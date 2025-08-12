1-й тайм Торпедо — СпартакОнлайн
    «Ницца» даст бой в ответном матче?!

    Бенфика — Ницца: прогноз на футбол и ставка за 2.50

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Ницца»
    Николас Отаменди — защитник «Бенфики»
    «Бенфика» встретится с «Ниццей» в ответном матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 12 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Ницца», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Августа 2025 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Ницца

    Ницца

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Бенфика»

    Путь к 1/2 финала: В прошедшем сезоне чемпионата Португалии команда заняла 2-е место в таблице с 80-ю очками в активе, отстав от «Спортинга» всего на 2 балла.

    «Бенфика» напрямую попала в 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, где встретилась с «Ниццей». В 1-м поединке команда одержала победу над французским соперником на чужом поле (2:0).

    Бенфика — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: До поединка в квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» выступала в матче за Суперкубок Португалии со «Спортингом», победив со счетом 1:0.

    Стоит отметить, что команда также принимала участие на клубном ЧМ и даже прошла в плей-офф. В 1/8 финала турнира «Бенфика» проиграла «Челси» со счетом 1:4 в дополнительном времени.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Бенфика» находится в отличной форме, команда выдала неплохую игру на клубном ЧМ, завоевала Суперкубок Португалии и выиграла 1-ю встречу у «Ниццы».

    К слову, у «Бенфики» появился неплохой нападающий Франьо Иванович, который перешел из «Юниона». В первой же встрече против «Ниццы» этот форвард отметился голом.

    «Ницца»

    Путь к 1/2 финала: Команда провела неплохой прошлый сезон, заняв 4-е место в таблице Лиги 1 и напрямую вышла в полуфинал квалификации Лиги чемпионов.

    Несмотря на это, «Ницца» находится на краю пропасти, ведь команда на своем поле проиграла «Бенфике» (0:2) в рамках 1-го поединка в противостоянии. В ответной встрече французам необходимо прыгать выше головы.

  • «Бенфика» увезла комфортную победу с Лазурного берега: «Ницце» необходимо чудо в ответном матче
  • Французскую команду ждёт очень напряжённая поездка в Лиссабон
  • 07/08/2025

    • Последние матчи: До квалификации ЛЧ «Ницца» провела целую серию контрольных матчей. В прошедшем поединке команда обыграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2.

    В 6-и товарищеских встречах «Ницца» 4 раза победила, а также по одному разу проиграла и сыграла вничью. За этот отрезок команда сумела забить 13 голов при 9-и пропушенных.

    Состояние команды: «Ницца» только-только выходит из отпуска и уже начинает выступать в важных матчах против «Бенфики», а португальская команда и до этого набрала отличную форму.

    К тому же, «Ницца» еще ни разу не обыгрывала «Бенфику» в очных встречах. За 3 матча португальский соперник одержал 3 победы, забив французской команде за этот отрезок 7 голов.

    Статистика для ставок

    • «Бенфика» победила в 3-х последних матчах

    • В последних 3-х встречах «Ницца» стабильно пропускала 2 гола за игру

    • В последних 3-х очных поединках «Бенфика» стабильно обыгрывала «Ниццу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.55, победа «Ниццы» — 5.90, ничья — за 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: «Ницца» попытается вернуться в игру. Команда способна доставить проблемы «Бенфике».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ниццы» 1 больше за 2.50.

    Прогноз: «Бенфика» тоже будет забивать. У команды отличная атакующая линия.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.13.

