Гавр — Ланс: прогноз на матч на матч Лиги 1 и ставка за 2.03

Гавр
Ланс
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» новый сезон начали с поражения. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Гавр» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда уступила три раза при двух ничьих.
Гавр — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили «Монако» (1:3).
До того команда была бита «Депортиво» (0:2). А вот поединок с «Парижем» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Гавр» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесные» нынешнем летом еще не побеждали. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно скромно.
Причем «Гавр» традиционно неудачно противостоит «Лансу». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Небесные» в марте сумели переиграть «Ланс» (4:3).
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» нынешний чемпионат начали не лучшим образом. Команда находится на 17 позиции.
Причем «Ланс» летом успел провести 7 контрольных матчей. В них команда выиграла 4 раза при одной коллизии.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили «Лиону» (0:1).
До того команда нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (2:1). А вот чуть ранее она была бита крепкой «Ромой» (0:2).
При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» не столь стабильны в плане игры и результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Ланс» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и амбиции пободаться за высокие места имеются.
Команда сохранила основной костяк. Да и Флориан Сотока уж точно скажет свое веское слово в этом поединке.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в обороне «небесных».
Статистика для ставок
- «Ланс» в 3 своих последних матчах забил всего 2 мяча
- «Гавр» уступил в 2 своих последних поединках
- «Небесные» в последней очной встрече переиграли «Ланс» (4:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 2.03.
Прогноз: «Ланс» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные гости вполне способны прибавить, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.
Ставка: Победа «Ланса» за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.92