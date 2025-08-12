Бенфика — Ницца: прогноз на футбол и ставка за 2.50

«Бенфика» встретится с «Ниццей» в ответном матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 12 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Ницца», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Путь к 1/2 финала: В прошедшем сезоне чемпионата Португалии команда заняла 2-е место в таблице с 80-ю очками в активе, отстав от «Спортинга» всего на 2 балла.

«Бенфика» напрямую попала в 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, где встретилась с «Ниццей». В 1-м поединке команда одержала победу над французским соперником на чужом поле (2:0).

Последние матчи: До поединка в квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» выступала в матче за Суперкубок Португалии со «Спортингом», победив со счетом 1:0.

Стоит отметить, что команда также принимала участие на клубном ЧМ и даже прошла в плей-офф. В 1/8 финала турнира «Бенфика» проиграла «Челси» со счетом 1:4 в дополнительном времени.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Бенфика» находится в отличной форме, команда выдала неплохую игру на клубном ЧМ, завоевала Суперкубок Португалии и выиграла 1-ю встречу у «Ниццы».

К слову, у «Бенфики» появился неплохой нападающий Франьо Иванович, который перешел из «Юниона». В первой же встрече против «Ниццы» этот форвард отметился голом.

«Ницца»

Путь к 1/2 финала: Команда провела неплохой прошлый сезон, заняв 4-е место в таблице Лиги 1 и напрямую вышла в полуфинал квалификации Лиги чемпионов.

Несмотря на это, «Ницца» находится на краю пропасти, ведь команда на своем поле проиграла «Бенфике» (0:2) в рамках 1-го поединка в противостоянии. В ответной встрече французам необходимо прыгать выше головы.

Последние матчи: До квалификации ЛЧ «Ницца» провела целую серию контрольных матчей. В прошедшем поединке команда обыграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2.

В 6-и товарищеских встречах «Ницца» 4 раза победила, а также по одному разу проиграла и сыграла вничью. За этот отрезок команда сумела забить 13 голов при 9-и пропушенных.

Состояние команды: «Ницца» только-только выходит из отпуска и уже начинает выступать в важных матчах против «Бенфики», а португальская команда и до этого набрала отличную форму.

К тому же, «Ницца» еще ни разу не обыгрывала «Бенфику» в очных встречах. За 3 матча португальский соперник одержал 3 победы, забив французской команде за этот отрезок 7 голов.

Статистика для ставок

«Бенфика» победила в 3-х последних матчах

В последних 3-х встречах «Ницца» стабильно пропускала 2 гола за игру

В последних 3-х очных поединках «Бенфика» стабильно обыгрывала «Ниццу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.55, победа «Ниццы» — 5.90, ничья — за 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: «Ницца» попытается вернуться в игру. Команда способна доставить проблемы «Бенфике».

Ставка: Индивидуальный тотал «Ниццы» 1 больше за 2.50.

Прогноз: «Бенфика» тоже будет забивать. У команды отличная атакующая линия.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.13.