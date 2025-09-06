ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Три очка для гондурасцев?

    Гаити — Гондурас. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Гаити — Гондурас
    Сборная Гондураса
    6 сентября в 1-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Гаити и Гондурас. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гаити — Гондурас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гаити

    Турнирное положение: Гаитяне в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команда не побеждала в 4 своих последних поединка.

    При этом Гаити из этих 4 матчей уступила трижды. Так что стабильностью в игре и результатах команда явно не блещет.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Гаитяне уступили США (1:2).

    При этом чуть ранее Гаити подписали мировую с Тринидад и Тобаго (1:1). А вот поединок с Саудовской Аравией завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Гаити добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гаитяне на данном этапе выглядят не столь выгодно. Да и оборона ошибается весьма часто.

    При всем при этом Гаити традиционно неудачно противостоят Гондурасу. В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Гаитяне вполне способны преуспеть в контригре.

    Гондурас

    Турнирное положение: Гондурасцы бьются за прямой выход на Мундиаль. Да и последних матчах команда смотрелась вполне монолитно.

    Причем Гондурас способен дать бой любому оппоненту. Да и в матчах с априори более слабыми соперниками команда должна брать свое.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Гондурасцы уступили Мексике (0:1).

    До того команда в серии пенальти одолела Панаму. А еще чуть раньше она расправилась с Кюрасао (2:1).

    Вообще же, Гондурас в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. В них команда забила 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гондурасцы имеют вполне качественный подбор игроков. Да и мотивация пробиться на чемпионат мира у команды огромная.

    При этом Гондурас не проигрывает Гаити уже 10 лет. Да и в плане надежности тылов у команды относительный порядок.

    Команда не побеждала в двух своих последних поединках. Да и вообще, гондурасцам недостает пресловутой монолитности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Гондурасцы постараются вскрыть тылы не самого сильного соперника.

    Статистика для ставок

    • Гондурас не побеждает 2 матча кряду

    • Гаитяне не побеждали в 4 своих последних матчах

    • Гондурас уже 10 лет не проигрывает Гаити

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гаити — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.34 и 1.56.

    Прогноз: Гондурасцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно будут максимально активны в атаке.

    Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же традиционно успешно противостоят.

    Ставка: Победа Гондураса за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.34

    Гаити — Гондурас: прогноз и ставка за 2.88, статистика, коэффициенты матча 06.09.202503:00. Три очка для гондурасцев?
