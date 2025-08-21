Линкольн — Брага. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 августа 2025 года

21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Линкольн» и «Брага». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Брага», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Линкольн»

Турнирное положение: Гибралтарцы в предыдущем раунде прошли «Ноа». Успех пришел лишь в серии послематчевых пенальти.

При этом «Линкольн» не пропускал в 2 своих последних поединках. Причем команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Линкольн» переиграл «Мэгпис» (3:0).

До того команда в серии пенальти одолела «Ноа». А вот первый поединок с этим же соперником завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Линкольн» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Линкольн» нынче обрел стабильность в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

Причем «Линкольн» уже успел вылететь из квалификации Лиги чемпионов. В обоих матчах команда уступила «Црвене Звезде».

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Гибралтарцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги Европы.

Причем «Брага» успешно стартовала в своем чемпионате. Там команда находится на 2 месте, набрав 6 зачетных пунктов в двух матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Брага» переиграла «Алверку» (3:0).

До того команда нанесла поражение «ЧФР Клужу» (2:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Тонделу» (3:0).

При этом «Брага» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Брага» нынче выглядит весьма выгодно. Да и яркий старт во внутреннем чемпионате явно окрыляет.

При этом «Брага» традиционно имеет весьма надежные тылы. Команда не пропускали в трех своих последних поединках.

Команда уже активно вкатывается в сезон. «Оружейники» победили в пяти своих последних поединках, да и гибралтарский барьер проходить обязаны априори.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Рикарду Орта и компания должны не замечать столь скромного соперника.

Статистика для ставок

«Брага» победила в 5 своих последних матчах

«Линкольн» не проигрывал в 3 последних поединках

«Оружейники» не пропускают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Гибралтарцы нынче выглядят симпатично, и наверняка не будут лишь отсиживаться в тылах.

«Брага» априори сильнее соперника, однако гибралтарцы способны найти свой шанс в контригре.

Ставка: Обе забьют за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.63