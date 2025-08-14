ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на футбол
    КуПС — РФШ. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на КуПС — РФШ
    РФШ — Купс. Лига Европы 2025/2026
    КуПС из Финляндии дома сыграет против РФШ из Латвии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч КуПС — РФШ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2025 года

    КуПС

    •  КуПС 18:00 РФШ

    РФШ

    КуПС

    Турнирная таблица: В финском первенстве КуПС поднялся на 2 место, набрав 37 очков. В 19 туре внутреннего чемпионата участник Лиги Европы на выезде выиграл у КТП (2:0).

    Последние матчи: Чемпион Финляндии с минимальным перевесом переиграл лучшую команду Молдавии — «Милсами» в рамках первого раунда Лиги чемпионов. Минимальную победу футболисты КуПСа одержали в домашней игре (1:0), в гостях была зафиксирована ничья — 0:0.

    КуПС — РФШ: коэффициенты букмекеров

    Во втором раунде КуПС проиграл лучшей команде Казахстана — «Кайрату» (2:0 — дома, 0:3 — в гостях).

    Третий раунд Лиги Европы финский коллектив провел успешно, выиграв у РФШ в первой дуэли со счётом 2:1.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: «Куопио» одержал третью победу подряд, включая матчи чемпионата Финляндии и Лиги Европы.

    РФШ

    Турнирная таблица: В чемпионате страны РФШ занимает второе место в таблице, набрав 64 балла. В 26 туре латвийского первенства команда дома переиграла клуб «Супер Нова» (4:1).

    • Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов Рижская футбольная школа оказалась сильнее эстонской «Левадии» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    Во втором раунде ЛЧ РФШ уступила «Мальмё» из Швеции (1:4 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом латвийский коллектив перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

    Латвийская команда в шаге от того, чтобы перейти в Лигу конференций. В первом матче 3 раунда ЛЕ Рижская футбольная школа уступила финскому КуПСу (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержала три победы и потерпела два поражения.

    Статистика для ставок

    • РФШ вылетел в Лигу Европы, проиграв «Мальмё» (1:5)

    • КуПС вылетел в Лигу Европы, проиграв «Кайрату» (2:3)

    • КуПС выиграл у РФШ в Лиге Европы (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.65, а победа РФШ — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: РФШ и КуПС много забивают, но и много пропускают, от трех голов за мяч. Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Не исключаем, что РФШ и КуПС смогут поразить ворота друг друга, как это получилось и в первой игре двухматчевого противостояния.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  1.80.

    КуПС — РФШ: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 14.08.202518:00. Совершит ли РФШ камбэк?
