Крузейро — Сантос. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 11 августа 2025 года

11 августа в 19-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Сантос». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Сантос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» сражается за чемпионство. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Крузейро» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 30 результативными ударами в 18 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Крузейро» переиграл «Регатас» (2:0).

До того команда уверенно расправилась с «Ботафого» (2:0). А вот первый поединок с «Регатасом» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Крузейро» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крузейро» нынче улучшил свои результаты. Команда не пропускает 4 матча кряду.

Причем «Крузейро» традиционно успешно противостоит «Сантосу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается добыть третью победу кряду.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сантос» на 3 зачетных балла опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сантос» одолел «Жувентуде» (3:1).

До того команда подписала мировую со «Спорт Ресифи» (2:2). А вот чуть ранее она уступила «Интернасьоналю» (1:2).

При этом «Сантос» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сантос» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 18 мячей в 17 поединках чемпионата.

При этом «Сантос» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в 5 поединках чемпионата из 17.

Команда на данном этапе неплохо выглядит в плане игры и результатов. «Сантос» не проигрывает уже 2 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Неймар и компания намерены отдалиться от зоны вылета.

Статистика для ставок

«Крузейро» победил в 2 своих последних поединках

«Сантос» не проигрывает 2 матча кряду

«Крузейро» не пропускал в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Крузейро» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы плотнее приблизиться к лидеру, к тому же имеют весьма надежные тылы.

Ставка: Победа «Крузейро» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20