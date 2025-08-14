Сабах — Левски: прогноз на футбол и ставка за 1.83

Сабах
Левски София
«Сабах»
Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Сабах» занял итоговое 5 место, набрав 48 баллов.
Последние матчи: «Сабах» не смог пройти первую стадию Лиги Европы, проиграв словенскому коллективу «Целе» лишь в дополнительное время (5:6 — по сумме двух встреч).
Сабах — Левски София: коэффициенты букмекеров
В квалификации Лиги конференций «Сабах» переиграл «Петрокуб» из Молдавии (4:1 — дома, 2:0 — в гостях).
В третьем раунде Лиги конференций «Сабах» уступил болгарскому «Левски» с минимальным счетом (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Сабаха».
«Левски»
Турнирная таблица: «Левски» продолжает лидировать в чемпионате Болгарии, одержав 4 победы в 4 матчах. В рамках минувшего тура участник Лиги конференций одержал победу в матче против «Спартака» (2:1).
Последние матчи: «Левски» начал свою еврокампанию с выступления в Лиге Европы. В первом квалификационном раунде болгарский клуб переиграл «Хапоэль» из Беэр-Шевы (0:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Во втором раунде Лиги Европы болгарский коллектив уступил португальской «Браге» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях) и отправился в Лигу конференций.
В матче против «Сабаха» болгарский коллектив добился успеха с минимальным перевесом (1:0). Единственный и победный гол на 98-й минуте забил Рупанов.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на ма нет.
Состояние команды: «Левски» одержал третью победу подряд, включая игры Лиги конференций и чемпионата Болгарии.
Статистика для ставок
- Прервалась трёхматчевая победная серия «Сабаха»
- «Левски» выиграл в третьем матче подряд
- «Левски» переиграл «Сабах» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левски» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа команды «Сабах» — в 2.80.
ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.
Прогноз: «Левски» может предпринять попытку, чтобы засушить игру в ответном поединке. Не исключаем, что болгары смог отстоять ворота на замке.
Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 1.83.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.25.