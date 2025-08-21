Мальмё — Сигма: прогноз на матч квалификации Лиги Европы и ставка за 1.78

21 августа в плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Мальмё» и «Сигма». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Сигма», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мальмё»

Турнирное положение: В чемпионате Швеции «Мальмё» в последнем туре добился уверенной гостевой победы над «Хальмстадом» — 4:0.

После 20 сыгранных матчей подопечные Хенрика Рюндстрёма занимают третью строчку чемпионата, имея в активе 10 побед, 6 ничьих и 4 поражения при разнице мячей 33:17. От лидера таблицы команда отстаёт на девять очков.

Последние матчи: На первых стадиях шведский клуб уверенно прошёл грузинскую «Иберию», обыграв её дважды с одинаковым счётом 3:1, а затем без особых трудностей выбил латвийский «РФШ» (5:1 по сумме двух встреч).

Однако в противостоянии с «Копенгагеном» шансов не оказалось: нулевая ничья в Швеции и разгромное поражение 0:5 в Дании лишили команду дальнейших перспектив.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: В августе «Мальмё» особо не впечатляет. В текущем месяце команда в четырех матчах одержала только одну победу. 16 августа был разгромлен «Хальмстад» (4:0).

«Мальмё» хорошо выступает на своём поле. В последних десяти домашних матчах команда потерпела два поражения. В предстоящей встрече букмекеры считают, что у хозяев больше шансов отпраздновать викторию.

«Сигма»

Турнирное положение: «Сигма» успешно провела прошлый сезон и начинает борьбу в Лиге Европы сразу с решающего этапа квалификации. Клуб из Оломуца завершил чемпионат Чехии на шестой позиции, однако обеспечил себе еврокубковую путёвку благодаря победе в национальном Кубке — в финале была обыграна пражская «Спарта» со счётом 3:1.

Последние матчи: В текущем чемпионате Чехии команда стартовала уверенно. В последнем туре «Сигма» дома минимально обыграла «Злин» (1:0).

После пяти матчей у «Сигмы» три победы, одна ничья и одно поражение при разнице голов 4:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Предстоящий матч вряд ли будет зрелищным. «Сигма» немного забивает и мало пропускает. В последних шести встречах только в одной игре был пробит ТБ 2.5.

В новом сезоне «Сигма» в гостях провела лишь один матч. Клуб в Праге уступил «Спарте» со счетом 0:1. Ранее «Сигма» и «Мальмё» никогда друг с другом не встречались.

Статистика для ставок

В августе «Мальмё» в четырех матчах одержала только одну победу

Ранее «Сигма» и «Мальмё» никогда друг с другом не встречались

В августе «Сигма» выиграла две игры из трех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальмё» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.10, а победа «Сигмы» — в 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.03.

Прогноз: «Мальмё» хорошо выступает на своем поле. Скорее всего, ожидается зрелищный футбол, где команды забьют в сумме минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

Прогноз: «Сигма» завершила прошлый чемпионат Чехии лишь на шестой позиции и вряд ли способна создать серьёзные трудности для «Мальмё». У шведского клуба значительно больше опыта выступлений в еврокубках. Хозяева должны уверенно победить.

Ставка: победа «Мальмё» и тотал больше 1,5 с коэффициентом 1.76.