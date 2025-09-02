ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Киргизы не дадут себя в обиду!

    Оман — Кыргызстан. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок наций ЦАФА, 2 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Оман — Кыргызстан
    Сборная Кыргызстана
    2 сентября во 2-м туре группового этапа Кубка наций ЦАФА по футболу сыграют Оман и Кыргызстан. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оман — Кыргызстан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Оман

    Турнирное положение: Оманцы ставят перед собой максимальные задачи. В группе A они пребывают на 2 позиции турнирной таблицы своей группы.

    При этом Оман имеет в своем активе один зачетный балл. Причем команда не может победить уже 3 матча кряду.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Оманцы расписали мировую с Узбекистаном (1:1).

    При этом чуть ранее Оман сыграл вничью с Палестиной (1:1). А вот поединок с Иорданией завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Оман добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Оманцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. А вот в плане надежности тылов у команды относительный порядок.

    При всем при этом Оман традиционно успешно противостоит Кыргызстану. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Оманцы способны закрепиться в лидерах квартета.

    Кыргызстан

    Турнирное положение: Киргизы намерены быть в дуэте лидеров. А вот нынешний турнир команда начала не столь продуктивно.

    Причем Кыргызстан в своем квартете находится на 3 позиции. А вот забила команда 1 мяч в ворота соперников.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. Киргизы не смогли одолеть Туркменистан (1:1).

    До того команда расписала паритет с ОАЭ (1:1). А еще чуть раньше она сыграла вничью со сборной КНДР (2:2).

    Вообще же, Кыргызстан в 5 своих последних матчах добыл одну победу. Забила в них команда 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Киргизы имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

    При этом Кыргызстан в трех последних матчах сыграл вничью. А вот в созидательном плане у команды все достаточно позитивно.

    Команда явно намерена попасть в плей-офф. Киргизы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Киргизы уже два года не проигрывают Оману.

    Статистика для ставок

    • Кыргызстан не проигрывает 4 матча кряду

    • Оманцы не побеждают 3 матча подряд

    • Оман уже два года не может одолеть Кыргызстан

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Оман — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.78.

    Прогноз: Киргизы довольно сильны в плане реализации, и явно не собираются отсиживаться в тылах.

    Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, да и оманцы испытывают сложности в созидательном плане.

    Ставка: Кыргызстан не проиграет за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

