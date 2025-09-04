Нидерланды — Польша: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 2.25

4 сентября в 1 туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Нидерланды и Польша. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Польша, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: нидерландская национальная команда взяла отличный старт в квалификации на чемпионат мира.

«Оранжевые» выиграли два матча из двух, набрали шесть очков и идут на второй строчке в турнирной таблице.

Нидерланды — Польша: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.275.8011.00Бонус$1500

За два матча главная команда Нидерландов забила десять мячей, а не пропустила ни одного.

Последние матчи: в прошлых играх «заводной апельсин» победил Мальту (8:0) и Финляндию (2:0).

До этого же в Лиге наций нидерландцы дважды сыграли вничью с Испанией (2:2, 3:3).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим «летучие голландцы» поделили очки с Боснией и Герцеговиной (1:1) и выиграли у Венгрии (4:0).

Не сыграют: все вызванные футболисты Нидерландов в строю.

Состояние команды: безусловно, сборная Нидерландов является фаворитом своей группы и должна без проблем выходить на Мундиаль. Если же этого не случится, то для подопечных Рональда Кумана это будет провалом.

Нидерланды пропустили чемпионат мира в России в 2018 году, а так изрядно выступают на всех мировых первенствах.

Польша

Турнирное положение: польская национальная команда тоже достаточно неплохо стартовала в отборе на чемпионат мира.

«Бело-красные» провели три игры, набрали шесть баллов и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице своей группы.

Поляки смогли четыре раза поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых играх «орлы» проиграли Финляндии (1:2), но выиграли у Молдовы (2:0).

До этого главная команда Польши победила Мальту (2:0) и Литву (1:0).

Перед этим Польша уступила Шотландии (1:2) и Португалии (1:5) в Лиге наций.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: у сборной Польши сменился тренер. Новым наставником стал Ян Урбан, после чего в команду вернулся ее бессменный капитан Роберт Левандовский.

Безусловно, сборная Польши должна навязывать борьбу и постарается пробиться на Мундиаль. Минимум вторыми поляки быть должны, а там уже стыковые встречи и равные шансы.

Статистика для ставок

Нидерланды выиграли 2 последних матча

Польша выиграла 3 из последних 4 матчей

В последней очной игре в 2024 году Нидерланды выиграли у Польши со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.30, а победа Польши — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому могут забить много.

Ставка: тотал больше 3 за 2.25.

Прогноз: Нидерланды играют дома, они сильнее и должны побеждать.

Ставка: победа Нидерландов с форой-1,5 за 1.90.