Аустрия — Баник: прогноз на футбол и ставка за 2.20

14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Аустрия» и «Баник». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аустрия» — «Баник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аустрия»

Турнирное положение: «Фиалки» в минувшем раунде прошли «Спаэри». В обоих поединках австрийцы были сильнее соперника.

При этом «Аустрия» уступила в 2 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила в свои ворота 6 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аустрия» была бита «Вольфсбергером» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Баника» (3:4). А вот поединок с «ГраЦером» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Аустрия» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Аустрия» крайне нестабильна в плане результатов. Команда имеет проблемы с надежностью тылов.

Причем «Аустрия» традиционно сложно противостоит «Банику». Из двух очных поединков команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Фиалки» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Баник»

Турнирное положение: Чехи неудачно начали официальный сезон. Команда вылетела из квалификации Лиги Европы от «Легии».

Причем «Баник» неудачно стартовал в своем чемпионате. Там команда находится на 15 месте, набрав всего один пункт в трех матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баник» уступил «Карвине» (1:2).

До того команда перестреляла «Аустрию» (4:3). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Дуклу» (1:1).

При этом «Баник» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Баник» нынче выглядит не столь выгодно. Да и блеклый старт во внутреннем чемпионате явно угнетает.

При этом «Баник» весьма неплох в плане реализации. А вот в предыдущем раунде команде банально не хватило везения.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Чехи победили в первом поединке, но оттого явно не собираются лишь обороняться в ответной встрече.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Австрийцы не могут победить 3 матча кряду

«Аустрия» уступили в 2 своих последних матчах

Чехи дома одолели «Аустрию» (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Фиалки» выглядят сильнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.

«Аустрия» способна прибавить в плане реализации, плюс «Баник» имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Аустрии» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10