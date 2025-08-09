ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Манчестер Сити» уверенно одолеет «орлов»

    Палермо — Манчестер Сити: прогноз на футбол и ставка за 2.30

    Прогноз и ставки на «Палермо» — «Манчестер Сити»
    Эрлинг Холанн
    9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Палермо» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палермо» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 09 Августа 2025 года

    Палермо

    Палермо 22:00 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

    «Палермо»

    Турнирное положение: «Орлы» неудачно провели минувший сезон. Команда не сумела выйти в Серии A.

    При этом «Палермо» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда сумела разжиться пятью викториями.

    Палермо — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» одолели «Анси» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Бра» (1:0). А вот поединок с «Сондрио» завершился уверенным успехом (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Палермо» забил 22 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Орлы» в летних спаррингах вполне преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций громадьё.

    Причем «Палермо» не проигрывает уже 5 матчей кряду. А вот из пяти контрольных поединков команда не пропускала в трех.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Орлы» уж точно не боятся гранда европейского футбола.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Горожане» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Манчестер Сити» летом провела 4 поединка в рамках КЧМ. В них команда сумела одержать 3 победы при одном поражении.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» в овертайме уступили «Аль-Хилялю» (3:4).

    До того команда нанесла поражение «Ювентусу» (5:2). А вот несколько ранее она учинила разгром «Аль-Аину» (6:0).

    При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Горожане» в летнем цикле выглядят достаточно выгодно. Команда не пропускала в двух поединках из четырех.

    При этом «Манчестер Сити» до последней неудачи победил 5 раз кряду. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно.

    Норвежский супербомбардир Эрлинг Холанн способен поднатореть в плане реализации. Да и вообще, в плане реализации «горожане» смотрятся симпатично.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Горожане» просто обязаны обыгрывать полпреда Серии B.

    Статистика для ставок

    • «Палермо» выиграл в 5 своих последних матчах

    • «Горожане» до последней коллизии победили 5 раз кряду

    • «Манчестер Сити» в 4 летних поединках победил 3 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Горожане» обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут активно атаковать.

    Команда Гвардиолы имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Палермо — Манчестер Сити: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 09.08.202522:00. «Манчестер Сити» уверенно одолеет «орлов»
