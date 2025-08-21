Левски — АЗ. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Дрита» и «Дифферданж». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Левски» — «АЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Левски»

Турнирное положение: Команда из Софии начала евросезон в Лиге Европы, где оступилась в противостоянии с «Брагой», пропустив единственный мяч в дополнительное время. После этого болгарский коллектив вылетел в Лиге конференций, где без особых проблем был обыгран в двух матчах азербайджанский «Сабах».

Во внутреннем чемпионате «Левски» делит первое место с «Лудогорцем», набрав по 13 очков за 5 проведенных встреч.

Последние матчи: в предыдущем матче «Левски» сыграл вничью с «Ботевым» из Врацы — 0:0.

Ранее коллектив из Софии обыграл в ответном матче «Сабах» (2:0) и оказался сильнее «Спартака» (2:1) из Варны в чемпионате.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда одержала 4 победы и один раз сыграла вничью. За этот период разница мячей составила 7:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Левски» смотрится убедительно по старту сезона, да и в еврокубках болгарский коллектив смотрится весьма достойно, ведь вылет из Лиги Европы от «Браги» случился по истечению 120 минут в ответной встрече.

Клуб из Софии вряд ли способен порадовать изобилием забитых мячей, но оборона выглядит весьма крепкой и может создать трудности для атак соперников.

«АЗ»

Турнирное положение: Алкмарцы удачно начали выступление в Лиге конференций, пройдя без особых проблем два квалификационных раунда.

«АЗ» также успел стартовать в Эредивизи, где за две встречи набрали 4 очка и расположились на текущей 5-й строчке турнирной таблице.

Последние матчи: в предыдущем матче «АЗ» потеряли очки в матче против «Волендама» (2:2).

До этого были обыграны «Вадуц» (1:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций и «Гронинген» (4:1) в 1-м туре Эредивизи.

При этом «АЗ» в 5 своих официальных поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ро-Занджело Дал не примет участие в матче из-за удаления в матче против «Вадуца».

Состояние команды: «АЗ» может испытать некоторые трудности с оппонентами ниже своего уровня, но в большинстве случаев алкмарцы выходили победителями.

Атака команды из Алкмара выглядит весьма впечатляющей, но игра в обороне вряд ли может считаться козырем коллектива, несмотря на малое количество пропущенных мячей в последних встречах.

Статистика для ставок

«АЗ» неизменно забивал в 6 своих последних матчах

«Левски» еще не пропускал более одного гола за игру в официальных матчах этого сезона

В матчах с участием «Левски» 8 игр подряд команды не забивают более 3 голов на двоих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.03 и 1.70.

Прогноз: Несмотря на любовь к атаке, «АЗ» вряд ли сможет что-то предпринять в матче против «Левски» в Софии.

Алкмарцы на старте сезона испытывают серьезные трудности при игре в гостях и вряд ли выйдут на сей раз победителями встречи.

Ставка: Победа или ничья «Левски» за 2.03.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, можно поставить нулевую фору в пользу болгарской команды

Ставка: Фора «Левски» (0) за 3.25