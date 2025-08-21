Левски — АЗ. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Левски София
Турнирное положение: Команда из Софии начала евросезон в Лиге Европы, где оступилась в противостоянии с «Брагой», пропустив единственный мяч в дополнительное время. После этого болгарский коллектив вылетел в Лиге конференций, где без особых проблем был обыгран в двух матчах азербайджанский «Сабах».
Во внутреннем чемпионате «Левски» делит первое место с «Лудогорцем», набрав по 13 очков за 5 проведенных встреч.
Левски София — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем матче «Левски» сыграл вничью с «Ботевым» из Врацы — 0:0.
Ранее коллектив из Софии обыграл в ответном матче «Сабах» (2:0) и оказался сильнее «Спартака» (2:1) из Варны в чемпионате.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда одержала 4 победы и один раз сыграла вничью. За этот период разница мячей составила 7:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Левски» смотрится убедительно по старту сезона, да и в еврокубках болгарский коллектив смотрится весьма достойно, ведь вылет из Лиги Европы от «Браги» случился по истечению 120 минут в ответной встрече.
Клуб из Софии вряд ли способен порадовать изобилием забитых мячей, но оборона выглядит весьма крепкой и может создать трудности для атак соперников.
«АЗ»
Турнирное положение: Алкмарцы удачно начали выступление в Лиге конференций, пройдя без особых проблем два квалификационных раунда.
«АЗ» также успел стартовать в Эредивизи, где за две встречи набрали 4 очка и расположились на текущей 5-й строчке турнирной таблице.
Последние матчи: в предыдущем матче «АЗ» потеряли очки в матче против «Волендама» (2:2).
До этого были обыграны «Вадуц» (1:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций и «Гронинген» (4:1) в 1-м туре Эредивизи.
При этом «АЗ» в 5 своих официальных поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Ро-Занджело Дал не примет участие в матче из-за удаления в матче против «Вадуца».
Состояние команды: «АЗ» может испытать некоторые трудности с оппонентами ниже своего уровня, но в большинстве случаев алкмарцы выходили победителями.
Атака команды из Алкмара выглядит весьма впечатляющей, но игра в обороне вряд ли может считаться козырем коллектива, несмотря на малое количество пропущенных мячей в последних встречах.
Статистика для ставок
- «АЗ» неизменно забивал в 6 своих последних матчах
- «Левски» еще не пропускал более одного гола за игру в официальных матчах этого сезона
- В матчах с участием «Левски» 8 игр подряд команды не забивают более 3 голов на двоих
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «АЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.03 и 1.70.
Прогноз: Несмотря на любовь к атаке, «АЗ» вряд ли сможет что-то предпринять в матче против «Левски» в Софии.
Алкмарцы на старте сезона испытывают серьезные трудности при игре в гостях и вряд ли выйдут на сей раз победителями встречи.
Ставка: Победа или ничья «Левски» за 2.03.
Прогноз: чуть более рискованный прогноз, можно поставить нулевую фору в пользу болгарской команды
Ставка: Фора «Левски» (0) за 3.25