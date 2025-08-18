Ванкувер Уайткэпс — Хьюстон Динамо. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 18 августа 2025 года

18 августа в 27-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Ванкувер Уайткэпс» и «Хьюстон Динамо». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Хьюстон Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» сражается за лидерство в Западной конференции. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ванкувер Уайткэпс» на 4 очка отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 43 результативными ударами в 25 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ванкувер Уайткэпс» не смог одолеть «Форге» (2:2).

До того команда была бита «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:2). А вот поединок со «Спортингом» Канзас-Сити завершился успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ванкувер Уайткэпс» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Ванкувер Уайткэпс» традиционно сложно противостоит «Хьюстон Динамоу». В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к лидеру своей конференции.

«Хьюстон Динамо»

Турнирное положение: «Хьюстон Динамо» проводит бледный сезон. Команда на данный момент находится на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хьюстон Динамо» на 4 зачетных балла отстает от топ-9. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 25 поединках МЛС.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хьюстон Динамо» не смог одолеть «Остин» (2:2).

До того команда была бита «Пачукой» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Мазатлану» (0:2).

При этом «Хьюстон Динамо» в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хьюстон Динамо» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 25 поединках американского чемпионата.

При этом «Хьюстон Динамо» пропускает в среднем значительно чаще гола за матч. Да и уступила команда уже в 11 поединках чемпионата США.

Команда на данном этапе не преуспевает в плане игры и результатов. «Хьюстон Динамо» не побеждает уже 7 матчей кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена сдержать натиск одного из лидеров чемпионата.

Статистика для ставок

«Ванкувер Уайткэпс» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

«Хьюстон Динамо» не побеждал в 7 последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: «Ванкувер» явно сильнее оппонента, и наверняка начнет встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидеру, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00