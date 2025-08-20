Буде-Глимт — Штурм: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 1.90

20 августа в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов сыграют «Буде-Глимт» и «Штурм». Начало матча в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Буде-Глимт» — «Штурм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Буде-Глимт»

Турнирная таблица: «Буде-Глимт» начнет свой путь в Лиге чемпионов с последнего раунда квалификации.

В чемпионате Норвегии команда лидирует после 19 туров, набрав 42 очка. В активе клуба 13 побед, три ничейных результата и три поражения. Разница мячей — 49:17.

Последние матчи: свой последний матч «Буде-Глимт» выиграл против клуба «Стремсгодсет» со счетом 5:0 в чемпионате Норвегии.

Ранее клуб поделил очки с командой «Тромсе» (1:1) и обыграл «Хам-Кам» со счетом 3:1.

Если взять последние пять матчей, то «Буде-Глимт» одержал четыре победы и сыграл один раз вничью.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы защитник Йостейн Гундерсен и нападающий Оле Дидрик Бломберг.

Состояние команды: «Буде-Глимт» громит соперников в чемпионате Норвегии. У команды девять матчей без поражений.

Однако в Лиге чемпионов команда не пробовала свои силы и будет интересно увидеть, как подопечные Кьетиля Кнутсена справятся с давлением.

«Штурм»

Турнирная таблица: «Штурм» стартует в Лиге чемпионов с последнего раунда квалификации.

В чемпионате Австрии команда провела три матча, набрав шесть очков, и занимает пятую строчку.

Последние матчи: в последнем матче «Штурм» обыграл клуб «Рид» в чемпионате Австрии со счетом 3:1.

Ранее клуб проиграл «Рапиду» (1:2) и потерпел поражение в товарищеском матче против французского «Страсбура» со счетом 2:3.

В последних пяти матчах у команды три победы и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 10:6.

Не сыграют: травмированы трое: российский голкипер Даниил Худяков, защитник Александар Боркович и нападающий Аксель Кайомбо.

Состояние команды: «Штурм» готов показать свой уровень в Лиге чемпионов. В чемпионате Австрии команда пока не набрала оптимальную форму.

Матч заставит включиться с первых минут подопечных Юргена Зоймеля в матче против более сильного и стабильного на дистанции соперника.

Статистика для ставок

«Буде-Глимт» не проигрывает в 9 последних матчах

«Штурм» победил в 4 последних матчах в гостях в Лиге чемпионов

В последних 5 играх «Буде-Глимт» пропускает в среднем меньше одного гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Буде-Глимт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.50, а победа «Штурма» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.47 и 2.65.

Прогноз: «Буде-Глимт» имеет все шансы решит вопросы в этой паре уже в первом матче. Команда на ходу и одерживает одну победу за другой.

«Штурм» должен показать качественную игру в обороне и играть вторым номером, чтобы зацепиться в этом матче.

Ставка: Тотал меньше 3 в матче за 2.10.

Прогноз: можно сыграть на малом количестве мячей от команд.

Дополнительная ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.39.