Ахал — Копетдаг: прогноз на футбол и ставка за 2.10

15 августа в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Копетдаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Копетдаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» сражается за серебряные медали. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахал» на 2 очка опережает идущий следом «Алтын Асыр». А вот отличились игроки команды 31 результативным ударом в 15 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ахал» переиграл «Небитчи» (2:0).

До того команда была бита «Аркадагом» (0:3). Зато поединок с «Мервом» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ахал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ахал» нынче находится в приличных кондициях. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Причем «Ахал» традиционно удачно противостоит «Копетдагу». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается еще поднатореть в плане реализации.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» проваливает нынешний сезон. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Копетдаг» набрал всего 8 очков в 16 матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила аж 40 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Копетдаг» переиграл «Шагадам» (2:1).

До того команда была бита «Аркадагом» (0:5). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Небитчи».

При этом «Копетдаг» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Копетдаг» откровенно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 9 мячей в 16 поединках чемпионата.

При этом «Копетдаг» пропускает в среднем чаще двух мячей за матч. Да и победила команда лишь в двух поединках чемпионата из 16.

Команда на данном этапе в плане игры и результатов выглядит ужасающе. «Копетдаг» только-только добыл долгожданную викторию.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена зацепиться хотя бы за один зачетный балл.

Статистика для ставок

«Ахал» обыграл «Копетдаг» в 5 последних очных поединках

«Копетдаг» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Ахал» забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.

Прогноз: «Ахал» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент забивает по большим праздникам.

Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00