Небитчи — Мерв: прогноз на футбол и ставка за 2.30

Небитчи
Мерв
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Небитчи» набрал всего 16 очков в 17 матчах. А вот отличились игроки команды всего лишь 10 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небитчи» не уступил «Шагадаму» (1:1).
До того команда была разбита «Аркадагом» (1:8). А вот поединок с «Ахалом» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Небитчи» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небитчи» нынче находится в кризисе. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
Причем «Небитчи» традиционно неудачно противостоит «Мерву». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается закрепиться на 5 строчке.
«Мерв»
Турнирное положение: «Мерв» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Мерв» на 6 зачетных баллов отстает от 5 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» уступил «Ашхабаду» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Алтын Асыром» (0:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Шагадаму».
При этом «Мерв» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мерв» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего лишь 8 мячей в 17 поединках чемпионата.
При этом «Мерв» пропускает в среднем реже 2 мячей за матч. Да и победила команда лишь в двух поединках чемпионата Туркменистана из 17.
Команда на данном этапе убого выглядит в плане игры и результатов. «Мерв» уступил в одиннадцати поединках из 17.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за заветные очки.
Статистика для ставок
- «Небитчи» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч
- И те, и другие забивают в среднем реже гола за матч
- «Мерв» не забивал в ворота «Небитчи» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Небитчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.
- 2.04Пари НН — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 3.35Лидс — Эвертон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.06Торпедо — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Небитчи» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.
Номинальные хозяева мотивированы закрепиться на пятой позиции, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Небитчи» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40