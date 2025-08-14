2-й таймПСЖ — ТоттенхэмОнлайн
    Витинья«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция Михаил Дегтярёв«Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
    «Аустрия» будет торопиться!

    Аустрия — Баник: прогноз на футбол и ставка за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Аустрия Вена Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Аустрия» — «Баник»
    «Аустрия»
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Аустрия» и «Баник». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аустрия» — «Баник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Аустрия Вена

  Вена
    Аустрия Вена 22:00 Баник Ос

    Баник Ос

  Острава
    •

    «Аустрия»

    Турнирное положение: «Фиалки» в минувшем раунде прошли «Спаэри». В обоих поединках австрийцы были сильнее соперника.

    При этом «Аустрия» уступила в 2 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила в свои ворота 6 раз.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аустрия» была бита «Вольфсбергером» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Баника» (3:4). А вот поединок с «ГраЦером» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Аустрия» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аустрия» крайне нестабильна в плане результатов. Команда имеет проблемы с надежностью тылов.

    Причем «Аустрия» традиционно сложно противостоит «Банику». Из двух очных поединков команда по разу победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Фиалки» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Баник»

    Турнирное положение: Чехи неудачно начали официальный сезон. Команда вылетела из квалификации Лиги Европы от «Легии».

    Причем «Баник» неудачно стартовал в своем чемпионате. Там команда находится на 15 месте, набрав всего один пункт в трех матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баник» уступил «Карвине» (1:2).

    До того команда перестреляла «Аустрию» (4:3). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Дуклу» (1:1).

    При этом «Баник» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Баник» нынче выглядит не столь выгодно. Да и блеклый старт во внутреннем чемпионате явно угнетает.

    При этом «Баник» весьма неплох в плане реализации. А вот в предыдущем раунде команде банально не хватило везения.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Чехи победили в первом поединке, но оттого явно не собираются лишь обороняться в ответной встрече.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Австрийцы не могут победить 3 матча кряду

    • «Аустрия» уступили в 2 своих последних матчах

    • Чехи дома одолели «Аустрию» (4:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Фиалки» выглядят сильнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.

    «Аустрия» способна прибавить в плане реализации, плюс «Баник» имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Аустрии» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

    Аустрия — Баник: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 14.08.202522:00. «Аустрия» будет торопиться!
