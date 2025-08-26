Шеффилд Уэнсдей — Лидс. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 августа 2025 года

26 августа в 1/32 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Шеффилд Уэнсдей» и «Лидс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Совы» выдали неудачный старт сезона. Команда нынче пребывает на 21 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

При этом «Шеффилд Уэнсдей» не побеждает уже 7 матчей кряду. Да и вообще, в трех стартовых турах чемпионата команда добыла всего один балл.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Совы» подписали мировую с «Рексхэмом» (2:2).

До того команда была бита «Сток Сити» (0:3). А вот поединок с «Болтоном» завершился викторией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Шеффилд Уэнсдей» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Совы» нынче смотрятся бледно. В трех своих последних матчах команда пропустила 8 мячей.

Причем «Шеффилд Уэнсдей» традиционно неудачно противостоит «Лидсу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается впервые за 5 лет одолеть «павлинов».

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» стартовали не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 11 строчке турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Лидс» в турах набрал три зачетных балла. Да и пропустила в них команда целых пять мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Павлины» были разбиты «Арсеналом» (0:5).

До того команда сломила сопротивление «Эвертона» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Миланом» (1:1).

При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Павлины» не особенно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 2 мяча в 3 своих последних матчах.

При этом «Лидс» одолела «сов» в 3 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда обязана брать верх над скромным оппонентом.

Команда на данном этапе пока не особенно преуспевает в плане игры и результатов. «Павлины» имеют качественный подбор игроков, и уж точно должна прибавить.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Павлины» намерены как можно дальше пройти в Кубке лиги.

Статистика для ставок

«Шеффилд Уэнсдей» не побеждает 7 матчей кряду

«Лидс» в 3 последних очных поединках переиграл «сов»

«Шеффилд Уэнсдей» уже 5 лет не может одолеть «Лидс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: «Павлины» выглядят монолитнее оппонента, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

«Лидс» способен прибавить во всех компонентах, да и «совы» не собираются лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10