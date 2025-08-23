Ницца — Осер: прогноз на футбол и ставка за 2.05

Ницца
Осер
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» пока не имеет очков в активе и после первого тура французского первенства занимает лишь 14-ю позицию.
Команда в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировала на четвертой строчке, поэтому получила возможность сыграть в Лиге чемпионов, но уже успела вылететь из главного еврокубка.
Ницца — Осер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел домашнее поражение от «Тулузы» со счетом 0:1.
Перед этим в ответной игре третьего раунда квалификации Лиги чемпионов коллектив на чужом поле проиграл «Бенфике» с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Абдельмонем, Ндайишимие, Сансон и Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» проиграла, а в пяти последних матчах победила лишь однажды.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» имеет в своем активе три очка и после первого тура французского первенства занимает шестую строчку.
Команда в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировала в середине таблицы на 11-й позиции, поэтому избежала понижения в классе.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Лорьяном» (1:0).
Перед этим в контрольной встрече коллектив уже оказался не на высоте, когда опять-таки на домашней арене потерпел поражение от испанского «Леванте» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала, Эль-Аззузи и Диоманде, дисквалифицирован — Сиве.
Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным, «Осер» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы даже на один пункт, тем не менее, они все же есть, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Лассин Синайоко — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Ницца» проиграла
- в трех последних матчах «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Осера» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.10, победа «Осера» — в 5.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
- 2.12Вест Хэм — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Бавария — РБ Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.10ПСЖ — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их последнем выездном поединке.
При этом хозяева не смогли забить в трех последних матчах.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Ниццы».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10