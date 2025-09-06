Гаити — Гондурас. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 сентября 2025 года

6 сентября в 1-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Гаити и Гондурас. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гаити — Гондурас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гаити

Турнирное положение: Гаитяне в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команда не побеждала в 4 своих последних поединка.

При этом Гаити из этих 4 матчей уступила трижды. Так что стабильностью в игре и результатах команда явно не блещет.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Гаитяне уступили США (1:2).

При этом чуть ранее Гаити подписали мировую с Тринидад и Тобаго (1:1). А вот поединок с Саудовской Аравией завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Гаити добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Гаитяне на данном этапе выглядят не столь выгодно. Да и оборона ошибается весьма часто.

При всем при этом Гаити традиционно неудачно противостоят Гондурасу. В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Гаитяне вполне способны преуспеть в контригре.

Гондурас

Турнирное положение: Гондурасцы бьются за прямой выход на Мундиаль. Да и последних матчах команда смотрелась вполне монолитно.

Причем Гондурас способен дать бой любому оппоненту. Да и в матчах с априори более слабыми соперниками команда должна брать свое.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Гондурасцы уступили Мексике (0:1).

До того команда в серии пенальти одолела Панаму. А еще чуть раньше она расправилась с Кюрасао (2:1).

Вообще же, Гондурас в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. В них команда забила 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гондурасцы имеют вполне качественный подбор игроков. Да и мотивация пробиться на чемпионат мира у команды огромная.

При этом Гондурас не проигрывает Гаити уже 10 лет. Да и в плане надежности тылов у команды относительный порядок.

Команда не побеждала в двух своих последних поединках. Да и вообще, гондурасцам недостает пресловутой монолитности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Гондурасцы постараются вскрыть тылы не самого сильного соперника.

Статистика для ставок

Гондурас не побеждает 2 матча кряду

Гаитяне не побеждали в 4 своих последних матчах

Гондурас уже 10 лет не проигрывает Гаити

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гаити — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.34 и 1.56.

Прогноз: Гондурасцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же традиционно успешно противостоят.

Ставка: Победа Гондураса за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.34