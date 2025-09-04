15:00 Енисей — ШинникОнлайн
    Лидерам будут не рады

    Спартак Кострома — Урал. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Чемпионат России, 4 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Спартак» Кострома — «Урал»
    Футбольный клуб «Спартак» Кострома
    4 сентября в 8-м туре Первой лиги сыграют «Спартак» из Костромы и «Урал». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 04 Сентября 2025 года

    Спартак Кс

  • Кострома
    •  Спартак Кс 17:00 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: «Спартак» после семи туров занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков.

    Клуб из Костромы имеет в активе пять побед, одну ничью и одно поражение. При этом «Спартак» забил 11 голов, пропустив шесть мячей в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Спартак» смог обыграть волгоградский «Ротор» со счетом 2:1.

    Ранее коллектив из Костромы выиграл «СКА-Хабаровск» (2:1) и обыграл в домашней игре «Челябинск» со счетом 2:1.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» добыл четыре победы и один раз сыграл вничью. Разница мячей на этом отрезке — 8:4.

    Не сыграют: травмированы защитники Евгений Киселев и Владислав Лях.

    Состояние команды: «Спартак» Кострома радует в последних матчах. Команда смогла пробиться в топ-3 Первой лиги.

    Однако на старте чемпионата клуб набрал всего один балл в трех матчах. К матчу против лидера турнира «Спартак» подходит в статусе, может и не фаворита, но точно не явного аутсайдера.

    «Урал»

    Турнирное положение: «Урал» после семи туров лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков.

    Клуб из Екатеринбурга имеет в активе шесть побед и одно поражение. При этом «Урал» забил 14 голов, пропустив четыре мяча в свои ворота.

    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Урал» уверенно обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:0.

    Ранее коллектив из Екатеринбурга разгромил «Волгу» из Ульяновска со счетом 4:0 и минимально проиграл московскому «Торпедо» в гостях (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл четыре победы и один раз сыграл вничью. Разница мячей на этом отрезке — 10:2.

    Не сыграют: травмирован полузащитник Евгений Железнов.

    Состояние команды: «Урал» выдал на старте сезона рывок из пяти побед к ряду и сразу показал намерение выиграть Первую лигу в этом сезоне.

    Несмотря на одно поражение в семи матчах, команда выглядит уверенно. Атака уральского коллектива заслуживает отдельного внимания. Клуб забивает по два мяча в среднем за игру.

    Статистика для ставок

    • «Урал» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

    • «Спартак» Кострома побеждает в 4 последних матчах

    • В последних 5 играх «Урал» пропускает в среднем 0.40 гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.41.

    Прогноз: Ожидаем равный матч. Основная ставка будет заключаться ожидании больше двух мячей в матче.

    Ставка: ТБ 2 в матче за 2.03.

    Прогноз: Обе команды в последних матчах выглядят солидно и будут бороться за самые высокие места по итогам матча.

    Ставка: Ничья в матче за 2.95.

    Спартак Кострома — Урал: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 04.09.202517:00. Лидерам будут не рады
