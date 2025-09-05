Кот-д’Ивуар — Бурунди. Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2025 года

Кот-д Ивуар
Бурунди
Кот-д’Ивуар
Турнирное положение: Ивуарийцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Кот-д’Ивуар набрал 16 зачетных баллов. Причем команда не пропустила в собственные ворота ни одного мяча.
Кот-д Ивуар — Бурунди: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Ивуарийцы в серии пенальти переиграли Канаду.
При этом чуть ранее Кот-д’Ивуар уступил Новой Зеландии (0:1). А вот поединок с Гамбией завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Кот-д’Ивуар добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ивуарийцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. Команда не забивала в двух своих последних поединках.
При всем при этом Кот-д’Ивуар традиционно удачно противостоит Бурунди. В четырех очных поединках команда победила 4 раза.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Ивуарийцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей.
Бурунди
Турнирное положение: Бурундийцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте в своем секстете.
Причем Бурунди в среднем забивает 2 мяча за матч. А вот отставание от второй позиции составляет 5 зачетных баллов.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бурундийцы подписали мировую с Мавританией (0:0).
До того команда нанесла поражение Гвинее-Бисау (1:0). А еще чуть раньше она уверенно расправилась с Сейшельскими островами (5:0).
Вообще же, Бурунди в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бурундийцы имеют скромный подбор игроков. Тем не менее, команда способна прибавить во всех компонентах.
При этом Бурунди вполне способна пободаться с ныне нестабильными ивуарийцами. Да и не пропускает команда уже 3 матча кряду.
Команда в среднем пропускает примерно гол за матч. Плюс бурундийцы не проигрывали в трех своих последних поединках.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Бурундийцы постараются зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- Бурунди не пропускала в 3 своих последних поединках
- Ивуарийцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- Кот-д’Ивуар во всех 4 очных поединках переиграл Бурунди
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 14.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 1.99.
- 2.00Россия — Иордания: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.25Нидерланды — Польша: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Болгария — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Ивуарийцы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, но и бурундийцы не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.79.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.83