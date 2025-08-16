ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Джек ГрилишГрилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно Джованни РейнаЦена ожидания. Почему Рейна до сих пор не ушел из «Боруссии»
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    • Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 17:19
    • Калверт-Льюин перешел в «Лидс Юнайтед»
  • 15:40
    • «Ньюкасл» сделал заявление по ситуации с Исаком
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 00:38
    • «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций
    Мальорка — Барселона: прогноз и ставка на Ли Лигу за 1.81

    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Барселона»
    Ламин Ямаль
    16 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Барселона». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Ла Лига 16 Августа 2025 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:30 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» минувший сезон провели достойно, но не смогли выйти в еврокубки — 10-е место в турнирной таблице.

    «Мальорка» провела шесть товарищеских встречи, в которых четырежды победил, а также по разу сыграл вничью и проиграл.

    Мальорка — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв только вернувшийся в Бундеслигу «Гамбург» (2:0).

    До того команда обыграла «Побленсе» (2:0) и сыграл вничью против «Пармы» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Мальорка» всегда была боевитой командой с момента возвращения в Ла Лигу, а последние «товарняки» вселяют оптимизм, что островитяне навяжут борьбу за еврокубки

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» в прошлом сезоне выиграла все турниры внутри Испании, в том числе и Ла Лигу.

    Подопечные Ханси Флика провели четыре товарищеские встречи в межсезонье, которые все завершились победами.

  • Флик побеждает тер Cтегена: самый рискованный ход тренера «Барселоны»
  • Конфликт едва не лишил клуб трех лучших вратарей перед стартом сезона
  • 13/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий матч «Барса» провела успешно — дома был обыгран «Комо» (5:0).

    В последних пяти матчах «Ман Сити» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Барселона» как обычно является одним из двух главных фаворитов сезона в Испании и вряд ли каталонцы желают сбавить обороты после прошлого сезона.

    На фоне своих спарринг-партнеров «блауграна», безусловно, смотрелась солиднее, но матчи, которые покажут готовность «Барсы» повторить прошлогодний успех, впереди.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» не проигрывает «Мальорке» с 2009-го года

    • «Мальорка» в последний раз играла «на ноль» против «Барсы» еще в 2002-м году

    • В последних двух матчах на поле «Мальорки» обе команды забивали

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.22/strong>.

    Прогноз: «Барселона» выглядит явным фаворитом встречи и наверняка начнет сезон с победы.

    Ставка: Фора «Барселоны» -1 за 1.81.

    Прогноз: Не стоит ожидать яркой игры от игроков атаки в плане голов — «Мальорка» будет отсиживаться в обороне, а вот «Барселона» будет пытаться пробить оборонительные редуты оппонентов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.22

