ничья. В отборе на ЧМ-2026 сборная еще ни разу не проигрывала.

    Северная Македония — Лихтенштейн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В текущем месяце Северная Македония разочаровала поклонников в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Встреча состоялась 4 сентября. Команда уступила со счетом 1:2.

    В 2025 году Северная Македония в отборе на ЧМ-2026 провела четыре матча. Команда победила Лихтенштейн и Казахстан, а также сыграла вничью с Уэльсом и Бельгией.

  • Ключевая позиция эпохи: почему левоногие вингеры стали самыми ценными в футболе
  • Именно эта позиция диктует тренды в мировом футболе
  • 04/09/2025

    • Состояние команды: У Северной Македонии вряд ли возникнут проблемы в матче с главным аутсайдером группы. Домашняя форма впечатляет — на протяжении девяти матчей подряд сборная не знает поражений на своём поле.

    Команды уже играли в марте этого года. Тогда Северная Македония в гостях забила в ворота Лихтенштейна три безответных гола. Будет ли разгром в этот раз?

    Лихтенштейн

    Турнирное положение: Лихтенштейн замыкает турнирную таблицу своей группы. Команда в четырех встречах не набрала ни одного очка.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Последние матчи: 4 сентября Лихтенштейн потерпел фиаско во встрече с Бельгией. Команда уступила со счетом 0:6.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Ранее Лихтенштейн проиграл Северной Македонии, Казахстану и Уэльсу. В четырех матчах квалификации ЧМ-2026 сборная пропустила 14 голов.

    Состояние команды: От Лихтенштейна никто не ждет чудес. Команда много проигрывает и очень слабо играет в атаке.

    Последний раз Лихтенштейн забивал еще в прошлом году. Это было 18 ноября. Тогда Лихтенштейн в рамках Лиги наций дома уступил Сан-Марино со счетом 1:3.

    Статистика для ставок

    • 22 марта Северная Македония разгромила Лихтенштейн со счетом 3:0

    • Проигрышная серия Лихтенштейна составляет 7 матчей

    • Северная Македония в квалификации ЧМ-2026 еще ни разу не уступала

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Северной Македонии дают 1.05, на Лихтенштейн — 44.3, ничью букмекеры оценивают в 12.5.

    Тотал меньше 2,5 идет за 3.10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.35.

    Прогноз: Северная Македония является фаворитом матча. Сенсации не будет. Хозяева должны разгромить соперника, как и в первом матче.

    Ставка: Северная Македония выиграет с форой (-3) за 1.96.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды сыграют результативно и за 90 минут в сумме забьют минимум четыре гола.

    Ставка: ТБ 3.5 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хвалинска — Лазаро Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Травалья — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Удварди — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тыбура — Делия
  • Бои
  • Сегодня в 21:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дердери — Генцш
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Австрия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Северная Македония — Лихтенштейн: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 07.09.202519:00. Будет ли результативный футбол?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры