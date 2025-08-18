Лидс — Эвертон: прогноз на матч АПЛ и ставка за 3.35

2-й таймДинамо — ЦСКАОнлайн
    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лидс Прогнозы на Эвертон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Эвертон»
    «Эвертон»
    18 августа в 1-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Лидс» и «Эвертон». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Эвертон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Августа 2025 года

    Лидс

  • Лидс
    •  Лидс 22:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •

    «Лидс»

    Турнирное положение: команда из одноименного города смогла повыситься в классе по итогам прошлого сезона.

    Коллектив из Лидса набрал целых 100 очков и финишировал на первой строчке в Чемпионшипе.

    Лидс — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    За 46 матчей «белые» смогли 95 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в товарищеских матчах лидсовский коллектив сыграл вничью с «Миланом» (1:1), «Вильярреалом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    Прошлый сезон «павлины» завершили победами над «Плимутом» (2:1), «Бристолем» (4:0), «Сток Сити» (6:0), «Оксфордом» (1:0), «Престоном» (2:1) и «Мидлсбро» (1:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы Себастиан Борнов и Джейден Богл.

    Состояние команды: в прошлом сезоне Чемпионшипа «Лидс» был лучшим и по праву завоевал место в АПЛ, но тут уже другой уровень и нужно будет посмотреть, на что готовы подопечные Даниеля Фарке.

    Думается, что главной задачей «Лидса» на сезон будет сохранение прописки в элите и закрепиться в АПЛ, не борясь за выживание.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: ливерпульский коллектив смог без особых проблем сохранить прописку в элите английского футбола по итогам прошлого сезона.

    За 38 матчей «ириски» смогли набрать 48 очков и заняли тринадцатое место в турнирной таблице.

    • Ливерпульцы за целый сезон смогли забить 42 мяча, а пропустили целых 44.

    Последние матчи: в товарищеских матчах «синие» проиграли «Роме» (0:1), «Вест Хэму» (1:2), «Борнмуту» (0:3) и «Блэкберну» (0:1). Также команда из Ливерпуля сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Аккрингтоном» (1:1).

    В последних официальных встречах «скаузеры» победили «Ньюкасл» (1:0), «Саутгемптон» (2:0) и «Фулхэм» (3:1).

    Не сыграют: под вопросом выход на поле только Джека Грилиша.

    Состояние команды: в минувшей кампании «Эвертон» был крепким середняком чемпионата Англии, с которым не было легко не одной из команд.

    В новом сезоне подопечные Дэвида Мойеса могут выступить еще лучше и ставить задачу быть в первой половине турнирной таблицы. У «Эвертона» все для этого есть.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» не проигрывает на протяжении 13 матчей

    • «Эвертон» не выиграл ни один из 6 товарищеских матчей

    • В последней очной игре «Эвертон» победил «Лидс» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.35, а победа «Эвертона» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: первая игра сезона, равные команды, поэтому ничья крайне вероятна в этой игре.

    Ставка: ничья за 3.35.

    Прогноз: вряд ли будет забито много мячей в этой игре, команды будут играть крайне осторожно.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.80.

    Лидс — Эвертон: прогноз и ставка за 3.35, статистика, коэффициенты матча 18.08.202522:00. «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
