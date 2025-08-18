ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц Такефуса Кубо и Хосе ГайяВязкая ничья в первом туре: «Валенсия» и «Реал Сосьедад» поделили очки на жаркой «Месталье» Игроки Баварии с трофеемУ Кейна ещё один трофей с «Баварией»! «Штутгарт» не совершил чудо в Суперкубке
  • 23:52
    • Синнер стал первым финалистом «тысячника» в Цинциннати
  • 23:25
    • «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 00:31
    • «Валенсия» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью, а «Алавес» обыграл «Леванте»
  • 00:15
    • «Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с Макати
  • 00:02
    • «Ницца» проиграла на своем поле «Тулузе»
    Все новости спорта

    «Ванкувер» начнет без раскачки

    Ванкувер Уайткэпс — Хьюстон Динамо. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 18 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Ванкувер Уайткэпс» — «Хьюстон Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брайан Уайт
    18 августа в 27-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Ванкувер Уайткэпс» и «Хьюстон Динамо». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Хьюстон Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 18 Августа 2025 года

    Ванкувер Уайткэпс

  • Ванкувер
    •  Ванкувер Уайткэпс 04:00 Хьюстон Динамо

    Хьюстон Динамо

  • Хьюстон
    •

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» сражается за лидерство в Западной конференции. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ванкувер Уайткэпс» на 4 очка отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 43 результативными ударами в 25 матчах.

    Ванкувер Уайткэпс — Хьюстон Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ванкувер Уайткэпс» не смог одолеть «Форге» (2:2).

    До того команда была бита «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:2). А вот поединок со «Спортингом» Канзас-Сити завершился успехом (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ванкувер Уайткэпс» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    Причем «Ванкувер Уайткэпс» традиционно сложно противостоит «Хьюстон Динамоу». В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к лидеру своей конференции.

    «Хьюстон Динамо»

    Турнирное положение: «Хьюстон Динамо» проводит бледный сезон. Команда на данный момент находится на 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Хьюстон Динамо» на 4 зачетных балла отстает от топ-9. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 25 поединках МЛС.

  • Грилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека
  • У Дэвида Мойеса больше терпения, чем у Пепа
  • 15/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хьюстон Динамо» не смог одолеть «Остин» (2:2).

    До того команда была бита «Пачукой» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Мазатлану» (0:2).

    При этом «Хьюстон Динамо» в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хьюстон Динамо» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 25 поединках американского чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Хьюстон Динамо» пропускает в среднем значительно чаще гола за матч. Да и уступила команда уже в 11 поединках чемпионата США.

    Команда на данном этапе не преуспевает в плане игры и результатов. «Хьюстон Динамо» не побеждает уже 7 матчей кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена сдержать натиск одного из лидеров чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Ванкувер Уайткэпс» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

    • «Хьюстон Динамо» не побеждал в 7 последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Ванкувер» явно сильнее оппонента, и наверняка начнет встречу максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидеру, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Эллиотт — Асакура
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нил — Пратес
  • Бои
  • Сегодня в 05:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Каннонир — Пейдж
  • Бои
  • Сегодня в 06:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Мерфи — Пико
  • Бои
  • Сегодня в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чимаев — Дю Плесси
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Акрон — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Брест — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Волга — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ванкувер Уайткэпс — Хьюстон Динамо: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 18.08.202504:00. «Ванкувер» начнет без раскачки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры