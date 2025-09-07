Германия — Северная Ирландия: прогноз на квалификацию ЧМ-2026 и ставка на матч за 2.18

Германия встретится с Северной Ирландией в матче 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Северная Ирландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Германия

Турнирное положение: «Бундестим» занимает последнее 4-е место в группе А без набранных очков в квалификации ЧМ-2026. Сборной Германии нужно набрать 3 очка, чтобы приблизиться к лидерам.

Этот групповой этап последний шаг перед чемпионатом мира 2026-го года. Германии очень важно не провалиться, чтобы принять участие в мундиале, но для этого еще необходимо постараться.

Последние матчи: В 1-м туре квалификации ЧМ-2026 сборная Германии уступила Словакии на чужом поле со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

До этого «бундестим» участвовал в Лиге наций (Лига А), где по итогам заняла 4-е место. В полуфинале турнира Германия уступила Португалии (1:2), а в матче за «бронзу» проиграла Франции (0:2).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Германия не совсем удачно стартовала в квалификации, но вся борьба еще впереди. В предстоящем матче против Северной Ирландии «бундестим» точно будет доминировать.

Один из лидеров нынешней сборной Германии Флориан Вирц стабильно набирает результативные баллы за национальную команду. В Лиге наций полузащитник забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи за 8 матчей.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Эта сборная уверенно стартовала в квалификации ЧМ-2026. После 1-го тура Северная Ирландия занимает 1-е место в группе А с 3 очками в активе.

До этого команда довольно успешно выступила в Лиге наций (Лига С), поднявшись в Лигу В. Северная Ирландия заняла 1-е место в своей группе, набрав 11 очков из 18-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре квалификации ЧМ-2026 сборная обыграла Люксембург со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме.

До этого Северная Ирландия провела 4 товарищеских матча. За этот отрезок сборная по одному разу выиграла и сыграла вничью, а также дважды проиграла Дании (1:2) и Швеции (1:5).

Состояние команды: Северная Ирландия способная удивить в этой группе, но набрать очки в матче против Германии будет крайне сложно, ведь соперник будет настроен победить.

Северная Ирландия еще ни разу не обыгрывала «бундестим» в последних 5-и очных встречах. Германия выиграла все матчи. Сможет ли на сей раз Северная Ирландия доставть проблемы сопернику? Большой вопрос...

Статистика для ставок

Германия проиграла 3 последних матча во всех турнирах

В 1-м туре группы А квалификации ЧМ-2026 Северная Ирландия обыграла Люксембург со счетом 3:1

Германия стабильно обыгрывала Северную Ирландию в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.14, победа Северной Ирландии — 22.00, ничья — за 9.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

Прогноз: Германия способна сыграть результативно. Атака немецкой сборной впечатляет.

Ставка: Индивидуальный тотал Германии 3 больше за 2.18.

Прогноз: Германия уверенно победит. У Северной Ирландии крайне мало шансов...

Ставка: Победа Германии с форой (-2.5) за 2.07.