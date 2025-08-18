Ванкувер Уайткэпс — Хьюстон Динамо. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 18 августа 2025 года

Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо
«Ванкувер Уайткэпс»
Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» сражается за лидерство в Западной конференции. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Ванкувер Уайткэпс» на 4 очка отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 43 результативными ударами в 25 матчах.
Ванкувер Уайткэпс — Хьюстон Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ванкувер Уайткэпс» не смог одолеть «Форге» (2:2).
До того команда была бита «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:2). А вот поединок со «Спортингом» Канзас-Сити завершился успехом (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ванкувер Уайткэпс» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Ванкувер Уайткэпс» традиционно сложно противостоит «Хьюстон Динамоу». В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к лидеру своей конференции.
«Хьюстон Динамо»
Турнирное положение: «Хьюстон Динамо» проводит бледный сезон. Команда на данный момент находится на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Хьюстон Динамо» на 4 зачетных балла отстает от топ-9. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 25 поединках МЛС.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хьюстон Динамо» не смог одолеть «Остин» (2:2).
До того команда была бита «Пачукой» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Мазатлану» (0:2).
При этом «Хьюстон Динамо» в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хьюстон Динамо» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 25 поединках американского чемпионата.
При этом «Хьюстон Динамо» пропускает в среднем значительно чаще гола за матч. Да и уступила команда уже в 11 поединках чемпионата США.
Команда на данном этапе не преуспевает в плане игры и результатов. «Хьюстон Динамо» не побеждает уже 7 матчей кряду.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена сдержать натиск одного из лидеров чемпионата.
Статистика для ставок
- «Ванкувер Уайткэпс» забивает в среднем реже 2 мячей за матч
- «Хьюстон Динамо» не побеждал в 7 последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
Прогноз: «Ванкувер» явно сильнее оппонента, и наверняка начнет встречу максимально агрессивно.
Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидеру, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00