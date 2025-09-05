1-й таймГрузия — ТурцияОнлайн
    Забивать будут все!

    Кот-д'Ивуар — Бурунди. Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Кот-д'Ивуар — Бурунди
    Франк Кесси
    5 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Бурунди. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Бурунди, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 05 Сентября 2025 года

    Кот-д Ивуар

    Кот-д Ивуар 22:00 Бурунди

    Бурунди

    Кот-д’Ивуар

    Турнирное положение: Ивуарийцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом Кот-д’Ивуар набрал 16 зачетных баллов. Причем команда не пропустила в собственные ворота ни одного мяча.

    Кот-д Ивуар — Бурунди: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Ивуарийцы в серии пенальти переиграли Канаду.

    При этом чуть ранее Кот-д’Ивуар уступил Новой Зеландии (0:1). А вот поединок с Гамбией завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кот-д’Ивуар добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ивуарийцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. Команда не забивала в двух своих последних поединках.

    При всем при этом Кот-д’Ивуар традиционно удачно противостоит Бурунди. В четырех очных поединках команда победила 4 раза.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Ивуарийцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

    Бурунди

    Турнирное положение: Бурундийцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте в своем секстете.

    Причем Бурунди в среднем забивает 2 мяча за матч. А вот отставание от второй позиции составляет 5 зачетных баллов.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бурундийцы подписали мировую с Мавританией (0:0).

    До того команда нанесла поражение Гвинее-Бисау (1:0). А еще чуть раньше она уверенно расправилась с Сейшельскими островами (5:0).

    Вообще же, Бурунди в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бурундийцы имеют скромный подбор игроков. Тем не менее, команда способна прибавить во всех компонентах.

    При этом Бурунди вполне способна пободаться с ныне нестабильными ивуарийцами. Да и не пропускает команда уже 3 матча кряду.

    Команда в среднем пропускает примерно гол за матч. Плюс бурундийцы не проигрывали в трех своих последних поединках.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Бурундийцы постараются зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Бурунди не пропускала в 3 своих последних поединках

    • Ивуарийцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • Кот-д’Ивуар во всех 4 очных поединках переиграл Бурунди

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 14.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 1.99.

    Прогноз: Ивуарийцы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, но и бурундийцы не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.79.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.83

    Кот-д'Ивуар — Бурунди: прогноз и ставка за 2.79, статистика, коэффициенты матча 05.09.202522:00. Забивать будут все!
