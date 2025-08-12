ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Комментировать любую встречу «Спартака» и «Зенита» — это расстрел Винисиус ЖуниорПотерянный лидер. Почему Винисиус Жуниор утратил доверие в «Реале» Энтони Эрнандес против Романа ДолидзеЭрнандес задушил Долидзе, Эрцег прошел Осборна. Обзор карда UFC Vegas 109
  • 07:25
    • Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии в матче с «Ливерпулем»
  • 00:00
    • Дубли Лопеса и Ямаля принесли «Барселоне» крупную победу над «Комо»
  • 22:32
    • «Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН»
  • 00:06
    • Алькарас не без труда вышел в третий круг турнира в Цинциннати
  • 22:00
    • Рублев вышел в следующий круг турнира в Цинциннати
  • 20:07
    • «Сочи» и московское «Динамо» поделили очки в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Зенит» и «Рубин» вновь порадуют зрителей обилием голов?

    Зенит — Рубин: прогноз на Кубок России по футболу и ставка за 2.50

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Рубин Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков и Вендел
    12 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Рубин». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 12 Августа 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 18:30 Рубин

    Рубин

  • Казань
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: «Зенит» начал чемпионат неудачно. Пока команда Сергея Семака с 5 баллами занимает 8-е место в РПЛ после четырех туров.

    При этом «сине-бело-голубые» успешно стартовали в Кубке России, обыграв в 1-м туре группового этапа в гостях «Ахмат» со счетом 2:1.

    Зенит — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В минувшую субботу «Зенит» потерпел поражение в чемпионате от «Ахмата» со счетом 0:1.

    Ранее петербуржцы обыграли тот же «Ахмат» в кубке страны и сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ.

    В последних пяти матчах клуб из Санкт-Петербурга дважды побеждал, столько же раз играл вничью и один матч проиграл. В данном промежутке «Зенит» забил 7 голов и пропустил 6 мячей.

    Не сыграют: Вячеслав Караваев продолжает восстанавливаться от травмы ахилла, полученной еще в прошлом сезоне.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Зенит» проводит худший старт в РПЛ с 2007-го года — тогда «сине-бело-голубые» также набрали 5 очков после четырех встреч.

    Несмотря на упущенный титул в прошлом сезоне, команда из Санкт-Петербурга является главным фаворитом сезона как в РПЛ, так и в Кубке России.

    «Рубин»

    Турнирное положение: «Рубин» неплохо стартовал в новом сезоне РПЛ и после 4-х туров занимает 5-ю позицию в турнирной таблице с 7 очками.

    Как и «Зенит», «Рубин» успешно стартовал в группе Кубка России, одержав уверенную победу над «Оренбургом» со счетом 2:0.

  • Черчесов вернулся и испортил юбилей Семаку: «Ахмат» дома разобрался с «Зенитом»
  • Станислав Саламович ну никак не мог начать сезон в новом клубе по-другому!
  • Вчера

    • Последние матчи: В предыдущем матче команда Рашида Рахимова потерпела первое поражение в сезоне от ЦСКА с разгромным счетом 1:5.

    Ранее «Рубин» одержал две победы подряд — сначала над вышеупомянутым «Оренбургом» в Кубке, а затем над «Сочи» (2:1) в РПЛ.

    Казанцы в последних пяти встречах одержали 3 победы. За этот промежуток «Рубин» забил 9 голов и пропустил 8 мячей.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: Несмотря на разгром от ЦСКА, «Рубин» оставил приятное впечатление от старта в новой кампании. Чего только стоит камбек казанцев в матче 2-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2), где подопечные Рашида Рахимова отыграли два мяча.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В прошлом сезоне «Рубин» занял 7-е место в РПЛ и наверняка настроен улучшить свой прошлогодний результат.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» забивал в последних 5 очных встречах против «Рубина»

    • «Рубин» не уходит без забитого мяча на протяжении 13 официальных встреч

    • Прошлый матч завершился результативной ничьей в Казани — 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

    Прогноз: «Зенит» на своем поле будет атаковать и наверняка не раз поразит ворота казанцев, которые также непременно попробуют поймать своих оппонентов на контратаке.

    Ставка: Обе забьют — Да за 2.02.

    Прогноз: Так как матч ожидает быть результативным, можно рассчитывать на то, что команды забьют более трех мячей на двоих

    Ставка: ТБ 3 за 2.19

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аркадаг — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Александрова — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бузас Манейро — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Микельсен — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кырстя — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Тиафо — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч КамАЗ — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эшторил — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Циципас — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фриц — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зенит — Рубин: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 12.08.202518:30. «Зенит» и «Рубин» вновь порадуют зрителей обилием голов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры