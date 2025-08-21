ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    «Брага» забьёт и… пропустит?!

    Линкольн — Брага. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Линкольн» — «Брага»
    Рикарду Орта
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Линкольн» и «Брага». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Брага», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Линкольн

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Линкольн 22:00 Брага

    Брага

  • Брага
    «Линкольн»

    Турнирное положение: Гибралтарцы в предыдущем раунде прошли «Ноа». Успех пришел лишь в серии послематчевых пенальти.

    При этом «Линкольн» не пропускал в 2 своих последних поединках. Причем команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

    Линкольн — Брага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Линкольн» переиграл «Мэгпис» (3:0).

    До того команда в серии пенальти одолела «Ноа». А вот первый поединок с этим же соперником завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Линкольн» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Линкольн» нынче обрел стабильность в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

    Причем «Линкольн» уже успел вылететь из квалификации Лиги чемпионов. В обоих матчах команда уступила «Црвене Звезде».

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Гибралтарцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Брага»

    Турнирное положение: «Оружейники» удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги Европы.

    Причем «Брага» успешно стартовала в своем чемпионате. Там команда находится на 2 месте, набрав 6 зачетных пунктов в двух матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Брага» переиграла «Алверку» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «ЧФР Клужу» (2:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Тонделу» (3:0).

    При этом «Брага» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Брага» нынче выглядит весьма выгодно. Да и яркий старт во внутреннем чемпионате явно окрыляет.

    При этом «Брага» традиционно имеет весьма надежные тылы. Команда не пропускали в трех своих последних поединках.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. «Оружейники» победили в пяти своих последних поединках, да и гибралтарский барьер проходить обязаны априори.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Рикарду Орта и компания должны не замечать столь скромного соперника.

    Статистика для ставок

    • «Брага» победила в 5 своих последних матчах

    • «Линкольн» не проигрывал в 3 последних поединках

    • «Оружейники» не пропускают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: Гибралтарцы нынче выглядят симпатично, и наверняка не будут лишь отсиживаться в тылах.

    «Брага» априори сильнее соперника, однако гибралтарцы способны найти свой шанс в контригре.

    Ставка: Обе забьют за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.63

    Линкольн — Брага: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 21.08.202522:00. «Брага» забьёт и… пропустит?!
