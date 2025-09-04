Малайзия — Сингапур. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 сентября 2025 года

4 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Малайзия и Сингапур. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Малайзия — Сингапур, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Малайзия

Турнирное положение: Малайзийцы крепки, однако не блещут стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.

При этом Малайзия имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и матчи с крепкими оппонентами даются команде непросто.

Малайзия — Сингапур: коэффициенты букмекеров 1X2 1.186.8014.00

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Малайзийцы переиграли Вьетнам (4:0).

При этом чуть ранее Малайзия была бита сборной Кабо-Верде (0:3). А вот еще один поединок с кабовердийцами принес паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Малайзия добыл 2 виктории. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Малайзийцы на данном этапе выглядят довольно выгодно. Да и в плане реализации команда относительно преуспевает.

При всем при этом Малайзия традиционно неудачно противостоит Сингапуру. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Малайзийцы не проигрывают сингапурцам больше трех лет.

Сингапур

Турнирное положение: Сингапурцы нынче выглядят симпатично. Впрочем, команде явно недостает пресловутой стабильности.

Причем Сингапур победил в 2 своих последних матчах. Да и вообще, команда не проигрывает уже три матча кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сингапурцы смогли одолеть Бангладеш (2:1).

До того команда уверенно переиграла Мальдивы (3:1). А еще чуть раньше она подписала мировую с Гонконгом (0:0).

Вообще же, Сингапур в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сингапурцы имеют весьма скромный подбор игроков. А вот в трех своих последних матчах команда пропустила 2 мяча.

При этом Сингапур вполне способен прибавить. В созидательном плане команда выглядит вполне-себе прилично.

Команда не блещет стабильностью игры и результатов. Впрочем, в последних матчах у нее начало многое получаться.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Сингапурцы способны найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Сингапур победил в 2 своих последних матчах

Малайзийцы уже более трех лет не проигрывают Сингапуру

Сингапур не проигрывал в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Малайзия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.58 и 2.28.

Прогноз: Малайзийцы выглядят сильнее соперника, и уж точно активно понесутся к его владениям.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, да и Сингапур не будет лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.90