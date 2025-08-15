Галатасарай — Фатих Карагюмрюк: прогноз на футбол и ставка за 2.60

2-й экстра-таймАЕК — АрисОнлайн
    Роланд Шаллаи
    15 августа во 2-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Фатих Карагюмрюк». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Фатих Карагюмрюк», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Турция. Суперлига 15 Августа 2025 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 21:30 Фатих Карагюмрюк

    Фатих Карагюмрюк

  • Турция. Первая лига
    •

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Львы» минувший сезон провели шикарно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Галатасарай» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда разжилась 4 викториями при одном паритете.

    Галатасарай — Фатих Карагюмрюк: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Галатасарай» переиграл «Газиантеп» (3:0).

    До того команда расписала мировую с «Лацио» (2:2). А вот поединок со «Страсбуром» завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Галатасарай» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Галатасарай» весьма ярко атакует, да и тылы весьма монолитны. Зато команда не проигрывает еще с конца марта.

    Причем «Галатасарай» традиционно удачно противостоит «Фатих Карагюмрюку». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Львы» намерены с первых туров запрыгнуть в лидеры.

    «Фатих Карагюмрюк»

    Турнирное положение: «Фатих Карагюмрюк» только пополнил Суперлигу. Команда заняла 3 место в первом дивизионе.

    Причем «Фатих Карагюмрюк» на 2 зачетных балла отстал от зоны прямого повышения в классе. Так что заветную путевку в элиту пришлось добывать в стыках.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фатих Карагюмрюк» одолел «Бандырмаспор» (3:1).

    До того команда переиграла «Игдир» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Пендикспора» (0:2).

    При этом «Фатих Карагюмрюк» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фатих Карагюмрюк» нынче находится на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    При этом «Фатих Карагюмрюк» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и полтора года команде удалось переиграть «львов».

    Команда мотивирована дать бой чемпиону. Да и в новом сезоне она вполне может побороться за место в середине таблицы.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой стамбульскому гранду.

    Статистика для ставок

    • «Галатасарай» не проигрывает с конца марта

    • «Фатих Карагюмрюк» победил в 2 последних поединках

    • «Львы» из 6 летних поединков победили в пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: «Галатасарай» явно сильнее оппонента, и уж точно будет доминировать на поле.

    Номинальные хозяева мотивированы сразу подняться в лидеры, к тому сопернику явно не хватает опыта выступлений в элите.

    Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

