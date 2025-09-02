Оман — Кыргызстан. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок наций ЦАФА, 2 сентября 2025 года

2 сентября во 2-м туре группового этапа Кубка наций ЦАФА по футболу сыграют Оман и Кыргызстан. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оман — Кыргызстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Оман

Турнирное положение: Оманцы ставят перед собой максимальные задачи. В группе A они пребывают на 2 позиции турнирной таблицы своей группы.

При этом Оман имеет в своем активе один зачетный балл. Причем команда не может победить уже 3 матча кряду.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Оманцы расписали мировую с Узбекистаном (1:1).

При этом чуть ранее Оман сыграл вничью с Палестиной (1:1). А вот поединок с Иорданией завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Оман добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Оманцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. А вот в плане надежности тылов у команды относительный порядок.

При всем при этом Оман традиционно успешно противостоит Кыргызстану. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Оманцы способны закрепиться в лидерах квартета.

Кыргызстан

Турнирное положение: Киргизы намерены быть в дуэте лидеров. А вот нынешний турнир команда начала не столь продуктивно.

Причем Кыргызстан в своем квартете находится на 3 позиции. А вот забила команда 1 мяч в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. Киргизы не смогли одолеть Туркменистан (1:1).

До того команда расписала паритет с ОАЭ (1:1). А еще чуть раньше она сыграла вничью со сборной КНДР (2:2).

Вообще же, Кыргызстан в 5 своих последних матчах добыл одну победу. Забила в них команда 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Киргизы имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

При этом Кыргызстан в трех последних матчах сыграл вничью. А вот в созидательном плане у команды все достаточно позитивно.

Команда явно намерена попасть в плей-офф. Киргизы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне симпатично.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Киргизы уже два года не проигрывают Оману.

Статистика для ставок

Кыргызстан не проигрывает 4 матча кряду

Оманцы не побеждают 3 матча подряд

Оман уже два года не может одолеть Кыргызстан

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Оман — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.78.

Прогноз: Киргизы довольно сильны в плане реализации, и явно не собираются отсиживаться в тылах.

Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, да и оманцы испытывают сложности в созидательном плане.

Ставка: Кыргызстан не проиграет за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50