Палермо — Манчестер Сити: прогноз на футбол и ставка за 2.30

9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Палермо» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палермо» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Палермо»

Турнирное положение: «Орлы» неудачно провели минувший сезон. Команда не сумела выйти в Серии A.

При этом «Палермо» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда сумела разжиться пятью викториями.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» одолели «Анси» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Бра» (1:0). А вот поединок с «Сондрио» завершился уверенным успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Палермо» забил 22 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» в летних спаррингах вполне преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций громадьё.

Причем «Палермо» не проигрывает уже 5 матчей кряду. А вот из пяти контрольных поединков команда не пропускала в трех.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Орлы» уж точно не боятся гранда европейского футбола.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» летом провела 4 поединка в рамках КЧМ. В них команда сумела одержать 3 победы при одном поражении.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» в овертайме уступили «Аль-Хилялю» (3:4).

До того команда нанесла поражение «Ювентусу» (5:2). А вот несколько ранее она учинила разгром «Аль-Аину» (6:0).

При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Горожане» в летнем цикле выглядят достаточно выгодно. Команда не пропускала в двух поединках из четырех.

При этом «Манчестер Сити» до последней неудачи победил 5 раз кряду. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно.

Норвежский супербомбардир Эрлинг Холанн способен поднатореть в плане реализации. Да и вообще, в плане реализации «горожане» смотрятся симпатично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Горожане» просто обязаны обыгрывать полпреда Серии B.

Статистика для ставок

«Палермо» выиграл в 5 своих последних матчах

«Горожане» до последней коллизии победили 5 раз кряду

«Манчестер Сити» в 4 летних поединках победил 3 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Горожане» обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут активно атаковать.

Команда Гвардиолы имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38