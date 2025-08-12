Зенит — Рубин: прогноз на Кубок России по футболу и ставка за 2.50

12 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Рубин». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: «Зенит» начал чемпионат неудачно. Пока команда Сергея Семака с 5 баллами занимает 8-е место в РПЛ после четырех туров.

При этом «сине-бело-голубые» успешно стартовали в Кубке России, обыграв в 1-м туре группового этапа в гостях «Ахмат» со счетом 2:1.

Последние матчи: В минувшую субботу «Зенит» потерпел поражение в чемпионате от «Ахмата» со счетом 0:1.

Ранее петербуржцы обыграли тот же «Ахмат» в кубке страны и сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ.

В последних пяти матчах клуб из Санкт-Петербурга дважды побеждал, столько же раз играл вничью и один матч проиграл. В данном промежутке «Зенит» забил 7 голов и пропустил 6 мячей.

Не сыграют: Вячеслав Караваев продолжает восстанавливаться от травмы ахилла, полученной еще в прошлом сезоне.

Состояние команды: «Зенит» проводит худший старт в РПЛ с 2007-го года — тогда «сине-бело-голубые» также набрали 5 очков после четырех встреч.

Несмотря на упущенный титул в прошлом сезоне, команда из Санкт-Петербурга является главным фаворитом сезона как в РПЛ, так и в Кубке России.

«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» неплохо стартовал в новом сезоне РПЛ и после 4-х туров занимает 5-ю позицию в турнирной таблице с 7 очками.

Как и «Зенит», «Рубин» успешно стартовал в группе Кубка России, одержав уверенную победу над «Оренбургом» со счетом 2:0.

Последние матчи: В предыдущем матче команда Рашида Рахимова потерпела первое поражение в сезоне от ЦСКА с разгромным счетом 1:5.

Ранее «Рубин» одержал две победы подряд — сначала над вышеупомянутым «Оренбургом» в Кубке, а затем над «Сочи» (2:1) в РПЛ.

Казанцы в последних пяти встречах одержали 3 победы. За этот промежуток «Рубин» забил 9 голов и пропустил 8 мячей.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Несмотря на разгром от ЦСКА, «Рубин» оставил приятное впечатление от старта в новой кампании. Чего только стоит камбек казанцев в матче 2-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2), где подопечные Рашида Рахимова отыграли два мяча.

В прошлом сезоне «Рубин» занял 7-е место в РПЛ и наверняка настроен улучшить свой прошлогодний результат.

Статистика для ставок

«Зенит» забивал в последних 5 очных встречах против «Рубина»

«Рубин» не уходит без забитого мяча на протяжении 13 официальных встреч

Прошлый матч завершился результативной ничьей в Казани — 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Зенит» на своем поле будет атаковать и наверняка не раз поразит ворота казанцев, которые также непременно попробуют поймать своих оппонентов на контратаке.

Ставка: Обе забьют — Да за 2.02.

Прогноз: Так как матч ожидает быть результативным, можно рассчитывать на то, что команды забьют более трех мячей на двоих

Ставка: ТБ 3 за 2.19