Лидс — Эвертон: прогноз на матч АПЛ и ставка за 3.35

Лидс
Эвертон
«Лидс»
Турнирное положение: команда из одноименного города смогла повыситься в классе по итогам прошлого сезона.
Коллектив из Лидса набрал целых 100 очков и финишировал на первой строчке в Чемпионшипе.
За 46 матчей «белые» смогли 95 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в товарищеских матчах лидсовский коллектив сыграл вничью с «Миланом» (1:1), «Вильярреалом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Прошлый сезон «павлины» завершили победами над «Плимутом» (2:1), «Бристолем» (4:0), «Сток Сити» (6:0), «Оксфордом» (1:0), «Престоном» (2:1) и «Мидлсбро» (1:0).
Не сыграют: травмированы Себастиан Борнов и Джейден Богл.
Состояние команды: в прошлом сезоне Чемпионшипа «Лидс» был лучшим и по праву завоевал место в АПЛ, но тут уже другой уровень и нужно будет посмотреть, на что готовы подопечные Даниеля Фарке.
Думается, что главной задачей «Лидса» на сезон будет сохранение прописки в элите и закрепиться в АПЛ, не борясь за выживание.
«Эвертон»
Турнирное положение: ливерпульский коллектив смог без особых проблем сохранить прописку в элите английского футбола по итогам прошлого сезона.
За 38 матчей «ириски» смогли набрать 48 очков и заняли тринадцатое место в турнирной таблице.
Ливерпульцы за целый сезон смогли забить 42 мяча, а пропустили целых 44.
Последние матчи: в товарищеских матчах «синие» проиграли «Роме» (0:1), «Вест Хэму» (1:2), «Борнмуту» (0:3) и «Блэкберну» (0:1). Также команда из Ливерпуля сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Аккрингтоном» (1:1).
В последних официальных встречах «скаузеры» победили «Ньюкасл» (1:0), «Саутгемптон» (2:0) и «Фулхэм» (3:1).
Не сыграют: под вопросом выход на поле только Джека Грилиша.
Состояние команды: в минувшей кампании «Эвертон» был крепким середняком чемпионата Англии, с которым не было легко не одной из команд.
В новом сезоне подопечные Дэвида Мойеса могут выступить еще лучше и ставить задачу быть в первой половине турнирной таблицы. У «Эвертона» все для этого есть.
Статистика для ставок
- «Лидс» не проигрывает на протяжении 13 матчей
- «Эвертон» не выиграл ни один из 6 товарищеских матчей
- В последней очной игре «Эвертон» победил «Лидс» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.35, а победа «Эвертона» — в 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.
Прогноз: первая игра сезона, равные команды, поэтому ничья крайне вероятна в этой игре.
Ставка: ничья за 3.35.
Прогноз: вряд ли будет забито много мячей в этой игре, команды будут играть крайне осторожно.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.80.