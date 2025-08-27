Копенгаген — Базель: прогноз на футбол, Лига чемпионов, и ставка за 2.12

27 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Копенгаген» и «Базель». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Базель», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» как чемпион Дании начал выступления в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации.

Команда в двух предыдущих стадиях главного континентального турнира сумела преодолеть сопротивление косовской «Дриты», а также шведского «Мальмё».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках шестого тура своего национального первенства клуб дома сыграл вничью с «Оденсе» (1:1) и остается лидером в таблице.

Ранее коллектив в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Базелем» (1:1), поэтому теперь ему нужно выигрывать на своем поле.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Копенгаген» выиграл лишь дважды, но в четырех последних поединках ни разу не проиграл.

Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Магнус Маттссон — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с тремя голами.

«Базель»

Турнирное положение: Швейцарский «Базель», в отличие от соперника, начал выступления в Лиге чемпионов с нынешнего раунда квалификации.

Команда в нынешнем розыгрыше своего национального первенства после четырех туров занимает пятую позицию с отставанием в шесть баллов от лидера «Туна».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в раунде плей-офф Лиги чемпионов, клуб дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Копенгагеном», поэтому теперь ему нужно выигрывать на выезде.

Перед этим коллектив уже был на высоте, когда в рамках 1/32 финала Кубка Швейцарии теперь уже на выезде одержал разгромную победу над «Биль-Бьеном» с результатом 6:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Базель» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей на победу, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Джердан Шакири — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Статистика для ставок

в двух последних матчах «Копенгагена» забивали меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Базеля» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Базель» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.85, победа «Базеля» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

И хотя в двух последних матчах хозяев был реализован другой сценарий, фактор результативности последних поединков аутсайдера встречи обещает стать решающим на поле фаворита.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Базеля».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80