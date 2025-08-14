ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    «Арда» пробьется в следующий этап ЛК?

    Арда — Кауно Жальгирис: прогноз на футбол и ставка за 2.18

    Прогноз и ставки на «Арда» — «Кауно Жальгирис»
    «Лех» — «Кауно Жальгирис»
    «Арда» из Болгарии дома сыграет против «Кауно Жальгириса» из Литвы в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арда» — «Кауно Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Arda Kardzhali

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Arda Kardzhali 20:30 Кауно Жальгирис

    Кауно Жальгирис

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Арда»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице болгарского первенства «Арда» занимает 8 место, набрав 5 очков. В 4 туре чемпионата Болгарии участник Лиги конференций сыграл вничью с клубом «Локомотив Пловдив» (0:0).

    Последние матчи: «Арда» стартовала со второго раунда Лиги конференций, на этой стадии болгары с трудом одолели сопротивление финского ХИКа (0:0 — дома, 3:2 — в гостях).

    В первом матче 3-го раунда «Арда» одержала минимальную победу в матче против «Кауно Жальгирис» (1:0). На 53-й минуте победный гол забил Вутов.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Беспроигрышная серия «Арды» состоит из шести матчей, одержав три победы и сыграв вничью три игры.

    «Кауно Жальгирис»

    Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» идёт на 1 месте с активом в 49 очков. Участник Лиги конференций на 6 пунктов опережает главного преследователя — «Хегельманн».

    • Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» переиграл «Пенибонт» из Уэльса (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде литовцы выбили из розыгрыша исландский «Валюр» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях).

    В третьем раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» с минимальным счётом уступил «Арде» (0:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: «Кауно Жальгирис» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • «Арда» проиграла во втором матче подряд

    • «Арда» одержала победу над командой «Кауно Жальгирис» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.35, а победа «Кауно Жальгириса» — в 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: «Арда» и «Кауно Жальгирис» вполне могут сыграть по низам в предстоящей игре.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.18.

    Прогноз: «Арде» в домашней игре могут помочь болельщики, не исключаем вероятности того, что болгары снова одержат победу.

    Ставка: Победа «Арды» с коэффициентом  2.12.

    Арда — Кауно Жальгирис: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 14.08.202520:30. «Арда» пробьется в следующий этап ЛК?
