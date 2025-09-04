ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Смело ставим на голевое изобилие!

    Малайзия — Сингапур. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Малайзия — Сингапур
    Сборная Малайзии
    4 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Малайзия и Сингапур. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Малайзия — Сингапур, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Сентября 2025 года

    Малайзия

  • Куала-Лумпур
    •  Малайзия 16:00 Сингапур

    Сингапур

  • Сингапур
    Малайзия

    Турнирное положение: Малайзийцы крепки, однако не блещут стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.

    При этом Малайзия имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и матчи с крепкими оппонентами даются команде непросто.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Малайзийцы переиграли Вьетнам (4:0).

    При этом чуть ранее Малайзия была бита сборной Кабо-Верде (0:3). А вот еще один поединок с кабовердийцами принес паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Малайзия добыл 2 виктории. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Малайзийцы на данном этапе выглядят довольно выгодно. Да и в плане реализации команда относительно преуспевает.

    При всем при этом Малайзия традиционно неудачно противостоит Сингапуру. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при двух коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Малайзийцы не проигрывают сингапурцам больше трех лет.

    Сингапур

    Турнирное положение: Сингапурцы нынче выглядят симпатично. Впрочем, команде явно недостает пресловутой стабильности.

    Причем Сингапур победил в 2 своих последних матчах. Да и вообще, команда не проигрывает уже три матча кряду.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сингапурцы смогли одолеть Бангладеш (2:1).

    До того команда уверенно переиграла Мальдивы (3:1). А еще чуть раньше она подписала мировую с Гонконгом (0:0).

    Вообще же, Сингапур в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сингапурцы имеют весьма скромный подбор игроков. А вот в трех своих последних матчах команда пропустила 2 мяча.

    При этом Сингапур вполне способен прибавить. В созидательном плане команда выглядит вполне-себе прилично.

    Команда не блещет стабильностью игры и результатов. Впрочем, в последних матчах у нее начало многое получаться.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Сингапурцы способны найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Сингапур победил в 2 своих последних матчах

    • Малайзийцы уже более трех лет не проигрывают Сингапуру

    • Сингапур не проигрывал в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Малайзия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.58 и 2.28.

    Прогноз: Малайзийцы выглядят сильнее соперника, и уж точно активно понесутся к его владениям.

    Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, да и Сингапур не будет лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.90

    Малайзия — Сингапур: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 04.09.202516:00. Смело ставим на голевое изобилие!
