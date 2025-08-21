ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хаби АлонсоЩедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера Лукас БельтранМежду Питером и Москвой. Глаз на Бельтрана положили «Зенит» и ЦСКА Дэвид БекхэмОчевидная закономерность: как определить, что трансфер звездного ветерана в МЛС будет успешным
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
    Все новости спорта

    «Левски» даст бой «АЗ» в Софии?

    Левски — АЗ. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на АЗ Алкмар Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Левски» — «АЗ»
    Мустафа Сангаре — игрок «Левски»
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Дрита» и «Дифферданж». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Левски» — «АЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Левски София

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Левски София 21:00 АЗ Алкмар

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •

    «Левски»

    Турнирное положение: Команда из Софии начала евросезон в Лиге Европы, где оступилась в противостоянии с «Брагой», пропустив единственный мяч в дополнительное время. После этого болгарский коллектив вылетел в Лиге конференций, где без особых проблем был обыгран в двух матчах азербайджанский «Сабах».

    Во внутреннем чемпионате «Левски» делит первое место с «Лудогорцем», набрав по 13 очков за 5 проведенных встреч.

    Левски София — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущем матче «Левски» сыграл вничью с «Ботевым» из Врацы — 0:0.

    Ранее коллектив из Софии обыграл в ответном матче «Сабах» (2:0) и оказался сильнее «Спартака» (2:1) из Варны в чемпионате.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда одержала 4 победы и один раз сыграла вничью. За этот период разница мячей составила 7:1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Левски» смотрится убедительно по старту сезона, да и в еврокубках болгарский коллектив смотрится весьма достойно, ведь вылет из Лиги Европы от «Браги» случился по истечению 120 минут в ответной встрече.

    Клуб из Софии вряд ли способен порадовать изобилием забитых мячей, но оборона выглядит весьма крепкой и может создать трудности для атак соперников.

    «АЗ»

    Турнирное положение: Алкмарцы удачно начали выступление в Лиге конференций, пройдя без особых проблем два квалификационных раунда.

    «АЗ» также успел стартовать в Эредивизи, где за две встречи набрали 4 очка и расположились на текущей 5-й строчке турнирной таблице.

    • Последние матчи: в предыдущем матче «АЗ» потеряли очки в матче против «Волендама» (2:2).

    До этого были обыграны «Вадуц» (1:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций и «Гронинген» (4:1) в 1-м туре Эредивизи.

    При этом «АЗ» в 5 своих официальных поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Ро-Занджело Дал не примет участие в матче из-за удаления в матче против «Вадуца».

    Состояние команды: «АЗ» может испытать некоторые трудности с оппонентами ниже своего уровня, но в большинстве случаев алкмарцы выходили победителями.

    Атака команды из Алкмара выглядит весьма впечатляющей, но игра в обороне вряд ли может считаться козырем коллектива, несмотря на малое количество пропущенных мячей в последних встречах.

    Статистика для ставок

    • «АЗ» неизменно забивал в 6 своих последних матчах

    • «Левски» еще не пропускал более одного гола за игру в официальных матчах этого сезона

    • В матчах с участием «Левски» 8 игр подряд команды не забивают более 3 голов на двоих

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.03 и 1.70.

    Прогноз: Несмотря на любовь к атаке, «АЗ» вряд ли сможет что-то предпринять в матче против «Левски» в Софии.

    Алкмарцы на старте сезона испытывают серьезные трудности при игре в гостях и вряд ли выйдут на сей раз победителями встречи.

    Ставка: Победа или ничья «Левски» за 2.03.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, можно поставить нулевую фору в пользу болгарской команды

    Ставка: Фора «Левски» (0) за 3.25

    Левски — АЗ: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 21.08.202521:00. «Левски» даст бой «АЗ» в Софии?
