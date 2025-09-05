Туркменистан — Оман. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Кубок наций ЦАФА, 5 сентября 2025 года

Туркменистан
Турнирное положение: Туркмены слабовато проводят текущий турнир. По итогам 2 туров команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом Туркменистан набрал 1 очко в двух стартовых турах. Причем команда пропустила в собственные ворота 3 мяча.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Туркмены уступили Узбекистану (1:2).
При этом чуть ранее Туркменистан расписал паритет с киргизами (1:1). А вот поединок с Таиландом завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Туркменистан добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туркмены на данном этапе выглядят бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При всем при этом Туркменистан традиционно неудачно противостоит Оману. В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 коллизиях.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туркмены постараются впервые за 10 лет переиграть Оман.
Оман
Турнирное положение: Оманцы бьются за первое место в группе. На текущий момент команда делит первое и второе места турнирной таблицы.
Причем Оман в среднем забивает фактически гол за матч. А вот пропустила команда два мяча в собственные ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Оманцы переиграли киргизов (2:1).
До того команда не сумела одолеть Узбекистан (1:1). А еще чуть раньше она подписала мировую с Палестиной (1:1).
Вообще же, Оман в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. В них команда забила 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Оманцы имеют довольно скромный подбор игроков. А вот мотивация финишировать в лидерах группы огромная.
При этом Оман не проигрывал в трех своих последних матчах. А вот голы даются командой с заметной натугой.
Команда переиграла туркменов в трех последних очных встречах. Да и в этом поединке команда мотивирована исключительно победить.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Оманцы постараются воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- Оман не проигрывает 3 матча кряду
- Туркмены не побеждают 2 матча подряд
- Туркменистан в 3 последних очных поединках уступил оманцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Оман — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.94.
- 2.00Россия — Иордания: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.13Казахстан — Уэльс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.13Челябинск — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Оманцы наверняка поднатореют в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят туркменам.
Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, и уж точно начнут поединок с агрессивных атак.
Ставка: Победа Омана в 1 тайме за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.96