КуПС — РФШ. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 августа 2025 года

КуПС из Финляндии дома сыграет против РФШ из Латвии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч КуПС — РФШ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

КуПС

Турнирная таблица: В финском первенстве КуПС поднялся на 2 место, набрав 37 очков. В 19 туре внутреннего чемпионата участник Лиги Европы на выезде выиграл у КТП (2:0).

Последние матчи: Чемпион Финляндии с минимальным перевесом переиграл лучшую команду Молдавии — «Милсами» в рамках первого раунда Лиги чемпионов. Минимальную победу футболисты КуПСа одержали в домашней игре (1:0), в гостях была зафиксирована ничья — 0:0.

Во втором раунде КуПС проиграл лучшей команде Казахстана — «Кайрату» (2:0 — дома, 0:3 — в гостях).

Третий раунд Лиги Европы финский коллектив провел успешно, выиграв у РФШ в первой дуэли со счётом 2:1.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Куопио» одержал третью победу подряд, включая матчи чемпионата Финляндии и Лиги Европы.

РФШ

Турнирная таблица: В чемпионате страны РФШ занимает второе место в таблице, набрав 64 балла. В 26 туре латвийского первенства команда дома переиграла клуб «Супер Нова» (4:1).

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов Рижская футбольная школа оказалась сильнее эстонской «Левадии» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

Во втором раунде ЛЧ РФШ уступила «Мальмё» из Швеции (1:4 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом латвийский коллектив перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Латвийская команда в шаге от того, чтобы перейти в Лигу конференций. В первом матче 3 раунда ЛЕ Рижская футбольная школа уступила финскому КуПСу (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержала три победы и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

РФШ вылетел в Лигу Европы, проиграв «Мальмё» (1:5)

КуПС вылетел в Лигу Европы, проиграв «Кайрату» (2:3)

КуПС выиграл у РФШ в Лиге Европы (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.65, а победа РФШ — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: РФШ и КуПС много забивают, но и много пропускают, от трех голов за мяч. Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Не исключаем, что РФШ и КуПС смогут поразить ворота друг друга, как это получилось и в первой игре двухматчевого противостояния.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.