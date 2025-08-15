Мерв — Ашхабад: прогноз на футбол и ставка за 2.30

15 августа в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Ашхабад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Ашхабад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мерв»

Турнирное положение: «Мерв» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Мерв» на 2 очка оторвался от последнего места. А вот отличились игроки команды всего 7 результативными ударами в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерв» не уступил «Алтын Асыру» (0:0).

До того команда была бита «Шагадаму» (0:1). Да и поединок с «Ахалом» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Мерв» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мерв» нынче находится в глубочайшем кризисе. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

Причем «Мерв» традиционно удачно противостоит «Ашхабаду». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прибавить в плане реализации.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» проводит блеклый сезон. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ашхабад» на 3 зачетных балла опережает последнюю строчку. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ашхабад» уступил «Алтын Асыру» (1:2).

До того команда была разбита «Аркадагом» (0:4). А вот чуть ранее она разгромно уступила тому же сопернику (0:7).

При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 1 забитым мячом при 17 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ашхабад» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 12 мячей в 16 поединках чемпионата.

При этом «Ашхабад» пропускает в среднем чаще 2 голов за матч. Да и победила команда лишь в 3 поединках чемпионата Туркменистана из 16.

Команда на данном этапе в плане игры и результатов выглядит ужасающе. «Ашхабад» до последнего матча не забивал 8 матчей кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Мерв» не побеждает 6 матчей подряд

«Ашхабад» до последнего поединка не забивал 8 матчей кряду

Обе команды забивают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.78 и 1.48.

Прогноз: «Мерв» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент забивает по большим праздникам.

Ставка: Победа «Мерва» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.25