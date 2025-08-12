Фенербахче — Фейеноорд: прогноз на футбол, ЛЧ, и ставка за 1.95

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Комментировать любую встречу «Спартака» и «Зенита» — это расстрел Кингсли Коман («Бавария»)Трансферный дайджест. 5 — 11 августа Александер ИсакИсак в «Ливерпуль», Неймар в «Барселону» и еще девять драматичных трансферных саг в истории футбола
  • 18:20
    • Сборная России сыграет товарищеские матчи с командами Перу и Чили
  • 13:07
    • Захарян готовится к матчу Примеры с «Валенсией»
  • 17:51
    • Джакомо Распадори перешел в мадридский «Атлетико»
  • 16:59
    • «Олимпик Лион» будет выступать в Лиге Европы в новом сезоне
  • 15:38
    • «Пари НН» обжалует удаление полузащитника Майга в матче с «Ростовом»
  • 14:59
    • Агент Антона Миранчука прокомментировал будущее полузащитника в «Сьоне»
  • 14:55
    • «Чемпионат»: «Ахмат» планирует подписать Далера Кузяева
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Фейеноорд»
    Жозе Моуринью
    12 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Фенербахче» и «Фейеноорд». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Фейеноорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Августа 2025 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:00 Фейеноорд

    Фейеноорд

  • Роттердам
    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» как вице-чемпион Турции начал выступления в главном еврокубке как раз с нынешней стадии турнира.

    Команда Жозе Моуринью еще не стартовала в своем национальном первенстве, поэтому поединки с нидерландским соперником являются для нее первыми официальными в новой кампании.

    Фенербахче — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в третьем раунде отбора Лиги чемпионов, клуб на выезде проиграл «Фейеноорду» (1:2), поэтому в ответной встрече ему нужно побеждать.

    Ранее стамбульский коллектив уже оказался на высоте, когда на этот раз в домашних стенах сумел одержать победу над итальянским «Лацио» с результатом 1:0 в товарищеском поединке.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими и один официальным, «Фенербахче» два раза проиграл при одной победе.

    Такая форма вроде бы обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть то, что они не уступают сопернику в классе, а также играют на своем поле.

    Софьян Амрабат — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: Нидерландский «Фейеноорд» также начал выступления в Лиге чемпионов как раз с нынешней стадии квалификации.

    Команда по итогам прошлого сезона своего национального чемпионата финишировала на третьей позиции, благодаря чему и получила возможность сыграть в отборе главного еврокубка.

  Исак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025
  Победитель ЛЧ и двое его партнеров по триумфальному сезону остались за бортом шорт-листа — безо всяких объяснений
  08/08/2025

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого тура нидерландской Эредивизии клуб на своем поле одержал победу над «Бредой» с результатом 2:0.

    Перед этим коллектив также был на высоте в первом поединке этой же стадии Лиги чемпионов, когда снова-таки дома обыграл «Фенербахче» (2:1), поэтому теперь может на выезде даже сыграть вничью.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, «Фейеноорд» выиграл.

    Это говорит о хороших шансах гостей на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, соперник вполне способен и огорчить роттердамцев.

    Квинтен Тимбер и Анис Хадж-Мусса — авторы двух голов команды в отборе Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • в семи из 10-ти последних матчей «Фенербахче» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Фейеноорда» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Фейеноорд» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.30, победа «Фейеноорда» — в 4.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. При этом в семи из них забивали оба соперника.

    Оба данных сценария были реализованы и в трех из шести последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех последних матчах они выиграли.

    Ставка: «Фейеноорд» не проиграет за 2.26

    Фенербахче — Фейеноорд: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 12.08.202520:00. Настроит ли Моуринью «Фенер» на камбэк против «Фейе»?
