Виктория Пльзень — Рейнджерс: прогноз на футбол и ставка за 2.09

12 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Виктория» Пльзень — «Рейнджерс». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень как вице-чемпион Чехии начала выступления в главном еврокубке со второго раунда квалификации.

Команда на предыдущей стадии отбора Лиги чемпионов прошла швейцарский «Серветт», когда после поражения 0:1 на своем поле она переиграла его на чужом поле с результатом 3:1.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура чемпионата Чехии клуб в домашних стенах сыграл вничью со «Словацко» (1:1) и занимает седьмую позицию.

Ранее коллектив и вовсе остался ни с чем, когда на этот раз в чужих стенах потерпел поражение как раз от нынешнего соперника с результатом 0:3, поэтому в ответном поединке ему нужно совершить чудо.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Виктория» Пльзень выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма обещает хозяевам плохие шансы на победу с любым счетом, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: Шотландский «Рейнджерс» также начал выступления в Лиге чемпионов с предыдущей стадии квалификации турнира.

Команда во втором раунде отбора главного континентального турнира прошла греческий «Панатинаикос», когда после домашней победы со счетом 2:0 разошлась мировой 1:1 на выезде.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура шотландской Премьер-лиги клуб сыграл вничью с «Данди» на своем поле с результатом 1:1.

Перед этим коллектив уже был на высоте в первом поединке этой же стадии Лиги чемпионов, когда разгромил дома «Викторию Пльзень» (3:0), поэтому теперь на выезде может даже проиграть с разницей в два гола.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Рейнджерс» ни разу не проиграл при четырех победах и восьми ничьих.

Это говорит об отличных шансах гостей по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником.

Джейди Гассама — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Виктория» не выиграла

в трех из четырех последних матчей «Рейнджерс» забивали меньше 2,5 голов

в 12-ти последних матчах «Рейнджерс» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.73. Ничья — в 4.00, победа «Рейнджерс» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в 12-ти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в четырех из пяти последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15