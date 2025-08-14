Аустрия — Баник: прогноз на футбол и ставка за 2.20

Аустрия Вена
Баник Ос
«Аустрия»
Турнирное положение: «Фиалки» в минувшем раунде прошли «Спаэри». В обоих поединках австрийцы были сильнее соперника.
При этом «Аустрия» уступила в 2 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила в свои ворота 6 раз.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аустрия» была бита «Вольфсбергером» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Баника» (3:4). А вот поединок с «ГраЦером» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Аустрия» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аустрия» крайне нестабильна в плане результатов. Команда имеет проблемы с надежностью тылов.
Причем «Аустрия» традиционно сложно противостоит «Банику». Из двух очных поединков команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Фиалки» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Баник»
Турнирное положение: Чехи неудачно начали официальный сезон. Команда вылетела из квалификации Лиги Европы от «Легии».
Причем «Баник» неудачно стартовал в своем чемпионате. Там команда находится на 15 месте, набрав всего один пункт в трех матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баник» уступил «Карвине» (1:2).
До того команда перестреляла «Аустрию» (4:3). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Дуклу» (1:1).
При этом «Баник» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Баник» нынче выглядит не столь выгодно. Да и блеклый старт во внутреннем чемпионате явно угнетает.
При этом «Баник» весьма неплох в плане реализации. А вот в предыдущем раунде команде банально не хватило везения.
Команда уже активно вкатывается в сезон. Чехи победили в первом поединке, но оттого явно не собираются лишь обороняться в ответной встрече.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Австрийцы не могут победить 3 матча кряду
- «Аустрия» уступили в 2 своих последних матчах
- Чехи дома одолели «Аустрию» (4:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аустрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
Прогноз: «Фиалки» выглядят сильнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.
«Аустрия» способна прибавить в плане реализации, плюс «Баник» имеет проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Аустрии» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10