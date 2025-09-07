ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Хьюстон Динамо» начнёт без прелюдий

    Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес Гэлакси. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 7 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    Ондржей Лингр
    7 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Хьюстон Динамо» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес Гэлакси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. США. MLS 07 Сентября 2025 года

    Хьюстон Динамо

  • Хьюстон
    •  Хьюстон Динамо 03:30 Лос-Анджелес Гэлакси

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
    •

    «Хьюстон Динамо»

    Турнирное положение: «Хьюстон Динамо» нынешний сезон проводит бледновато. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хьюстон Динамо» в 28 поединках набрал 32 очка. В них команда отличилась 37 результативными выстрелами.

    Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес Гэлакси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хьюстон Динамо» переиграл «Сент-Луис Сити» (3:2).

    До того команда была бита «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:2). А вот поединок с «Ванкувер Уайткэпс» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Хьюстон Динамо» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хьюстон Динамо» нынче выглядит не столь монолитно. Команда на 3 очка отстает от топ-9.

    Причем «Хьюстон Динамо» традиционно успешно противостоит «Лос-Анджелес Гэлакси». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Хьюстон Динамо» способен поднатореть в плане реализации.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» нынешний чемпионат проводит крайне неудачно. Команда на данный момент находится на 15 месте.

    Причем «Лос-Анджелес Гэлакси» набрал всего 19 очков в 27 матчах МЛС. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

  • Плохие парни. Как и почему МЛС закрывает глаза на выходки Месси и остальных звезд «Интер Майами»
  • Команда Лионеля Месси соответствует всем элементам шоу
  • 04/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Лос-Анджелес Гэлакси» сумел переиграть «Орландо Сити» (2:1).

    До того команда была бита «Сиэтл Саундерс» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Колорадо Рэпидс» (3:0).

    При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» в последних матчах несколько прибавил. Вот только оборона частенько совершает результативные сбои.

    При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» уже больше года не обыгрывает «Хьюстон Динамо». Да и вообще, команда не выглядит монолитно.

    Команда явно постарается оттолкнуться от дна таблицы. Да и оборона соперника нередко допускает результативные ошибки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Гэлакси» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Хьюстон Динамо» больше года не проигрывает «Гэлакси»

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

    Прогноз: «Хьюстон Динамо» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован подтянуться к зоне плей-офф.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу активно понесутся к воротам соперника.

    Ставка: Победа «Хьюстон Динамо» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.53

    Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес Гэлакси: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 07.09.202503:30. «Хьюстон Динамо» начнёт без прелюдий
