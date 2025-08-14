Арда — Кауно Жальгирис: прогноз на футбол и ставка за 2.18

«Арда» из Болгарии дома сыграет против «Кауно Жальгириса» из Литвы в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арда» — «Кауно Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арда»

Турнирная таблица: В турнирной таблице болгарского первенства «Арда» занимает 8 место, набрав 5 очков. В 4 туре чемпионата Болгарии участник Лиги конференций сыграл вничью с клубом «Локомотив Пловдив» (0:0).

Последние матчи: «Арда» стартовала со второго раунда Лиги конференций, на этой стадии болгары с трудом одолели сопротивление финского ХИКа (0:0 — дома, 3:2 — в гостях).

В первом матче 3-го раунда «Арда» одержала минимальную победу в матче против «Кауно Жальгирис» (1:0). На 53-й минуте победный гол забил Вутов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Беспроигрышная серия «Арды» состоит из шести матчей, одержав три победы и сыграв вничью три игры.

«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Кауно Жальгирис» идёт на 1 месте с активом в 49 очков. Участник Лиги конференций на 6 пунктов опережает главного преследователя — «Хегельманн».

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» переиграл «Пенибонт» из Уэльса (3:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во втором раунде литовцы выбили из розыгрыша исландский «Валюр» (1:1 — дома, 2:1 — в гостях).

В третьем раунде Лиги конференций «Кауно Жальгирис» с минимальным счётом уступил «Арде» (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении 6 матчей

«Арда» проиграла во втором матче подряд

«Арда» одержала победу над командой «Кауно Жальгирис» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арда» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.35, а победа «Кауно Жальгириса» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.68.

Прогноз: «Арда» и «Кауно Жальгирис» вполне могут сыграть по низам в предстоящей игре.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.18.

Прогноз: «Арде» в домашней игре могут помочь болельщики, не исключаем вероятности того, что болгары снова одержат победу.

Ставка: Победа «Арды» с коэффициентом 2.12.