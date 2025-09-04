Спартак Кострома — Урал. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Чемпионат России, 4 сентября 2025 года

4 сентября в 8-м туре Первой лиги сыграют «Спартак» из Костромы и «Урал». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: «Спартак» после семи туров занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков.

Клуб из Костромы имеет в активе пять побед, одну ничью и одно поражение. При этом «Спартак» забил 11 голов, пропустив шесть мячей в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Спартак» смог обыграть волгоградский «Ротор» со счетом 2:1.

Ранее коллектив из Костромы выиграл «СКА-Хабаровск» (2:1) и обыграл в домашней игре «Челябинск» со счетом 2:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» добыл четыре победы и один раз сыграл вничью. Разница мячей на этом отрезке — 8:4.

Не сыграют: травмированы защитники Евгений Киселев и Владислав Лях.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Спартак» Кострома радует в последних матчах. Команда смогла пробиться в топ-3 Первой лиги.

Однако на старте чемпионата клуб набрал всего один балл в трех матчах. К матчу против лидера турнира «Спартак» подходит в статусе, может и не фаворита, но точно не явного аутсайдера.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» после семи туров лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков.

Клуб из Екатеринбурга имеет в активе шесть побед и одно поражение. При этом «Урал» забил 14 голов, пропустив четыре мяча в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Урал» уверенно обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:0.

Ранее коллектив из Екатеринбурга разгромил «Волгу» из Ульяновска со счетом 4:0 и минимально проиграл московскому «Торпедо» в гостях (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл четыре победы и один раз сыграл вничью. Разница мячей на этом отрезке — 10:2.

Не сыграют: травмирован полузащитник Евгений Железнов.

Состояние команды: «Урал» выдал на старте сезона рывок из пяти побед к ряду и сразу показал намерение выиграть Первую лигу в этом сезоне.

Несмотря на одно поражение в семи матчах, команда выглядит уверенно. Атака уральского коллектива заслуживает отдельного внимания. Клуб забивает по два мяча в среднем за игру.

Статистика для ставок

«Урал» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Спартак» Кострома побеждает в 4 последних матчах

В последних 5 играх «Урал» пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.41.

Прогноз: Ожидаем равный матч. Основная ставка будет заключаться ожидании больше двух мячей в матче.

Ставка: ТБ 2 в матче за 2.03.

Прогноз: Обе команды в последних матчах выглядят солидно и будут бороться за самые высокие места по итогам матча.

Ставка: Ничья в матче за 2.95.