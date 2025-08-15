Галатасарай — Фатих Карагюмрюк: прогноз на футбол и ставка за 2.60

Галатасарай
Фатих Карагюмрюк
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Львы» минувший сезон провели шикарно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Галатасарай» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда разжилась 4 викториями при одном паритете.
Галатасарай — Фатих Карагюмрюк: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Галатасарай» переиграл «Газиантеп» (3:0).
До того команда расписала мировую с «Лацио» (2:2). А вот поединок со «Страсбуром» завершился уверенной викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Галатасарай» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Галатасарай» весьма ярко атакует, да и тылы весьма монолитны. Зато команда не проигрывает еще с конца марта.
Причем «Галатасарай» традиционно удачно противостоит «Фатих Карагюмрюку». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Львы» намерены с первых туров запрыгнуть в лидеры.
«Фатих Карагюмрюк»
Турнирное положение: «Фатих Карагюмрюк» только пополнил Суперлигу. Команда заняла 3 место в первом дивизионе.
Причем «Фатих Карагюмрюк» на 2 зачетных балла отстал от зоны прямого повышения в классе. Так что заветную путевку в элиту пришлось добывать в стыках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фатих Карагюмрюк» одолел «Бандырмаспор» (3:1).
До того команда переиграла «Игдир» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Пендикспора» (0:2).
При этом «Фатих Карагюмрюк» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фатих Карагюмрюк» нынче находится на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.
При этом «Фатих Карагюмрюк» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и полтора года команде удалось переиграть «львов».
Команда мотивирована дать бой чемпиону. Да и в новом сезоне она вполне может побороться за место в середине таблицы.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой стамбульскому гранду.
Статистика для ставок
- «Галатасарай» не проигрывает с конца марта
- «Фатих Карагюмрюк» победил в 2 последних поединках
- «Львы» из 6 летних поединков победили в пяти
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.
- 2.10Шагадам — Небитчи: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.50Кыргызалтын — Алдиер: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.30Мерв — Ашхабад: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Галатасарай» явно сильнее оппонента, и уж точно будет доминировать на поле.
Номинальные хозяева мотивированы сразу подняться в лидеры, к тому сопернику явно не хватает опыта выступлений в элите.
Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00