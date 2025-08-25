Пахтакор — Машъал: прогноз на матч кубка Узбекистана со ставкой за 2.22

2-й таймЦСКА — АкронОнлайн
    «Пахтакор»
    25 августа в 1/4 финала Кубка Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Машъал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Машъал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: «Пахтакор» сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы узбекского чемпионата.

    При этом «Пахтакор» на 6 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 42 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Пахтакор» разгромил «Андижан» (6:2).

    До того команда нанесла поражение «Согдиане» (2:0). А вот поединок с самаркандским «Динамо» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Пахтакор» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пахтакор» нынче находится в приличных кондициях. Команда победила в двух своих последних матчах.

    Причем «Пахтакор» традиционно успешно противостоит «Машъалу». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно постарается пробиться в полуфинал Кубка.

    «Машъал»

    Турнирное положение: «Машъал» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Машъал» добыл всего 18 очков в 20 поединках чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Машъал» был бит ферганским «Нефтчи» (0:3).

    До того команда нанесла поражение «Андижану» (1:0). А вот чуть ранее она уступила «Согдиане» (0:2).

    При этом «Машъал» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Машъал» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 16 мячей в 20 поединках чемпионата.

    При этом «Машъал» пропускает в среднем почти 2 гола за матч. Да и победила команда лишь в пяти поединках чемпионата из 20.

    Команда на данном этапе нестабильна в плане игры и результатов. Да и «Пахтакор» она не обыгрывает уже 8 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» в среднем забивает 2 мяча за матч

    • «Машъал» не забивает в ворота ташкентцев уже почти 5 лет

    • «Машъал» уступил «Пахтакору» в 7 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.28, а победа оппонента — в скромные 6.53.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.67.

    Прогноз: «Пахтакор» явно сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева твердо намерены пробиться в полуфинал Кубка Узбекистана, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Фора «Пахтакора» -1.5 за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13

