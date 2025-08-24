ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Одержит ли «Эвертон» первую победу в сезоне?

    Эвертон — Брайтон: прогноз на АПЛ, ставка за 1.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Брайтон»
    «Эвертон»
    24 августа во втором туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Брайтон». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Августа 2025 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 16:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» после первого тура английской Премьер-лиги набрал только один балл и занимает 14-ю позицию в таблице.

    Команда в прошлой кампании национального первенства финишировала на 13-й строчке с отрывом в 23 очка от зоны вылета (18-20-е места).

    Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле со счетом 0:1 потерпел поражение от «Лидса».

    Перед этим в товарищеской встрече коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:1 проиграл итальянской «Роме».

    Не сыграют: травмирован — Брентвейт, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были контрольными, а один — официальным, «Эвертон» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на три балла, а даже на один, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» после первого тура английской Премьер-лиги набрал только один балл и занимает 11-ю позицию в таблице.

    Команда в прошлом сезоне национального первенства финишировала на восьмой позиции, отстав на четыре очка от зоны еврокубков (топ-7).

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура клуб с результатом 1:1 на своем поле разошелся мировой с «Фулхэмом».

    Перед в контрольной встрече коллектив уже достиг лучшего результата, когда снова-таки в домашних стенах переиграл немецкий «Вольфсбург» со счетом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Энкисо, Марч и Уэбстер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые были товарищескими и официальными, «Брайтон» ни разу не проиграл при восьми победах и трех ничьих.

    Это сулит гостям неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, хотя это будет непросто, если учесть то, что соперник традиционно силён на своем поле.

    Мэтт О'Райли — автор пока что единственного гола команды в АПЛ нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Брайтона» забивали обе команды

    • в семи из девяти последних матчей «Брайтон» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Эвертона» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из восьми последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Брайтона».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03

    Прогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эвертон — Брайтон: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 24.08.202516:00. Одержит ли «Эвертон» первую победу в сезоне?
