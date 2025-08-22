Эйбар — Гранада. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Сегунда, 22 августа 2025 года

22 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эйбар» и «Гранада». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Гранада», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эйбар»

Турнирное положение: «Оружейники» стартовали весьма скромно. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Эйбар» явно поборется за самые высокие места. А вот в плане организации игры у команды имеются сложности.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Оружейники» не смогли обыграть «Малагу» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Алавесом» (0:0). А вот поединок с «Осасуной» (Б) завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Эйбар» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Оружейники» имеют проблемы с реализацией. А вот в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

Причем «Эйбар» традиционно успешно противостоит «Гранаде». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда уже 4 года не проигрывает «насридам».

«Гранада»

Турнирное положение: «Насриды» нынешний сезон начали слабо. Команда на данный момент осела на 20 строчке турнирной таблицы.

Причем «Гранада» уступила в двух своих последних поединках. Более того, команда в них пропустила 6 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гранада» была бита «Депортиво» (1:3).

До того команда по всем статьям уступила «Аль-Аину» (0:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Катаром СК» (0:0).

При этом «Гранада» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Насриды» нынче выглядят откровенно убогенько. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

При этом «Гранада» до последнего матча не забивала дважды кряду. Да и летние кадровые потери сильно повлияли на игру команды.

Команда явно намерена побороться за повышение в классе. Вот только для этого ей нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Гранада» не побеждает 6 матчей кряду

«Эйбар» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Насриды» пропустили 6 мячей в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эйбар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Эйбар» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости неудачно стартовали в чемпионате, к тому же не могут победить уже 6 матчей кряду.

Ставка: Победа «Эйбара» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00