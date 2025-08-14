1-й таймДинамо — КраснодарОнлайн
    Валерий Карпин«Динамо» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция Арне СлотКрасная революция. Почему «Ливерпуль» радикально обновил чемпионский состав Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
    ПАОК наверстает упущенное в ответном матче?

    Вольфсберг — ПАОК: прогноз на футбол и ставка за 2.38

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на ПАОК Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Вольфсберг» — ПАОК
    Федор Чалов
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Вольфсберг» и ПАОК. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсберг» — ПАОК, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Вольфсберг

  • Вольфсберг
    •  Вольфсберг 20:00 ПАОК

    ПАОК

  • Салоники
    •

    «Вольфсберг»

    Турнирное положение: В первом матче команды не порадовали зрителей результативным футболом. За 90 минут так никто и не забил. Встреча закончилась вничью 0:0.

    Последние матчи: В августе «Вольфсберг» в чемпионате Австрии провел два матча. У команды одна победа и одно поражение.

    Вольфсберг — ПАОК: коэффициенты букмекеров

    «Вольфсберг» 2 августа уступил «Альтаху» со счетом 0:2. Затем клуб реабилитировался, взяв верх над венской «Аустрией» (2:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В первом матче «Вольфсберг» действовал осторожно. У команды были моменты, но поразить ворота соперника так и не удалось.

    «Вольфсберг» не располагает звездным составом, однако в минувшем сезоне клуб завоевал первый трофей в своей истории, став обладателем Кубка Австрии. Команда славится боевым настроем и способностью навязывать борьбу соперникам, превосходящим её в классе.

    Нет сомнений, что в ответном матче хозяева будут активно атаковать. Чтобы пройти дальше, нужно рисковать и идти вперед.

    ПАОК

    Турнирное положение: ПАОК в минувшем сезоне финишировал в чемпионате Греции на третьем месте. В 32-х матчах команда набрала 58 очков.

  • Ринат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации
  • Экс-наставник «Рубина» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о судьбе «Торпедо» и «Химок», а также засилье иностранных тренеров в РПЛ
  • 10/08/2025

    • Последние матчи: Новый чемпионат Греции еще не стартовал. В рамках внутреннего первенства команда провела последний матч 11 мая. Тогда ПАОК дома одолел АЕК со счетом 1:0.

    В первой встрече с «Вольфсбергом» ПАОКу забить не удалось. Однако команда смогла не пропустить. На выезде снова сохранить ворота в неприкосновенности будет крайне сложно.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ПАОК не лучшим образом играет в гостях. К примеру, с февраля по май команда из семи выездных матчей выиграла только два.

    Так как новый сезон чемпионата Греции ещё не стартовал, ПАОК подошел к первому матчу квалификации, имея за плечами лишь серию контрольных игр. В этих встречах она показала яркий и результативный футбол в атаке, но при этом допускала ошибки в обороне: 10 забитых мячей и 8 пропущенных за четыре поединка.

    Гости только вкатываются в сезон. Футболисты ПАОКа явно еще не набрали оптимальных кондиций.

    Статистика для ставок

    • Первая встреча закончилась со счетом 0:0

    • «Вольфсберг» в августе потерпел одно поражение в трех матчах

    • ПАОК является фаворитом ответной игры

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 3.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: ПАОК не победил дома, но в ответном матче команда будет активнее атаковать. У гостей есть неплохие шансы на победу.

    Ставка: Победа ПАОКа за 2.38.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды реализуют свои голевые моменты и за 90 минут в сумме забьют минимум три мяча.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

    Вольфсберг — ПАОК: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 14.08.202520:00. ПАОК наверстает упущенное в ответном матче?
