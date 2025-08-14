Арда — Кауно Жальгирис: прогноз на футбол и ставка за 2.18

Arda Kardzhali
Кауно Жальгирис
«Арда»
Турнирная таблица: В турнирной таблице болгарского первенства «Арда» занимает 8 место, набрав 5 очков. В 4 туре чемпионата Болгарии участник Лиги конференций сыграл вничью с клубом «Локомотив Пловдив» (0:0).
Последние матчи: «Арда» стартовала со второго раунда Лиги конференций, на этой стадии болгары с трудом одолели сопротивление финского ХИКа (0:0 — дома, 3:2 — в гостях).
В первом матче 3-го раунда «Арда» одержала минимальную победу в матче против «Кауно Жальгирис» (1:0). На 53-й минуте победный гол забил Вутов.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Беспроигрышная серия «Арды» состоит из шести матчей, одержав три победы и сыграв вничью три игры.
«Кауно Жальгирис»
Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» идёт на 1 месте с активом в 49 очков. Участник Лиги конференций на 6 пунктов опережает главного преследователя — «Хегельманн».
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» переиграл «Пенибонт» из Уэльса (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде литовцы выбили из розыгрыша исландский «Валюр» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях).
В третьем раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» с минимальным счётом уступил «Арде» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Кауно Жальгирис» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 6 матчей
- «Арда» проиграла во втором матче подряд
- «Арда» одержала победу над командой «Кауно Жальгирис» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.35, а победа «Кауно Жальгириса» — в 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.68.
Прогноз: «Арда» и «Кауно Жальгирис» вполне могут сыграть по низам в предстоящей игре.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.18.
Прогноз: «Арде» в домашней игре могут помочь болельщики, не исключаем вероятности того, что болгары снова одержат победу.
Ставка: Победа «Арды» с коэффициентом 2.12.