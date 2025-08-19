Небитчи — Мерв: прогноз на футбол и ставка за 2.30

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Футбольный мяч
    19 августа в 18-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Небитчи» и «Мерв». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Небитчи» — «Мерв», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Небитчи» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Небитчи» набрал всего 16 очков в 17 матчах. А вот отличились игроки команды всего лишь 10 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небитчи» не уступил «Шагадаму» (1:1).

    До того команда была разбита «Аркадагом» (1:8). А вот поединок с «Ахалом» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Небитчи» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Небитчи» нынче находится в кризисе. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

    Причем «Небитчи» традиционно неудачно противостоит «Мерву». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается закрепиться на 5 строчке.

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Мерв» на 6 зачетных баллов отстает от 5 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 17 поединках.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» уступил «Ашхабаду» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Алтын Асыром» (0:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Шагадаму».

    При этом «Мерв» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мерв» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего лишь 8 мячей в 17 поединках чемпионата.

    При этом «Мерв» пропускает в среднем реже 2 мячей за матч. Да и победила команда лишь в двух поединках чемпионата Туркменистана из 17.

    Команда на данном этапе убого выглядит в плане игры и результатов. «Мерв» уступил в одиннадцати поединках из 17.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за заветные очки.

    Статистика для ставок

    • «Небитчи» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч

    • И те, и другие забивают в среднем реже гола за матч

    • «Мерв» не забивал в ворота «Небитчи» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Небитчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

    Прогноз: «Небитчи» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы закрепиться на пятой позиции, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Небитчи» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

