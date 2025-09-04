Спартак Кострома — Урал. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Чемпионат России, 4 сентября 2025 года

Спартак Кс
Урал
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: «Спартак» после семи туров занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков.
Клуб из Костромы имеет в активе пять побед, одну ничью и одно поражение. При этом «Спартак» забил 11 голов, пропустив шесть мячей в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Спартак» смог обыграть волгоградский «Ротор» со счетом 2:1.
Ранее коллектив из Костромы выиграл «СКА-Хабаровск» (2:1) и обыграл в домашней игре «Челябинск» со счетом 2:1.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» добыл четыре победы и один раз сыграл вничью. Разница мячей на этом отрезке — 8:4.
Не сыграют: травмированы защитники Евгений Киселев и Владислав Лях.
Состояние команды: «Спартак» Кострома радует в последних матчах. Команда смогла пробиться в топ-3 Первой лиги.
Однако на старте чемпионата клуб набрал всего один балл в трех матчах. К матчу против лидера турнира «Спартак» подходит в статусе, может и не фаворита, но точно не явного аутсайдера.
«Урал»
Турнирное положение: «Урал» после семи туров лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков.
Клуб из Екатеринбурга имеет в активе шесть побед и одно поражение. При этом «Урал» забил 14 голов, пропустив четыре мяча в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Урал» уверенно обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:0.
Ранее коллектив из Екатеринбурга разгромил «Волгу» из Ульяновска со счетом 4:0 и минимально проиграл московскому «Торпедо» в гостях (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл четыре победы и один раз сыграл вничью. Разница мячей на этом отрезке — 10:2.
Не сыграют: травмирован полузащитник Евгений Железнов.
Состояние команды: «Урал» выдал на старте сезона рывок из пяти побед к ряду и сразу показал намерение выиграть Первую лигу в этом сезоне.
Несмотря на одно поражение в семи матчах, команда выглядит уверенно. Атака уральского коллектива заслуживает отдельного внимания. Клуб забивает по два мяча в среднем за игру.
Статистика для ставок
- «Урал» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- «Спартак» Кострома побеждает в 4 последних матчах
- В последних 5 играх «Урал» пропускает в среднем 0.40 гола за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.41.
Прогноз: Ожидаем равный матч. Основная ставка будет заключаться ожидании больше двух мячей в матче.
Ставка: ТБ 2 в матче за 2.03.
Прогноз: Обе команды в последних матчах выглядят солидно и будут бороться за самые высокие места по итогам матча.
Ставка: Ничья в матче за 2.95.