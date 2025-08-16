Мальорка — Барселона: прогноз и ставка на Ли Лигу за 1.81

16 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Барселона». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» минувший сезон провели достойно, но не смогли выйти в еврокубки — 10-е место в турнирной таблице.

«Мальорка» провела шесть товарищеских встречи, в которых четырежды победил, а также по разу сыграл вничью и проиграл.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв только вернувшийся в Бундеслигу «Гамбург» (2:0).

До того команда обыграла «Побленсе» (2:0) и сыграл вничью против «Пармы» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Мальорка» всегда была боевитой командой с момента возвращения в Ла Лигу, а последние «товарняки» вселяют оптимизм, что островитяне навяжут борьбу за еврокубки

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» в прошлом сезоне выиграла все турниры внутри Испании, в том числе и Ла Лигу.

Подопечные Ханси Флика провели четыре товарищеские встречи в межсезонье, которые все завершились победами.

Последние матчи: предыдущий матч «Барса» провела успешно — дома был обыгран «Комо» (5:0).

В последних пяти матчах «Ман Сити» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Барселона» как обычно является одним из двух главных фаворитов сезона в Испании и вряд ли каталонцы желают сбавить обороты после прошлого сезона.

На фоне своих спарринг-партнеров «блауграна», безусловно, смотрелась солиднее, но матчи, которые покажут готовность «Барсы» повторить прошлогодний успех, впереди.

Статистика для ставок

«Барселона» не проигрывает «Мальорке» с 2009-го года

«Мальорка» в последний раз играла «на ноль» против «Барсы» еще в 2002-м году

В последних двух матчах на поле «Мальорки» обе команды забивали

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в 6.00.