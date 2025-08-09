Палермо — Манчестер Сити: прогноз на футбол и ставка за 2.30

Палермо
Манчестер Сити
«Палермо»
Турнирное положение: «Орлы» неудачно провели минувший сезон. Команда не сумела выйти в Серии A.
При этом «Палермо» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда сумела разжиться пятью викториями.
Палермо — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» одолели «Анси» (3:2).
До того команда нанесла поражение «Бра» (1:0). А вот поединок с «Сондрио» завершился уверенным успехом (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Палермо» забил 22 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» в летних спаррингах вполне преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций громадьё.
Причем «Палермо» не проигрывает уже 5 матчей кряду. А вот из пяти контрольных поединков команда не пропускала в трех.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Орлы» уж точно не боятся гранда европейского футбола.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Манчестер Сити» летом провела 4 поединка в рамках КЧМ. В них команда сумела одержать 3 победы при одном поражении.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» в овертайме уступили «Аль-Хилялю» (3:4).
До того команда нанесла поражение «Ювентусу» (5:2). А вот несколько ранее она учинила разгром «Аль-Аину» (6:0).
При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Горожане» в летнем цикле выглядят достаточно выгодно. Команда не пропускала в двух поединках из четырех.
При этом «Манчестер Сити» до последней неудачи победил 5 раз кряду. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно.
Норвежский супербомбардир Эрлинг Холанн способен поднатореть в плане реализации. Да и вообще, в плане реализации «горожане» смотрятся симпатично.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Горожане» просто обязаны обыгрывать полпреда Серии B.
Статистика для ставок
- «Палермо» выиграл в 5 своих последних матчах
- «Горожане» до последней коллизии победили 5 раз кряду
- «Манчестер Сити» в 4 летних поединках победил 3 раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
Прогноз: «Горожане» обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут активно атаковать.
Команда Гвардиолы имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38