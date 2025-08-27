1-й таймОренбург — ЗенитОнлайн
    Выйдет ли «Копенгаген» в основной этап ЛЧ?

    Копенгаген — Базель: прогноз на футбол, Лига чемпионов, и ставка за 2.12

    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Базель»
    Магнус Маттссон
    27 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Копенгаген» и «Базель». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Базель», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Августа 2025 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 22:00 Базель

    Базель

  • Базель
    «Копенгаген»

    Турнирное положение: «Копенгаген» как чемпион Дании начал выступления в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации.

    Команда в двух предыдущих стадиях главного континентального турнира сумела преодолеть сопротивление косовской «Дриты», а также шведского «Мальмё».

    Копенгаген — Базель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущей игре в рамках шестого тура своего национального первенства клуб дома сыграл вничью с «Оденсе» (1:1) и остается лидером в таблице.

    Ранее коллектив в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Базелем» (1:1), поэтому теперь ему нужно выигрывать на своем поле.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Копенгаген» выиграл лишь дважды, но в четырех последних поединках ни разу не проиграл.

    Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Магнус Маттссон — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с тремя голами.

    «Базель»

    Турнирное положение: Швейцарский «Базель», в отличие от соперника, начал выступления в Лиге чемпионов с нынешнего раунда квалификации.

    Команда в нынешнем розыгрыше своего национального первенства после четырех туров занимает пятую позицию с отставанием в шесть баллов от лидера «Туна».

    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в раунде плей-офф Лиги чемпионов, клуб дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Копенгагеном», поэтому теперь ему нужно выигрывать на выезде.

    Перед этим коллектив уже был на высоте, когда в рамках 1/32 финала Кубка Швейцарии теперь уже на выезде одержал разгромную победу над «Биль-Бьеном» с результатом 6:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Базель» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

    Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на победу, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Джердан Шакири — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги чемпионов нынешнего сезона.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Копенгагена» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Базеля» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Базель» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.85, победа «Базеля» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    И хотя в двух последних матчах хозяев был реализован другой сценарий, фактор результативности последних поединков аутсайдера встречи обещает стать решающим на поле фаворита.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Базеля».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80

    Копенгаген — Базель: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 27.08.202522:00. Выйдет ли «Копенгаген» в основной этап ЛЧ?
