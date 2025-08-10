1-й таймЦСКА — РубинОнлайн
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    «Ротор» будет торопиться!

    Ротор — Уфа. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Уфа»
    Денис Бояринцев
    10 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Уфа». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 10 Августа 2025 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 18:30 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы твердо намерены побороться за выход в стыки. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ротор» имеет крепкий по именам состав. Вот только в трех стартовых поединках первенства команда набрала 4 очка.

    Ротор — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ротор» не сумел переиграть «Енисей» (0:0).

    До того команда минимально уступила «Челябинску». А вот поединок с «Волгой» завершился трудной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ротор» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы не побеждают 2 матча кряду. Да и ресурсный потенциал у клуба на зависть многим.

    Причем «Ротор» традиционно неудачно противостоит «Уфе». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Волгоградцы явно постараются прибавить в плане реализации.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы весьма неплохо стартовали в первенстве. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Уфа» в среднем забивает реже гола за матч. Да и пропустила команда два мяча в трех первых турах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Уфа» переиграла «Шинник» (1:0).

    До того команда уступила «Факелу» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую со «СКА-Хабаровском» (1:1).

    При этом «Уфа» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уфимцы явно способны избежать борьбы за выживание. Команда способна дать бой кому угодно.

    При этом «Уфа» в первых турах выглядела вполне симпатично. Вот только проблемы с реализацией решить пока не удается.

    А вот «Ротору» уфимцы не проигрывают уже почти 5 лет. Причем уже 2 года команда не пропускает от волгоградцев.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Уфимцы явно способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Уфимцы уже почти 5 лет не проигрывают «Ротору»

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • Волгоградцы не побеждали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 4.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

    Прогноз: «Ротор» мотивирован подтянуться к группе лидеров, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    Волгоградцы явно улучшат реализацию, да и уфимцам голы нынче даются крайне натужно.

    Ставка: Победа «Ротора» в 1 тайме за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.53

    Ротор — Уфа: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 10.08.202518:30. «Ротор» будет торопиться!
