«Бенфика» увезла комфортную победу с Лазурного берега: «Ницце» необходимо чудо в ответном матче

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ниццей» и «Бенфикой» закончился для французского клуба тревожным прогнозом на сезон. Команда Франка Эза старалась биться на равных, но в решающие моменты уступала в точности, скорости и холоднокровии. Итог — 0:2 дома и почти невыполнимая задача на ответную встречу.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Ницца — Бенфика 0:2 Голы: 0:1 Франьо Иванович (53'), 0:2 Флорентину Луиш (88'), 3:0 Олли Уоткинс (40'), 4:0 Дониелл Мален (86') Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Данте (Kojo Peprah Oppong, 46'), Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Морган Сансон (Том Луше, 28'), Хишем Будауи (Софьян Диоп, 79'), Бадредин Буанани, Теремас Моффи (Бернар Нген, 89'), Исак Янссон (Жереми Бога, 79'), Abdulay Juma Bah Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Амар Дедич, Андреас Шельдеруп (Джанлука Престианни, 66'), -Энцо Барренечеа (Флорентину Луиш, 77'), Ричард Риос, Фредрик Аурснес, Франьо Иванович (Леандро Баррейро Мартинс, 77'), Вангелис Павлидис (Энрике Араужу, 77') Предупреждения: Abdulay Juma Bah (30'), Андреас Шельдеруп (33'), Том Луше (79'), Антуан Менди (85')

На старте «Ницца» выглядела не хуже: агрессивный прессинг, острота на флангах, ранние попытки прессовать через Моффи и Буанани. Но и «Бенфика» не собиралась действовать по ситуации — португальцы сразу принялись искать слабые места между крайними защитниками и центральными. Уже на 7-й минуте Шельдеруп едва не открыл счёт, воспользовавшись ошибкой Менди и Ба. Защитники успели подстраховать.

Ответ хозяев был ярким, но недолгим. Бар пробил с дистанции выше ворот, Моффи прорвался по правому флангу и опасно бил с угла штрафной — вратарь «Бенфики» Трубин оказался на месте. Свою лучшую возможность в первом тайме «Ницца» получила после дриблинга и удара Будауи, который стал самым активным в составе хозяев. Но мяч ушёл выше.

Ницца — Бенфика gettyimages.com

На 28-й минуте случилось неприятное: Морган Сансон, один из самых опытных в середине поля, получил повреждение и был заменён. Это изменило баланс в полузащите. «Бенфика» всё чаще выходила в позиционные атаки, и Диуфу пришлось выручать после удара Риоса со штрафного и выхода Павлидиса.

Голы Ивановича и удар под дых в концовке

После перерыва «Ницца» выглядела даже лучше, чем до него. Клаус создал перспективный момент, сыграв в стенку с Моффи, но пробил слабо. Казалось, игра выравнивается. Но этого хватило ровно до первой ошибки. На 53-й минуте Бар не успел накрыть фланг, Эурснес навесил точно в район вратарской, и Иванович без сопротивления пробил с лёта — 0:1.

Франьо Иванович gettyimages.com

«Ницца» попыталась отреагировать. Будауи снова бил издали, но мимо. Через несколько минут Иванович мог удвоить счёт — сначала пробил неточно, потом упёрся в надёжную игру Диуфа. Однако французская команда всё больше теряла темп, а португальцы, напротив, начали контролировать пространство.

Престианни, вышедший на замену, разок пробил выше, но общая картина оставалась неизменной: «Бенфика» действовала собраннее и точнее. И, конечно, играла по счёту.

Ницца — Бенфика gettyimages.com

И в концовке это дало результат. Флорентину Луиш, экс-полузащитник «Монако», получил мяч в 30 метрах от ворот и решился на удар. Простой, казалось бы, мяч проскользнул мимо Диуфа, который до того спасал не раз. 0:2 — удар под дых и почти приговор перед ответным матчем. И ведь нельзя сказать, что Эхван Диуф провёл плохой матч, но именно он зевнул дальний удар, который мог стоить французам шансов на проход дальше.

Флорентину Луиш gettyimages.com

Что дальше?

«Ницце» не выглядела полностью разбитой, но на фоне «Бенфики» — недозрелой. Отсутствие реализации, слабый прессинг после перерыва и неуверенность на флангах стали решающими. Лучшим у хозяев был Будауи: 10 выигранных единоборств, активность с мячом и попытки завести партнёров.

Ницца — Бенфика gettyimages.com

Но этого оказалось мало. Теперь «Ницце» придётся ехать в Лиссабон и добывать чудо. А пока — хрупкая надежда и твёрдая реальность: «Бенфика» намного ближе к групповому этапу Лиги чемпионов.