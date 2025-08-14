КуПС — РФШ. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 августа 2025 года

КуПС
РФШ
КуПС
Турнирная таблица: В финском первенстве КуПС поднялся на 2 место, набрав 37 очков. В 19 туре внутреннего чемпионата участник Лиги Европы на выезде выиграл у КТП (2:0).
Последние матчи: Чемпион Финляндии с минимальным перевесом переиграл лучшую команду Молдавии — «Милсами» в рамках первого раунда Лиги чемпионов. Минимальную победу футболисты КуПСа одержали в домашней игре (1:0), в гостях была зафиксирована ничья — 0:0.
КуПС — РФШ: коэффициенты букмекеров
Во втором раунде КуПС проиграл лучшей команде Казахстана — «Кайрату» (2:0 — дома, 0:3 — в гостях).
Третий раунд Лиги Европы финский коллектив провел успешно, выиграв у РФШ в первой дуэли со счётом 2:1.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Куопио» одержал третью победу подряд, включая матчи чемпионата Финляндии и Лиги Европы.
РФШ
Турнирная таблица: В чемпионате страны РФШ занимает второе место в таблице, набрав 64 балла. В 26 туре латвийского первенства команда дома переиграла клуб «Супер Нова» (4:1).
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов Рижская футбольная школа оказалась сильнее эстонской «Левадии» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).
Во втором раунде ЛЧ РФШ уступила «Мальмё» из Швеции (1:4 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом латвийский коллектив перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.
Латвийская команда в шаге от того, чтобы перейти в Лигу конференций. В первом матче 3 раунда ЛЕ Рижская футбольная школа уступила финскому КуПСу (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержала три победы и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- РФШ вылетел в Лигу Европы, проиграв «Мальмё» (1:5)
- КуПС вылетел в Лигу Европы, проиграв «Кайрату» (2:3)
- КуПС выиграл у РФШ в Лиге Европы (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.65, а победа РФШ — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
- 2.10ПСЖ — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.04Динамо — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.81Локомотив — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: РФШ и КуПС много забивают, но и много пропускают, от трех голов за мяч. Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Не исключаем, что РФШ и КуПС смогут поразить ворота друг друга, как это получилось и в первой игре двухматчевого противостояния.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.