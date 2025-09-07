Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес Гэлакси. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 7 сентября 2025 года

7 сентября в 29-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Хьюстон Динамо» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес Гэлакси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хьюстон Динамо»

Турнирное положение: «Хьюстон Динамо» нынешний сезон проводит бледновато. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Хьюстон Динамо» в 28 поединках набрал 32 очка. В них команда отличилась 37 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хьюстон Динамо» переиграл «Сент-Луис Сити» (3:2).

До того команда была бита «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:2). А вот поединок с «Ванкувер Уайткэпс» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Хьюстон Динамо» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хьюстон Динамо» нынче выглядит не столь монолитно. Команда на 3 очка отстает от топ-9.

Причем «Хьюстон Динамо» традиционно успешно противостоит «Лос-Анджелес Гэлакси». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Хьюстон Динамо» способен поднатореть в плане реализации.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» нынешний чемпионат проводит крайне неудачно. Команда на данный момент находится на 15 месте.

Причем «Лос-Анджелес Гэлакси» набрал всего 19 очков в 27 матчах МЛС. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Лос-Анджелес Гэлакси» сумел переиграть «Орландо Сити» (2:1).

До того команда была бита «Сиэтл Саундерс» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Колорадо Рэпидс» (3:0).

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» в последних матчах несколько прибавил. Вот только оборона частенько совершает результативные сбои.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» уже больше года не обыгрывает «Хьюстон Динамо». Да и вообще, команда не выглядит монолитно.

Команда явно постарается оттолкнуться от дна таблицы. Да и оборона соперника нередко допускает результативные ошибки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Гэлакси» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Хьюстон Динамо» больше года не проигрывает «Гэлакси»

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

Прогноз: «Хьюстон Динамо» нынче выглядит монолитнее оппонента, плюс максимально мотивирован подтянуться к зоне плей-офф.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу активно понесутся к воротам соперника.

Ставка: Победа «Хьюстон Динамо» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.53