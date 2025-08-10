Ротор — Уфа. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2025 года

Ротор
Уфа
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы твердо намерены побороться за выход в стыки. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Ротор» имеет крепкий по именам состав. Вот только в трех стартовых поединках первенства команда набрала 4 очка.
Ротор — Уфа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ротор» не сумел переиграть «Енисей» (0:0).
До того команда минимально уступила «Челябинску». А вот поединок с «Волгой» завершился трудной победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ротор» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Волгоградцы не побеждают 2 матча кряду. Да и ресурсный потенциал у клуба на зависть многим.
Причем «Ротор» традиционно неудачно противостоит «Уфе». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Волгоградцы явно постараются прибавить в плане реализации.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы весьма неплохо стартовали в первенстве. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Уфа» в среднем забивает реже гола за матч. Да и пропустила команда два мяча в трех первых турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Уфа» переиграла «Шинник» (1:0).
До того команда уступила «Факелу» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую со «СКА-Хабаровском» (1:1).
При этом «Уфа» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уфимцы явно способны избежать борьбы за выживание. Команда способна дать бой кому угодно.
При этом «Уфа» в первых турах выглядела вполне симпатично. Вот только проблемы с реализацией решить пока не удается.
А вот «Ротору» уфимцы не проигрывают уже почти 5 лет. Причем уже 2 года команда не пропускает от волгоградцев.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Уфимцы явно способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Уфимцы уже почти 5 лет не проигрывают «Ротору»
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- Волгоградцы не побеждали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 4.18.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.
Прогноз: «Ротор» мотивирован подтянуться к группе лидеров, и наверняка сразу активно понесется в атаку.
Волгоградцы явно улучшат реализацию, да и уфимцам голы нынче даются крайне натужно.
Ставка: Победа «Ротора» в 1 тайме за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.53