1-й тайм Англия — АндорраОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельАнглия — Андорра. Онлайн, прямая трансляция Диого Жота и Криштиану РоналдуАрмения — Португалия. Онлайн, прямая трансляция Иван ИгнатьевИгнатьев возвращается в РПЛ. Перезапустит ли воспитанник «Краснодара» карьеру в «Оренбурге»?
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 19:22
    • «Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 18:48
    • ЦСКА крупно обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
  • 18:35
    • Сербия минимально обыграла сборную Латвии
  • 17:58
    • «Трабзонспор» договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде Андре Онана
  • 17:19
    • «Металлург» смог обыграть «Ак Барс» в серии буллитов
  • 17:08
    • Маркус Рашфорд может досрочно покинуть «Барселону»
    Все новости спорта

    Немецкая сборная не оставит шансов сопернику

    Германия — Северная Ирландия: прогноз на квалификацию ЧМ-2026 и ставка на матч за 2.18

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на сборную Северной Ирландии
    Прогноз и ставки на Германия — Северная Ирландия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц — полузащитник сборной Германии
    Германия встретится с Северной Ирландией в матче 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Северная Ирландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A 07 Сентября 2025 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 21:45 Северная Ирландия

    Северная Ирландия

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    Германия

    Турнирное положение: «Бундестим» занимает последнее 4-е место в группе А без набранных очков в квалификации ЧМ-2026. Сборной Германии нужно набрать 3 очка, чтобы приблизиться к лидерам.

    Этот групповой этап последний шаг перед чемпионатом мира 2026-го года. Германии очень важно не провалиться, чтобы принять участие в мундиале, но для этого еще необходимо постараться.

    Германия — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м туре квалификации ЧМ-2026 сборная Германии уступила Словакии на чужом поле со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

    До этого «бундестим» участвовал в Лиге наций (Лига А), где по итогам заняла 4-е место. В полуфинале турнира Германия уступила Португалии (1:2), а в матче за «бронзу» проиграла Франции (0:2).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Германия не совсем удачно стартовала в квалификации, но вся борьба еще впереди. В предстоящем матче против Северной Ирландии «бундестим» точно будет доминировать.

    Один из лидеров нынешней сборной Германии Флориан Вирц стабильно набирает результативные баллы за национальную команду. В Лиге наций полузащитник забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи за 8 матчей.

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Эта сборная уверенно стартовала в квалификации ЧМ-2026. После 1-го тура Северная Ирландия занимает 1-е место в группе А с 3 очками в активе.

    До этого команда довольно успешно выступила в Лиге наций (Лига С), поднявшись в Лигу В. Северная Ирландия заняла 1-е место в своей группе, набрав 11 очков из 18-и возможных.

  • Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • Комментатор Okko Спорт в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о предстоящих матчах отбора ЧМ-2026
  • 04/09/2025

    • Последние матчи: В прошедшем туре квалификации ЧМ-2026 сборная обыграла Люксембург со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме.

    До этого Северная Ирландия провела 4 товарищеских матча. За этот отрезок сборная по одному разу выиграла и сыграла вничью, а также дважды проиграла Дании (1:2) и Швеции (1:5).

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Северная Ирландия способная удивить в этой группе, но набрать очки в матче против Германии будет крайне сложно, ведь соперник будет настроен победить.

    Северная Ирландия еще ни разу не обыгрывала «бундестим» в последних 5-и очных встречах. Германия выиграла все матчи. Сможет ли на сей раз Северная Ирландия доставть проблемы сопернику? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • Германия проиграла 3 последних матча во всех турнирах

    • В 1-м туре группы А квалификации ЧМ-2026 Северная Ирландия обыграла Люксембург со счетом 3:1

    • Германия стабильно обыгрывала Северную Ирландию в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.14, победа Северной Ирландии — 22.00, ничья — за 9.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

    Прогноз: Германия способна сыграть результативно. Атака немецкой сборной впечатляет.

    Ставка: Индивидуальный тотал Германии 3 больше за 2.18.

    Прогноз: Германия уверенно победит. У Северной Ирландии крайне мало шансов...

    Ставка: Победа Германии с форой (-2.5) за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Травалья — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Удварди — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тыбура — Делия
  • Бои
  • Сегодня в 21:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дердери — Генцш
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Австрия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ирландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фахретдинов — Густафссон
  • Бои
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Германия — Северная Ирландия: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 07.09.202521:45. Немецкая сборная не оставит шансов сопернику
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры