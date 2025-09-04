Малайзия — Сингапур. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 сентября 2025 года

Малайзия
Сингапур
Малайзия
Турнирное положение: Малайзийцы крепки, однако не блещут стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.
При этом Малайзия имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и матчи с крепкими оппонентами даются команде непросто.
Малайзия — Сингапур: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Малайзийцы переиграли Вьетнам (4:0).
При этом чуть ранее Малайзия была бита сборной Кабо-Верде (0:3). А вот еще один поединок с кабовердийцами принес паритет (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Малайзия добыл 2 виктории. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Малайзийцы на данном этапе выглядят довольно выгодно. Да и в плане реализации команда относительно преуспевает.
При всем при этом Малайзия традиционно неудачно противостоит Сингапуру. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при двух коллизиях.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Малайзийцы не проигрывают сингапурцам больше трех лет.
Сингапур
Турнирное положение: Сингапурцы нынче выглядят симпатично. Впрочем, команде явно недостает пресловутой стабильности.
Причем Сингапур победил в 2 своих последних матчах. Да и вообще, команда не проигрывает уже три матча кряду.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сингапурцы смогли одолеть Бангладеш (2:1).
До того команда уверенно переиграла Мальдивы (3:1). А еще чуть раньше она подписала мировую с Гонконгом (0:0).
Вообще же, Сингапур в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сингапурцы имеют весьма скромный подбор игроков. А вот в трех своих последних матчах команда пропустила 2 мяча.
При этом Сингапур вполне способен прибавить. В созидательном плане команда выглядит вполне-себе прилично.
Команда не блещет стабильностью игры и результатов. Впрочем, в последних матчах у нее начало многое получаться.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Сингапурцы способны найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Сингапур победил в 2 своих последних матчах
- Малайзийцы уже более трех лет не проигрывают Сингапуру
- Сингапур не проигрывал в 3 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Малайзия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.58 и 2.28.
Прогноз: Малайзийцы выглядят сильнее соперника, и уж точно активно понесутся к его владениям.
Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, да и Сингапур не будет лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.90