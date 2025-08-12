ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Попортит ли «Виктория» нервы «Рейнджерс»?

    Виктория Пльзень — Рейнджерс: прогноз на футбол и ставка за 2.09

    Прогноз и ставки на «Виктория» Пльзень — «Рейнджерс»
    Джейди Гассама
    12 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Виктория» Пльзень — «Рейнджерс». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Августа 2025 года

    Виктория П

  • Пльзень
    •  Виктория П 20:00 Глазго Рейнджерс

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •

    «Виктория» Пльзень

    Турнирное положение: «Виктория» Пльзень как вице-чемпион Чехии начала выступления в главном еврокубке со второго раунда квалификации.

    Команда на предыдущей стадии отбора Лиги чемпионов прошла швейцарский «Серветт», когда после поражения 0:1 на своем поле она переиграла его на чужом поле с результатом 3:1.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура чемпионата Чехии клуб в домашних стенах сыграл вничью со «Словацко» (1:1) и занимает седьмую позицию.

    Ранее коллектив и вовсе остался ни с чем, когда на этот раз в чужих стенах потерпел поражение как раз от нынешнего соперника с результатом 0:3, поэтому в ответном поединке ему нужно совершить чудо.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Виктория» Пльзень выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам плохие шансы на победу с любым счетом, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: Шотландский «Рейнджерс» также начал выступления в Лиге чемпионов с предыдущей стадии квалификации турнира.

    Команда во втором раунде отбора главного континентального турнира прошла греческий «Панатинаикос», когда после домашней победы со счетом 2:0 разошлась мировой 1:1 на выезде.

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура шотландской Премьер-лиги клуб сыграл вничью с «Данди» на своем поле с результатом 1:1.

    Перед этим коллектив уже был на высоте в первом поединке этой же стадии Лиги чемпионов, когда разгромил дома «Викторию Пльзень» (3:0), поэтому теперь на выезде может даже проиграть с разницей в два гола.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Рейнджерс» ни разу не проиграл при четырех победах и восьми ничьих.

    Это говорит об отличных шансах гостей по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником.

    Джейди Гассама — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Виктория» не выиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Рейнджерс» забивали меньше 2,5 голов

    • в 12-ти последних матчах «Рейнджерс» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» Пльзень — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.73. Ничья — в 4.00, победа «Рейнджерс» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в 12-ти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15

    Виктория Пльзень — Рейнджерс: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 12.08.202520:00. Попортит ли «Виктория» нервы «Рейнджерс»?
