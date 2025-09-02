Оман — Кыргызстан. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок наций ЦАФА, 2 сентября 2025 года

Оман
Турнирное положение: Оманцы ставят перед собой максимальные задачи. В группе A они пребывают на 2 позиции турнирной таблицы своей группы.
При этом Оман имеет в своем активе один зачетный балл. Причем команда не может победить уже 3 матча кряду.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Оманцы расписали мировую с Узбекистаном (1:1).
При этом чуть ранее Оман сыграл вничью с Палестиной (1:1). А вот поединок с Иорданией завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах Оман добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Оманцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. А вот в плане надежности тылов у команды относительный порядок.
При всем при этом Оман традиционно успешно противостоит Кыргызстану. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Оманцы способны закрепиться в лидерах квартета.
Кыргызстан
Турнирное положение: Киргизы намерены быть в дуэте лидеров. А вот нынешний турнир команда начала не столь продуктивно.
Причем Кыргызстан в своем квартете находится на 3 позиции. А вот забила команда 1 мяч в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. Киргизы не смогли одолеть Туркменистан (1:1).
До того команда расписала паритет с ОАЭ (1:1). А еще чуть раньше она сыграла вничью со сборной КНДР (2:2).
Вообще же, Кыргызстан в 5 своих последних матчах добыл одну победу. Забила в них команда 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Киргизы имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.
При этом Кыргызстан в трех последних матчах сыграл вничью. А вот в созидательном плане у команды все достаточно позитивно.
Команда явно намерена попасть в плей-офф. Киргизы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне симпатично.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Киргизы уже два года не проигрывают Оману.
Статистика для ставок
- Кыргызстан не проигрывает 4 матча кряду
- Оманцы не побеждают 3 матча подряд
- Оман уже два года не может одолеть Кыргызстан
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Оман — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.78.
Прогноз: Киргизы довольно сильны в плане реализации, и явно не собираются отсиживаться в тылах.
Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, да и оманцы испытывают сложности в созидательном плане.
Ставка: Кыргызстан не проиграет за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50