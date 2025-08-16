Мальорка — Барселона: прогноз и ставка на Ли Лигу за 1.81

Мальорка
Барселона
«Мальорка»
Турнирное положение: «Мальорка» минувший сезон провели достойно, но не смогли выйти в еврокубки — 10-е место в турнирной таблице.
«Мальорка» провела шесть товарищеских встречи, в которых четырежды победил, а также по разу сыграл вничью и проиграл.
Мальорка — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв только вернувшийся в Бундеслигу «Гамбург» (2:0).
До того команда обыграла «Побленсе» (2:0) и сыграл вничью против «Пармы» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Мальорка» всегда была боевитой командой с момента возвращения в Ла Лигу, а последние «товарняки» вселяют оптимизм, что островитяне навяжут борьбу за еврокубки
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» в прошлом сезоне выиграла все турниры внутри Испании, в том числе и Ла Лигу.
Подопечные Ханси Флика провели четыре товарищеские встречи в межсезонье, которые все завершились победами.
Последние матчи: предыдущий матч «Барса» провела успешно — дома был обыгран «Комо» (5:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Барселона» как обычно является одним из двух главных фаворитов сезона в Испании и вряд ли каталонцы желают сбавить обороты после прошлого сезона.
На фоне своих спарринг-партнеров «блауграна», безусловно, смотрелась солиднее, но матчи, которые покажут готовность «Барсы» повторить прошлогодний успех, впереди.
Статистика для ставок
- «Барселона» не проигрывает «Мальорке» с 2009-го года
- «Мальорка» в последний раз играла «на ноль» против «Барсы» еще в 2002-м году
- В последних двух матчах на поле «Мальорки» обе команды забивали
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.22/strong>.
Прогноз: «Барселона» выглядит явным фаворитом встречи и наверняка начнет сезон с победы.
Ставка: Фора «Барселоны» -1 за 1.81.
Прогноз: Не стоит ожидать яркой игры от игроков атаки в плане голов — «Мальорка» будет отсиживаться в обороне, а вот «Барселона» будет пытаться пробить оборонительные редуты оппонентов.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.22
