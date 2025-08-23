Ницца — Осер: прогноз на футбол и ставка за 2.05

23 августа во втором туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Осер»«. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Осер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» пока не имеет очков в активе и после первого тура французского первенства занимает лишь 14-ю позицию.

Команда в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировала на четвертой строчке, поэтому получила возможность сыграть в Лиге чемпионов, но уже успела вылететь из главного еврокубка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел домашнее поражение от «Тулузы» со счетом 0:1.

Перед этим в ответной игре третьего раунда квалификации Лиги чемпионов коллектив на чужом поле проиграл «Бенфике» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Абдельмонем, Ндайишимие, Сансон и Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» проиграла, а в пяти последних матчах победила лишь однажды.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» имеет в своем активе три очка и после первого тура французского первенства занимает шестую строчку.

Команда в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировала в середине таблицы на 11-й позиции, поэтому избежала понижения в классе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Лорьяном» (1:0).

Перед этим в контрольной встрече коллектив уже оказался не на высоте, когда опять-таки на домашней арене потерпел поражение от испанского «Леванте» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала, Эль-Аззузи и Диоманде, дисквалифицирован — Сиве.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Осер» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы даже на один пункт, тем не менее, они все же есть, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Лассин Синайоко — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Ницца» проиграла

в трех последних матчах «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Осера» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.10, победа «Осера» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их последнем выездном поединке.

При этом хозяева не смогли забить в трех последних матчах.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Ниццы».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10