Сабах — Левски: прогноз на футбол и ставка за 1.83

«Сабах» из Азербайджана дома сыграет против «Левски» из Болгарии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сабах» — «Левски», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сабах»

Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Сабах» занял итоговое 5 место, набрав 48 баллов.

Последние матчи: «Сабах» не смог пройти первую стадию Лиги Европы, проиграв словенскому коллективу «Целе» лишь в дополнительное время (5:6 — по сумме двух встреч).

Сабах — Левски София: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.553.152.60Бонус$1500

В квалификации Лиги конференций «Сабах» переиграл «Петрокуб» из Молдавии (4:1 — дома, 2:0 — в гостях).

В третьем раунде Лиги конференций «Сабах» уступил болгарскому «Левски» с минимальным счетом (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Сабаха».

«Левски»

Турнирная таблица: «Левски» продолжает лидировать в чемпионате Болгарии, одержав 4 победы в 4 матчах. В рамках минувшего тура участник Лиги конференций одержал победу в матче против «Спартака» (2:1).

Последние матчи: «Левски» начал свою еврокампанию с выступления в Лиге Европы. В первом квалификационном раунде болгарский клуб переиграл «Хапоэль» из Беэр-Шевы (0:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Во втором раунде Лиги Европы болгарский коллектив уступил португальской «Браге» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях) и отправился в Лигу конференций.

В матче против «Сабаха» болгарский коллектив добился успеха с минимальным перевесом (1:0). Единственный и победный гол на 98-й минуте забил Рупанов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на ма нет.

Состояние команды: «Левски» одержал третью победу подряд, включая игры Лиги конференций и чемпионата Болгарии.

Статистика для ставок

Прервалась трёхматчевая победная серия «Сабаха»

«Левски» выиграл в третьем матче подряд

«Левски» переиграл «Сабах» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левски» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа команды «Сабах» — в 2.80.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: «Левски» может предпринять попытку, чтобы засушить игру в ответном поединке. Не исключаем, что болгары смог отстоять ворота на замке.

Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.25.