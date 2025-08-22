ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МонтороОчередь за талантами: пять южноамериканских жемчужин на радаре европейских клубов Луис Энрике, Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола когда-то пересекались в «Барселоне»От «МЮ»-1992 до «Барселоны»-1999: где играли лучшие тренеры современного футбола Владислав БатуринВладислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
  • 11:18
    • В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
  • 08:38
    • Романо: Эзе переходит в «Арсенал» за 69 млн евро
  • 07:06
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
  • 09:20
    • Александрова пробилась в четвертьфинал соревнований в Монтеррее
  • 07:27
    • Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
    Все новости спорта

    «Гранаде» ничего не светит?!

    Эйбар — Гранада. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Сегунда, 22 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сегунду Прогнозы на Эйбар Прогнозы на Гренаду
    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Гранада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Онгла
    22 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эйбар» и «Гранада». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Гранада», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 22 Августа 2025 года

    Эйбар

  • Эйбар
    •  Эйбар 20:30 Гранада

    Гранада

  • Гранада
    •

    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Оружейники» стартовали весьма скромно. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эйбар» явно поборется за самые высокие места. А вот в плане организации игры у команды имеются сложности.

    Эйбар — Гранада: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Оружейники» не смогли обыграть «Малагу» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Алавесом» (0:0). А вот поединок с «Осасуной» (Б) завершился успехом (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Эйбар» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Оружейники» имеют проблемы с реализацией. А вот в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

    Причем «Эйбар» традиционно успешно противостоит «Гранаде». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда уже 4 года не проигрывает «насридам».

    «Гранада»

    Турнирное положение: «Насриды» нынешний сезон начали слабо. Команда на данный момент осела на 20 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Гранада» уступила в двух своих последних поединках. Более того, команда в них пропустила 6 мячей.

  • Парижский изгой, украинец и еще четыре вратаря для «Манчестер Юнайтед»
  • Андре Онана и Алтай Байындыр так и не убедили Рубена Аморима
  • 19/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гранада» была бита «Депортиво» (1:3).

    До того команда по всем статьям уступила «Аль-Аину» (0:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Катаром СК» (0:0).

    При этом «Гранада» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Насриды» нынче выглядят откровенно убогенько. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Гранада» до последнего матча не забивала дважды кряду. Да и летние кадровые потери сильно повлияли на игру команды.

    Команда явно намерена побороться за повышение в классе. Вот только для этого ей нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Гранада» не побеждает 6 матчей кряду

    • «Эйбар» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Насриды» пропустили 6 мячей в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эйбар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: «Эйбар» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости неудачно стартовали в чемпионате, к тому же не могут победить уже 6 матчей кряду.

    Ставка: Победа «Эйбара» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Русенборг — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.36
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Бранн — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вольфсбергер — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Дьер — Рапид Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хамрун — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мальмё — Сигма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хэкен — ЧФР
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Университатя Крайова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шахтер — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Корда — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эйбар — Гранада: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 22.08.202520:30. «Гранаде» ничего не светит?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры