    Добудет ли «Ланс» три зачётных балла?

    Гавр — Ланс: прогноз на матч на матч Лиги 1 и ставка за 2.03

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Гавр Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Ланс»
    Флориан Сотока
    24 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Ланс». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Франция. Лига 1 24 Августа 2025 года

    Гавр

    Гавр 18:15 Ланс

    Ланс

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» новый сезон начали с поражения. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Гавр» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда уступила три раза при двух ничьих.

    Гавр — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили «Монако» (1:3).

    До того команда была бита «Депортиво» (0:2). А вот поединок с «Парижем» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Гавр» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Небесные» нынешнем летом еще не побеждали. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно скромно.

    Причем «Гавр» традиционно неудачно противостоит «Лансу». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Небесные» в марте сумели переиграть «Ланс» (4:3).

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» нынешний чемпионат начали не лучшим образом. Команда находится на 17 позиции.

    Причем «Ланс» летом успел провести 7 контрольных матчей. В них команда выиграла 4 раза при одной коллизии.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили «Лиону» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (2:1). А вот чуть ранее она была бита крепкой «Ромой» (0:2).

    При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кроваво-золотые» не столь стабильны в плане игры и результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    При этом «Ланс» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и амбиции пободаться за высокие места имеются.

    Команда сохранила основной костяк. Да и Флориан Сотока уж точно скажет свое веское слово в этом поединке.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в обороне «небесных».

    Статистика для ставок

    • «Ланс» в 3 своих последних матчах забил всего 2 мяча

    • «Гавр» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Небесные» в последней очной встрече переиграли «Ланс» (4:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 2.03.

    Прогноз: «Ланс» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости вполне способны прибавить, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.

    Ставка: Победа «Ланса» за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.92

    Гавр — Ланс: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 24.08.202518:15. Добудет ли «Ланс» три зачётных балла?
