Вольфсберг — ПАОК: прогноз на футбол и ставка за 2.38

Турнирное положение: В первом матче команды не порадовали зрителей результативным футболом. За 90 минут так никто и не забил. Встреча закончилась вничью 0:0.
Последние матчи: В августе «Вольфсберг» в чемпионате Австрии провел два матча. У команды одна победа и одно поражение.
Вольфсберг — ПАОК: коэффициенты букмекеров
«Вольфсберг» 2 августа уступил «Альтаху» со счетом 0:2. Затем клуб реабилитировался, взяв верх над венской «Аустрией» (2:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В первом матче «Вольфсберг» действовал осторожно. У команды были моменты, но поразить ворота соперника так и не удалось.
«Вольфсберг» не располагает звездным составом, однако в минувшем сезоне клуб завоевал первый трофей в своей истории, став обладателем Кубка Австрии. Команда славится боевым настроем и способностью навязывать борьбу соперникам, превосходящим её в классе.
Нет сомнений, что в ответном матче хозяева будут активно атаковать. Чтобы пройти дальше, нужно рисковать и идти вперед.
ПАОК
Турнирное положение: ПАОК в минувшем сезоне финишировал в чемпионате Греции на третьем месте. В 32-х матчах команда набрала 58 очков.
Последние матчи: Новый чемпионат Греции еще не стартовал. В рамках внутреннего первенства команда провела последний матч 11 мая. Тогда ПАОК дома одолел АЕК со счетом 1:0.
В первой встрече с «Вольфсбергом» ПАОКу забить не удалось. Однако команда смогла не пропустить. На выезде снова сохранить ворота в неприкосновенности будет крайне сложно.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ПАОК не лучшим образом играет в гостях. К примеру, с февраля по май команда из семи выездных матчей выиграла только два.
Так как новый сезон чемпионата Греции ещё не стартовал, ПАОК подошел к первому матчу квалификации, имея за плечами лишь серию контрольных игр. В этих встречах она показала яркий и результативный футбол в атаке, но при этом допускала ошибки в обороне: 10 забитых мячей и 8 пропущенных за четыре поединка.
Гости только вкатываются в сезон. Футболисты ПАОКа явно еще не набрали оптимальных кондиций.
Статистика для ставок
- Первая встреча закончилась со счетом 0:0
- «Вольфсберг» в августе потерпел одно поражение в трех матчах
- ПАОК является фаворитом ответной игры
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 3.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80.
Прогноз: ПАОК не победил дома, но в ответном матче команда будет активнее атаковать. У гостей есть неплохие шансы на победу.
Ставка: Победа ПАОКа за 2.38.
Прогноз: еще один прогноз, что команды реализуют свои голевые моменты и за 90 минут в сумме забьют минимум три мяча.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00