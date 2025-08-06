«Бенфика» увезла комфортную победу с Лазурного берега: «Ницце» необходимо чудо в ответном матче

На старте «Ницца» выглядела не хуже: агрессивный прессинг, острота на флангах, ранние попытки прессовать через Моффи и Буанани. Но и «Бенфика» не собиралась действовать по ситуации — португальцы сразу принялись искать слабые места между крайними защитниками и центральными. Уже на 7-й минуте Шельдеруп едва не открыл счёт, воспользовавшись ошибкой Менди и Ба. Защитники успели подстраховать.
Ответ хозяев был ярким, но недолгим. Бар пробил с дистанции выше ворот, Моффи прорвался по правому флангу и опасно бил с угла штрафной — вратарь «Бенфики» Трубин оказался на месте. Свою лучшую возможность в первом тайме «Ницца» получила после дриблинга и удара Будауи, который стал самым активным в составе хозяев. Но мяч ушёл выше.
На 28-й минуте случилось неприятное: Морган Сансон, один из самых опытных в середине поля, получил повреждение и был заменён. Это изменило баланс в полузащите. «Бенфика» всё чаще выходила в позиционные атаки, и Диуфу пришлось выручать после удара Риоса со штрафного и выхода Павлидиса.
Голы Ивановича и удар под дых в концовке
После перерыва «Ницца» выглядела даже лучше, чем до него. Клаус создал перспективный момент, сыграв в стенку с Моффи, но пробил слабо. Казалось, игра выравнивается. Но этого хватило ровно до первой ошибки. На 53-й минуте Бар не успел накрыть фланг, Эурснес навесил точно в район вратарской, и Иванович без сопротивления пробил с лёта — 0:1.
«Ницца» попыталась отреагировать. Будауи снова бил издали, но мимо. Через несколько минут Иванович мог удвоить счёт — сначала пробил неточно, потом упёрся в надёжную игру Диуфа. Однако французская команда всё больше теряла темп, а португальцы, напротив, начали контролировать пространство.
Престианни, вышедший на замену, разок пробил выше, но общая картина оставалась неизменной: «Бенфика» действовала собраннее и точнее. И, конечно, играла по счёту.
И в концовке это дало результат. Флорентину Луиш, экс-полузащитник «Монако», получил мяч в 30 метрах от ворот и решился на удар. Простой, казалось бы, мяч проскользнул мимо Диуфа, который до того спасал не раз. 0:2 — удар под дых и почти приговор перед ответным матчем. И ведь нельзя сказать, что Эхван Диуф провёл плохой матч, но именно он зевнул дальний удар, который мог стоить французам шансов на проход дальше.
Что дальше?
«Ницце» не выглядела полностью разбитой, но на фоне «Бенфики» — недозрелой. Отсутствие реализации, слабый прессинг после перерыва и неуверенность на флангах стали решающими. Лучшим у хозяев был Будауи: 10 выигранных единоборств, активность с мячом и попытки завести партнёров.
Но этого оказалось мало. Теперь «Ницце» придётся ехать в Лиссабон и добывать чудо. А пока — хрупкая надежда и твёрдая реальность: «Бенфика» намного ближе к групповому этапу Лиги чемпионов.