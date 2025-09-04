Алжир — Ботсвана. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

4 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Алжир и Ботсвана. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алжир — Ботсвана, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Алжир

Турнирное положение: Алжирцы отлично проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Алжир набрал 15 зачетных баллов. Причем команда пропустила 6 мячей в собственные ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Алжирцы в серии пенальти уступили Судану.

При этом чуть ранее Алжир не сумел одолеть Нигер (0:0). Да и поединок с Гвинеей завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Алжир добыл лишь одну викторию. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Алжирцы на данном этапе выглядят не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются заметные сложности.

При всем при этом Алжир традиционно удачно противостоит Ботсване. Все три очных поединка завершились викториями алжирцев.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Алжирцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

Ботсвана

Турнирное положение: Ботсванцы твердо намерены побороться за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте.

Причем Ботсвана в среднем забивает чаще гола за матч. А вот отставание от второй позиции составляет всего три зачетных балла.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ботсванцы в серии пенальти обыграли Малави.

До того команда подписала мировую с Замбией (3:3). А еще чуть раньше она не сумела одолеть Коморские острова (0:0).

Вообще же, Ботсвана в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ботсванцы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация побороться за второе место огромная.

При этом Ботсвана вполне способна пободаться с алжирцами. Да и в созидательном плане у команды все достаточно позитивно.

Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Ботсванцы не боятся никого, да и шансы на второе место имеются.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Ботсванцы постараются зацепиться за очки.

Статистика для ставок

Ботсвана в среднем забивает чаще гола за матч

Алжирцы не могут победить уже 4 матча подряд

Алжир одолели Ботсвану во всех трех очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 7.18, а победа оппонента — в скромные 17.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.18.

Прогноз: Алжирцы способны поднатореть в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева на голову превосходят оппонента, да и оборона Ботсваны не отличается высокой надежностью.

Ставка: Фора Алжира -2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.52