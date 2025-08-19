Црвена Звезда — Пафос: прогноз на футбол, ЛЧ, и ставка за 2.15

19 августа в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Пафос». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Пафос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» как чемпион Сербии начала выступления в главном еврокубке со второго раунда квалификации.

Команда в двух предыдущих стадиях главного еврокубка сумела преодолеть сопротивление гибралтарского «Линкольна», а также польского «Леха» Познань.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках пятого тура своего национального первенства клуб на выезде одержал победу над «Младост» Лучани (4:1).

Ранее белградский коллектив уже не сумел выиграть, когда на этот раз в домашних стенах лишь разошелся мировой с вышеупомянутым «Лехом» (1:1) в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» выиграла семь раз при одной ничьей, а в 12-ти последних играх ни разу не проиграла.

Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Бруно Дуарте — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.

«Пафос»

Турнирное положение: Кипрский «Пафос» так же, как и соперник, начал выступления в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации.

Команда в двух предыдущих стадиях главного континентального турнира сумела преодолеть сопротивление израильского «Маккаби» Тель-Авив, а также украинского «Динамо» Киев.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в третьем раунде квалификации главного еврокубка, клуб на своем поле одержал победу над все тем же «Динамо» с результатом 2:0.

Перед этим коллектив также был на высоте в первом поединке этой же стадии Лиги чемпионов, когда теперь уже на выезде обыграл киевского соперника со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Пафос» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.

Это говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, соперник вполне способен и огорчить киприотов.

Пять голов команды в отборе Лиги чемпионов забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Црвены Звезды» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в шести последних матчах «Пафоса» забивали меньше 2,5 голов

в семи последних матчах «Пафос» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.10, победа «Пафоса» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в шести последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Такой же сценарий реализованы и в двух из трех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их семи последних матчах.

Ставка: «Пафос» не проиграет за 2.23