Галатасарай — Фатих Карагюмрюк: прогноз на футбол и ставка за 2.60

15 августа во 2-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Фатих Карагюмрюк». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Фатих Карагюмрюк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» минувший сезон провели шикарно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Галатасарай» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда разжилась 4 викториями при одном паритете.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Галатасарай» переиграл «Газиантеп» (3:0).

До того команда расписала мировую с «Лацио» (2:2). А вот поединок со «Страсбуром» завершился уверенной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Галатасарай» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Галатасарай» весьма ярко атакует, да и тылы весьма монолитны. Зато команда не проигрывает еще с конца марта.

Причем «Галатасарай» традиционно удачно противостоит «Фатих Карагюмрюку». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Львы» намерены с первых туров запрыгнуть в лидеры.

«Фатих Карагюмрюк»

Турнирное положение: «Фатих Карагюмрюк» только пополнил Суперлигу. Команда заняла 3 место в первом дивизионе.

Причем «Фатих Карагюмрюк» на 2 зачетных балла отстал от зоны прямого повышения в классе. Так что заветную путевку в элиту пришлось добывать в стыках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фатих Карагюмрюк» одолел «Бандырмаспор» (3:1).

До того команда переиграла «Игдир» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Пендикспора» (0:2).

При этом «Фатих Карагюмрюк» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фатих Карагюмрюк» нынче находится на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Фатих Карагюмрюк» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и полтора года команде удалось переиграть «львов».

Команда мотивирована дать бой чемпиону. Да и в новом сезоне она вполне может побороться за место в середине таблицы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой стамбульскому гранду.

Статистика для ставок

«Галатасарай» не проигрывает с конца марта

«Фатих Карагюмрюк» победил в 2 последних поединках

«Львы» из 6 летних поединков победили в пяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Галатасарай» явно сильнее оппонента, и уж точно будет доминировать на поле.

Номинальные хозяева мотивированы сразу подняться в лидеры, к тому сопернику явно не хватает опыта выступлений в элите.

Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00