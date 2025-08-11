Гремио — Спорт Ресифи. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 11 августа 2025 года

11 августа в 19-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Спорт Ресифи». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Спорт Ресифи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» сражается за сохранение прописки в элите. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Гремио» на 5 очков опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гремио» уступил «Флуминенсе» (0:1).

До того команда расправилась с «Форталезой» (2:1). А вот поединок с «Палмейрасом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Гремио» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гремио» в среднем забивает реже гола за матч. Да и пропустила команда 23 мяча в 17 поединках.

Причем «Гремио» традиционно неудачно противостоит «Спорт Ресифи». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.

«Спорт Ресифи»

Турнирное положение: «Спорт Ресифи» пока что твердо стоит на вылет. Команда на данный момент находится на 20 строчке турнирной таблицы.

Причем «Спорт Ресифи» на 12 зачетных баллов отстает от спасительной 16 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Спорт Ресифи» не сумел переиграть «Байю» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Сантосом» (2:2). А вот чуть ранее она сыграла вничью с «Виторией» (2:2).

При этом «Спорт Ресифи» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спорт Ресифи» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 9 мячей в 16 поединках чемпионата.

При этом «Спорт Ресифи» пропускает в среднем чаще гола за матч. Плюс команда в чемпионате не победила еще ни разу.

Команда на данном этапе чуть прибавила в плане игры и результатов. «Спорт Ресифи» не проигрывает уже 3 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

«Гремио» в двух последних очных поединках не пропускал от «Спорт Ресифи»

«Спорт Ресифи» не проигрывает 3 матча кряду

Обе команды забивают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: «Гремио» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы оторваться от группы аутсайдеров, к тому же оппонент еще ни разу не победил в нынешнем чемпионате.

Ставка: Победа «Гремио» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.10