ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года Игроки «ПСЖ» с трофеем«ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан Макс Холлоуэй против Дастина ПорьеПроигрыш Диаса, перформансы Холлоуэя — вспоминаем хронологию боев за титул BMF
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
  • 10:27
    • Кордоба высказался о возможном уходе из «Краснодара»
  • 09:11
    • Калинская обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 07:01
    • Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 07:23
    • Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
    Все новости спорта

    «Ахал» будет торопиться!

    Ахал — Копетдаг: прогноз на футбол и ставка за 2.10

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Копетдаг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ахал»
    15 августа в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Копетдаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Копетдаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 15 Августа 2025 года

    Ахал

  • Аннау
    •  Ахал 15:00 Копетдаг

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •

    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» сражается за серебряные медали. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ахал» на 2 очка опережает идущий следом «Алтын Асыр». А вот отличились игроки команды 31 результативным ударом в 15 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ахал» переиграл «Небитчи» (2:0).

    До того команда была бита «Аркадагом» (0:3). Зато поединок с «Мервом» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ахал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ахал» нынче находится в приличных кондициях. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.

    Причем «Ахал» традиционно удачно противостоит «Копетдагу». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается еще поднатореть в плане реализации.

    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» проваливает нынешний сезон. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Копетдаг» набрал всего 8 очков в 16 матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила аж 40 мячей.

  • Игорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • Бронзовый призер Евро-2008 в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о матчах четвертого тура РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Копетдаг» переиграл «Шагадам» (2:1).

    До того команда была бита «Аркадагом» (0:5). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Небитчи».

    При этом «Копетдаг» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Копетдаг» откровенно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 9 мячей в 16 поединках чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Копетдаг» пропускает в среднем чаще двух мячей за матч. Да и победила команда лишь в двух поединках чемпионата из 16.

    Команда на данном этапе в плане игры и результатов выглядит ужасающе. «Копетдаг» только-только добыл долгожданную викторию.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена зацепиться хотя бы за один зачетный балл.

    Статистика для ставок

    • «Ахал» обыграл «Копетдаг» в 5 последних очных поединках

    • «Копетдаг» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

    • «Ахал» забивает в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.

    Прогноз: «Ахал» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент забивает по большим праздникам.

    Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дьер — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Омония — Араз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бранн — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ахал — Копетдаг: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 15.08.202515:00. «Ахал» будет торопиться!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры