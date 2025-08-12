Зенит — Рубин: прогноз на Кубок России по футболу и ставка за 2.50

Зенит
Рубин
«Зенит»
Турнирное положение: «Зенит» начал чемпионат неудачно. Пока команда Сергея Семака с 5 баллами занимает 8-е место в РПЛ после четырех туров.
При этом «сине-бело-голубые» успешно стартовали в Кубке России, обыграв в 1-м туре группового этапа в гостях «Ахмат» со счетом 2:1.
Зенит — Рубин: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В минувшую субботу «Зенит» потерпел поражение в чемпионате от «Ахмата» со счетом 0:1.
Ранее петербуржцы обыграли тот же «Ахмат» в кубке страны и сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ.
В последних пяти матчах клуб из Санкт-Петербурга дважды побеждал, столько же раз играл вничью и один матч проиграл. В данном промежутке «Зенит» забил 7 голов и пропустил 6 мячей.
Не сыграют: Вячеслав Караваев продолжает восстанавливаться от травмы ахилла, полученной еще в прошлом сезоне.
Состояние команды: «Зенит» проводит худший старт в РПЛ с 2007-го года — тогда «сине-бело-голубые» также набрали 5 очков после четырех встреч.
Несмотря на упущенный титул в прошлом сезоне, команда из Санкт-Петербурга является главным фаворитом сезона как в РПЛ, так и в Кубке России.
«Рубин»
Турнирное положение: «Рубин» неплохо стартовал в новом сезоне РПЛ и после 4-х туров занимает 5-ю позицию в турнирной таблице с 7 очками.
Как и «Зенит», «Рубин» успешно стартовал в группе Кубка России, одержав уверенную победу над «Оренбургом» со счетом 2:0.
Последние матчи: В предыдущем матче команда Рашида Рахимова потерпела первое поражение в сезоне от ЦСКА с разгромным счетом 1:5.
Ранее «Рубин» одержал две победы подряд — сначала над вышеупомянутым «Оренбургом» в Кубке, а затем над «Сочи» (2:1) в РПЛ.
Казанцы в последних пяти встречах одержали 3 победы. За этот промежуток «Рубин» забил 9 голов и пропустил 8 мячей.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Несмотря на разгром от ЦСКА, «Рубин» оставил приятное впечатление от старта в новой кампании. Чего только стоит камбек казанцев в матче 2-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2), где подопечные Рашида Рахимова отыграли два мяча.
В прошлом сезоне «Рубин» занял 7-е место в РПЛ и наверняка настроен улучшить свой прошлогодний результат.
Статистика для ставок
- «Зенит» забивал в последних 5 очных встречах против «Рубина»
- «Рубин» не уходит без забитого мяча на протяжении 13 официальных встреч
- Прошлый матч завершился результативной ничьей в Казани — 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.71 и 2.10.
- 2.16КамАЗ — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.80Порту — Витория Гимарайнш: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Торпедо — Спартак Кострома: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Зенит» на своем поле будет атаковать и наверняка не раз поразит ворота казанцев, которые также непременно попробуют поймать своих оппонентов на контратаке.
Ставка: Обе забьют — Да за 2.02.
Прогноз: Так как матч ожидает быть результативным, можно рассчитывать на то, что команды забьют более трех мячей на двоих
Ставка: ТБ 3 за 2.19