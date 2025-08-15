1-й таймХиберниан — ПартизанОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Срджан Благоевич («Партизан»)«Хиберниан» — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция Адам Гнезда-Черин «Панатинаикос»«Шахтёр» — «Панатинаикос». Онлайн, прямая трансляция. Джулиан Куэста Диас АЕК — «Арис». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 21:56
    • «Бранн» минимально уступил Хеккену, но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 20:56
    • «Спарта» и «Левски» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 20:53
    • «Митьюллан» обыграл «Фредрикстад» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 20:01
    • «КуПС» обыграл «РФШ» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Мерв» переиграть «Ашхабад»?

    Мерв — Ашхабад: прогноз на футбол и ставка за 2.30

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Мерв» — «Ашхабад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мерв»
    15 августа в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Ашхабад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Ашхабад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 15 Августа 2025 года

    Мерв

  • Мары
    •  Мерв 15:45 Ашхабад

    Ашхабад

  • Ашхабад
    •

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мерв» на 2 очка оторвался от последнего места. А вот отличились игроки команды всего 7 результативными ударами в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерв» не уступил «Алтын Асыру» (0:0).

    До того команда была бита «Шагадаму» (0:1). Да и поединок с «Ахалом» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Мерв» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мерв» нынче находится в глубочайшем кризисе. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

    Причем «Мерв» традиционно удачно противостоит «Ашхабаду». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прибавить в плане реализации.

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: «Ашхабад» проводит блеклый сезон. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ашхабад» на 3 зачетных балла опережает последнюю строчку. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 16 поединках.

  • Игорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • Бронзовый призер Евро-2008 в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о матчах четвертого тура РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ашхабад» уступил «Алтын Асыру» (1:2).

    До того команда была разбита «Аркадагом» (0:4). А вот чуть ранее она разгромно уступила тому же сопернику (0:7).

    При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 1 забитым мячом при 17 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ашхабад» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 12 мячей в 16 поединках чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Ашхабад» пропускает в среднем чаще 2 голов за матч. Да и победила команда лишь в 3 поединках чемпионата Туркменистана из 16.

    Команда на данном этапе в плане игры и результатов выглядит ужасающе. «Ашхабад» до последнего матча не забивал 8 матчей кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Мерв» не побеждает 6 матчей подряд

    • «Ашхабад» до последнего поединка не забивал 8 матчей кряду

    • Обе команды забивают в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.78 и 1.48.

    Прогноз: «Мерв» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент забивает по большим праздникам.

    Ставка: Победа «Мерва» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Ягеллония — Силькеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брага — Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак Трнава — Университатя
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Тирана — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Данди Юнайтед — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хиберниан — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аустрия — Баник
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Легия — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зайдель — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Виртус — Милсами
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кудерметова — Линетт
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атман — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мерв — Ашхабад: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 15.08.202515:00. Сумеет ли «Мерв» переиграть «Ашхабад»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры